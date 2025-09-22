Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων

Η ανατριχίλα που νιώθουμε μερικές φορές ακούγοντας μουσική, γνωστή ως frisson, έχει απασχολήσει τους επιστήμονες τα τελευταία χρόνια. Δεν την αισθάνονται όλοι, αλλά για όσους τη βιώνουν, φαίνεται πως αποκαλύπτει κάτι ξεχωριστό.

Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που το παθαίνουν αυτό, έχουν ισχυρότερες συνδέσεις ανάμεσα στις περιοχές του εγκεφάλου που επεξεργάζονται τον ήχο και σε εκείνες που σχετίζονται με το συναίσθημα. Η μουσική, επομένως, τους αγγίζει βαθύτερα και «πυροδοτεί» μία έντονη σωματική αντίδραση.

Επιπλέον, όσοι νιώθουν αυτά τα ρίγη συχνά εμφανίζουν περισσότερη ενσυναίσθηση, μεγαλύτερη δημιουργικότητα και είναι πιο ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Με απλά λόγια, η συγκεκριμένη αντίδραση δείχνει ένα πιο ευαίσθητο και ανεπτυγμένο συναισθηματικό προφίλ.

Το φαινόμενο αναδεικνύει πόσο διαφορετικά μπορεί να βιώνει ο καθένας μας την τέχνη του ήχου και πόσο στενά συνδέεται η μουσική με το συναίσθημα.