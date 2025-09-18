Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου.

  • 324 – Ο Κωνσταντίνος Α΄ νικά τον Λικίνιο στη μάχη της Χρυσούπολης, εδραιώνοντας τον αποκλειστικό έλεγχο του Κωνσταντίνου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
  • 1793 – Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον θέτει τον πρώτο ακρογωνιαίο λίθο του Καπιτωλίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • 1834 – Η Αθήνα ανακηρύσσεται, από τον βασιλιά Όθωνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας.
  • 1851 – Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας The New-York Daily Times, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε The New York Times.
  • 1927 – Βγαίνει στον αέρα το CBS.
  • 1947 – Ιδρύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και η CIA.
  • 1964 – Ο τέως Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄ της Ελλάδας παντρεύεται τη Δανή πριγκίπισσα Άννα-Μαρία. Ήταν οι μοναδικοί βασιλικοί γάμοι που τελέστηκαν στην Ελλάδα (Αθήνα), συνδυαζόμενοι με την 130ή επέτειο της ανακήρυξης της Αθήνας ως πρωτεύουσα της Ελλάδος.
  • 1970 – Πεθαίνει ο Τζίμι Χέντριξ. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες στην ιστορία της ροκ μουσικής.

  • 1974 – Από το πέρασμα του τυφώνα «Φίφη» στην Ονδούρα βρίσκουν τον θάνατο πάνω από 5.000 άτομα.
  • 1978 – Από σεισμό 7 Ρίχτερ στο Ιράν σκοτώνονται 18.000 άτομα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa»

04:08ΚΟΣΜΟΣ

«Εξαίρετη είδηση για την Αμερική»: Ικανοποίηση Τραμπ για την αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) – Νέες αιτήσεις από σήμερα

03:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο πρώην ηγούμενος της Μονής Ιβήρων Βασίλειος Γοντικάκης – Yπήρξε εμβληματική μορφή της αγιορείτικης κοινωνίας

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live! Το ABC «παγώνει» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ικανοποίηση Τραμπ για την απόφαση

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: Τρεις αστυνομικοί νεκροί και δύο τραυματίες σε ανταλλαγή πυρών – Νεκρός ο δράστης

02:10ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Ε3 πιέζει το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα – «Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Τεχεράνης»

01:22ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

01:00ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Από πύραυλο πολωνικού F-16 και όχι ρωσικό drone, το πλήγμα σε σπίτι στην περιφέρεια Λούμπλιν

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Ο Κάρολος φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ – Η Μελάνια έκλεψε την παράσταση, τι περιλάμβανε το μενού

00:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αβεβαιότητα στη Wall Street μετά τη μείωση την επιτοκίων από τη Fed

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Επίδειξη δύναμης από Παρί, Μπάγερν, στο τέλος η Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τη ζωή της έχασε 72χρονη λουόμενη στην παραλία Βρασνών

23:47ΜΠΑΣΚΕΤ

«Λατρεύω το πόσο αγαπάει τη χώρα του»: Ο Πάου Γκασόλ υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Νέος νόμος για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μετά το βέτο Ναβρότσκι

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά την επίσκεψη Τραμπ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Nεαροί κρύβονται σε μπαλκόνια και πετούν αυγά σε ανυποψίαστους περαστικούς

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απορρίφθηκε ρωσικό αίτημα για έκδοση 44χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Ο Κάρολος φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ – Η Μελάνια έκλεψε την παράσταση, τι περιλάμβανε το μενού

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησέ με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Κατέρρευσε και «έσβησε» κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τους φίλους του

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Τον… βραχυκύκλωσε!

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live! Το ABC «παγώνει» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ικανοποίηση Τραμπ για την απόφαση

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

04:08ΚΟΣΜΟΣ

«Εξαίρετη είδηση για την Αμερική»: Ικανοποίηση Τραμπ για την αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς στους νέους αντιπεριφερειάρχες: «Όλοι μας είμαστε στρατιώτες που καλούνται να υπηρετήσουν τους πολίτες»

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα επισκεφτεί ο Μητσοτάκης στη Λήμνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ