Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα

Το σκρολάρισμα στη λεκάνη επιβαρύνει την υγεία

Newsbomb

Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One δείχνει ότι η συνήθεια να παίρνουμε το κινητό μαζί μας στην τουαλέτα δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται. Οι ερευνητές βρήκαν πως η χρήση smartphone ενώ καθόμαστε στη λεκάνη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων κατά 46%.

Το πρόβλημα φαίνεται να σχετίζεται με τον χρόνο παραμονής στην τουαλέτα: οι χρήστες κινητού περνούν έως και πέντε φορές περισσότερη ώρα καθισμένοι σε σχέση με όσους δεν έχουν αυτή τη συνήθεια. Η παρατεταμένη στάση επιβαρύνει το ορθό και δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τις αιμορροΐδες.

Η γαστρεντερολόγος δρ. Trisha Pasricha, επικεφαλής της μελέτης στο Massachusetts General Hospital, σχολίασε σε βίντεο της: «Η χρήση κινητού στην τουαλέτα συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο αιμορροΐδων. Οι μισοί χρήστες παραδέχονται ότι κάθονται περισσότερο απ’ όσο σκόπευαν εξαιτίας του κινητού τους. Συμπέρασμα; Αφήστε το smartphone έξω από το μπάνιο! Αν σας είναι δύσκολο, βάλτε ένα όριο, για παράδειγμα δύο βίντεο στο TikTok, ή πάρτε μαζί σας ένα περιοδικό ή ένα κόμικ που δεν θα σας κάνει να ξεχάσετε γιατί μπήκατε εκεί εξαρχής».

https:

Οι γιατροί συνιστούν να περιορίζουμε τον χρόνο παραμονής στην τουαλέτα στα 3–5 λεπτά και, αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, να δοκιμάζουμε ξανά αργότερα. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ένας ειδικός: «Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που αξίζει να τα απολαμβάνουμε αργά. Η τουαλέτα δεν είναι ένα από αυτά».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Διεθνής σάλος με τη σύλληψη κωμικού - Κατηγορείται για αναρτήσεις στο Χ κατά της τρανς ιδεολογίας

20:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος Aktor: Υπερδιπλάσια EBITDA (€65 εκατ.), ισχυρή ρευστότητα και στρατηγικές εξαγορές στο α' εξάμηνο

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του σχεδιαστή – Η τελευταία επιθυμία του

20:11ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί μειώθηκαν οι τιμές του ρεύματος αυτό το καλοκαίρι, τυχαίο; ή μεθοδευμένο;

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Νίκησε άνετα η Ιταλία, περιμένει το Ελλάδα – Ισπανία

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ισπανία - Ελλάδα: Χωρίς Σαμοντούροβ η Εθνική στον «τελικό» του 3ου ομίλου

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Επιζών φώναξε «Όλοι θα πεθάνουμε» πριν το δυστύχημα του τελεφερίκ

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Απορρίπτει την πρόταση της Χαμάς για συμφωνία - «Προσπάθεια να δημιουργήσει εντυπώσεις»

19:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισραήλ - Σλοβενία 96-106: Θρίαμβος με μυθικό Ντόντσιτς και τώρα Ιταλία ή Ισπανία

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα των απολογιών - Έξι άτομα προφυλακίστηκαν

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Διδυμότειχο: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο δύο μικρά παιδιά - Δηλητηρίαση από φυτοφάρμακο;

19:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H νήσος Πολύαιγος κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δικαστική απόφαση αποκαλύπτει το ρόλο της Τουρκίας στην στρατολόγηση τζιχαντιστών στη Συρία

19:35WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι ισχυρίζεται ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την γνωριμία του με τον αρχηγό της οργάνωσης και την «προώθησή» του σε θέση Μητροπολίτη

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο μικρός Παναγιωτάκης - Τον σκότωσαν με ασφυξία - Όλα τα νέα στοιχεία

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που εξαφανίστηκε στην Καβάλα - Αγνοούμενη από 1η Αυγούστου

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ ή Γαλλία η Εθνική Ελλάδας στους «16» - Οριστικοποιήθηκε και 5ο ζευγάρι

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Αυτός ήταν ο χειριστής του τελεφερίκ - Το προφίλ του Αντρέ Μαρκές

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Δείτε που μένουν οι εγκλωβισμένοι αστυνομικοί

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής - «Ζωντανεύει» ο «ατσάλινος σκαντζόχοιρος»

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική παραδοχή από Βρετανίδα υπουργό - Αστυνομικοί συμμετείχαν στο σκάνδαλο ομαδικών βιασμών παιδιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ