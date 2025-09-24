Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου

Σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
ASSOCIATED PRESS
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου.

  • 787 - Ξεκινά τις εργασίες της η 7η Οικουμενική Σύνοδος (2η της Νίκαιας). Η Ειρήνη η Αθηναία αναστηλώνει τις εικόνες.
  • 1806 - Επανεκλέγεται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο εξόριστος στο Άγιο Όρος Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄.
  • 1908 - Οι Κρητικοί κηρύσσουν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
  • 1915 - Ορκίζεται η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη.
  • 1828 - Ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει τα ταχυδρομεία.
  • 1948 - Ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία Χόντα, στην Ιαπωνία.
  • 1957 - Εγκαινιάζεται στη Βαρκελώνη το στάδιο Καμπ Νου, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης.
  • 1960 - Καθελκύεται το USS Enterprise, το πρώτο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.
  • 1996 - Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον υπογράφει στα Ηνωμένα Έθνη τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών.
  • 2004 - Επιστήμονες ανακοινώνουν την αποκρυπτογράφηση της συνολικής αλληλουχίας DNA του βακτηρίου που προκαλεί τη Νόσο των Λεγεωνάριων.

