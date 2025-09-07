Eπιστήμονες βρήκαν μια απλή και αποτελεσματική λύση για να απαλλαγείτε από τον πόνο στην πλάτη

Νορβηγοί επιστήμονες παρουσίασαν επαναστατικά δεδομένα σχετικά με την πρόληψη του χρόνιου πόνου στην πλάτη: μια μεγάλης κλίμακας μελέτη στην οποία συμμετείχαν 11.194 άτομα απέδειξε ότι το τακτικό περπάτημα μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης οσφυϊκών παθήσεων.

Το πείραμα, τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν στο έγκυρο περιοδικό JAMA Network Open, έδειξε ότι τα άτομα που περπατούν περισσότερο από 100 λεπτά την ημέρα έχουν 23% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα στην πλάτη σε σχέση με εκείνα που περιορίζονται σε 78 λεπτά ή λιγότερο. Ο βασικός παράγοντας είναι η διάρκεια και όχι η ένταση της σωματικής δραστηριότητας.

Η μελέτη είναι μοναδική στο ότι χρησιμοποιεί αντικειμενικά δεδομένα: οι συμμετέχοντες φορούσαν ειδικούς αισθητήρες στους γοφούς και την πλάτη τους για μια εβδομάδα, γεγονός που κατέστησε δυνατή την ακριβή μέτρηση του όγκου και της έντασης του καθημερινού περπατήματος.

Ο καθηγητής Pål Jarle Mørk από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας τονίζει ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας όχι μόνο για την πρόληψη του πόνου στην πλάτη, αλλά και για τη μείωση του κινδύνου άλλων χρόνιων παθήσεων.

Διαβάστε επίσης