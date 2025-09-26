Σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου

Σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου.

  • 1687 - Ο Παρθενώνας καταστρέφεται εν μέρει από έκρηξη που προκλήθηκε καθώς οι ενετικές δυνάμεις με επικεφαλής τον Φραντσέσκο Μοροζίνι πολιορκούν και βομβαρδίζουν τους Οθωμανούς στην Αθήνα.
  • 1943 - Γερμανικά αεροπλάνα βυθίζουν στη Λέρο το αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα (D-15).
  • 1954 - Ιαπωνικό πορθμείο σιδηροδρόμων βυθίζεται κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα στον πορθμό Τσουγκάρου, με αποτέλεσμα το θάνατο 1.155 ανθρώπων.
  • 1989 - Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον Παύλο Μπακογιάννη έξω από το γραφείο του.
  • 2000 - Το επιβατηγό/οχηματαγωγό Εξπρές Σάμινα προσέκρουσε στις βραχονησίδες Πόρτες, ανοιχτά της Πάρου, και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 81 άνθρωποι.
  • 2002 - Ναυτική τραγωδία, η χειρότερη στη χώρα, πλήττει τη Σενεγάλη. Από ανατροπή του σενεγαλέζικου πλοίου Τζούλα στα ανοικτά των ακτών της Γκάμπιας με τη Σενεγάλη, χάνουν τη ζωή τους 1.863 άνθρωποι και διασώζονται μόλις 64.

