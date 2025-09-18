Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου.
- 324 – Ο Κωνσταντίνος Α΄ νικά τον Λικίνιο στη μάχη της Χρυσούπολης, εδραιώνοντας τον αποκλειστικό έλεγχο του Κωνσταντίνου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
- 1793 – Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον θέτει τον πρώτο ακρογωνιαίο λίθο του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
- 1834 – Η Αθήνα ανακηρύσσεται, από τον βασιλιά Όθωνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας.
- 1851 – Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας The New-York Daily Times, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε The New York Times.
- 1927 – Βγαίνει στον αέρα το CBS.
- 1947 – Ιδρύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και η CIA.
- 1964 – Ο τέως Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας παντρεύεται τη Δανή πριγκίπισσα Άννα-Μαρία. Ήταν οι μοναδικοί βασιλικοί γάμοι που τελέστηκαν στην Ελλάδα (Αθήνα), συνδυαζόμενοι με την 130ή επέτειο της ανακήρυξης της Αθήνας ως πρωτεύουσα της Ελλάδος.
- 1970 – Πεθαίνει ο Τζίμι Χέντριξ. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες στην ιστορία της ροκ μουσικής.
- 1974 – Από το πέρασμα του τυφώνα «Φίφη» στην Ονδούρα βρίσκουν τον θάνατο πάνω από 5.000 άτομα.
- 1978 – Από σεισμό 7 Ρίχτερ στο Ιράν σκοτώνονται 18.000 άτομα.
