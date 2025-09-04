Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα
Το σκρολάρισμα στη λεκάνη επιβαρύνει την υγεία
Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One δείχνει ότι η συνήθεια να παίρνουμε το κινητό μαζί μας στην τουαλέτα δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται. Οι ερευνητές βρήκαν πως η χρήση smartphone ενώ καθόμαστε στη λεκάνη αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων κατά 46%.
Το πρόβλημα φαίνεται να σχετίζεται με τον χρόνο παραμονής στην τουαλέτα: οι χρήστες κινητού περνούν έως και πέντε φορές περισσότερη ώρα καθισμένοι σε σχέση με όσους δεν έχουν αυτή τη συνήθεια. Η παρατεταμένη στάση επιβαρύνει το ορθό και δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν τις αιμορροΐδες.
Η γαστρεντερολόγος δρ. Trisha Pasricha, επικεφαλής της μελέτης στο Massachusetts General Hospital, σχολίασε σε βίντεο της: «Η χρήση κινητού στην τουαλέτα συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο αιμορροΐδων. Οι μισοί χρήστες παραδέχονται ότι κάθονται περισσότερο απ’ όσο σκόπευαν εξαιτίας του κινητού τους. Συμπέρασμα; Αφήστε το smartphone έξω από το μπάνιο! Αν σας είναι δύσκολο, βάλτε ένα όριο, για παράδειγμα δύο βίντεο στο TikTok, ή πάρτε μαζί σας ένα περιοδικό ή ένα κόμικ που δεν θα σας κάνει να ξεχάσετε γιατί μπήκατε εκεί εξαρχής».
Οι γιατροί συνιστούν να περιορίζουμε τον χρόνο παραμονής στην τουαλέτα στα 3–5 λεπτά και, αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, να δοκιμάζουμε ξανά αργότερα. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά ένας ειδικός: «Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που αξίζει να τα απολαμβάνουμε αργά. Η τουαλέτα δεν είναι ένα από αυτά».