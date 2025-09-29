Σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου.
- 1853 - Ισχυρός μετασεισμός 6,4 Ρίχτερ καταστρέφει ότι άφησε ο προηγούμενος σεισμός των 6,8 Ρίχτερ στην Θήβα.
- 1911 - Ιταλοτουρκικός Πόλεμος: Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
- 1918 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Βουλγαρία υπογράφει ανακωχή.
- 1941 - Οι Βούλγαροι σφάζουν περίπου 2.140 Έλληνες αμάχους στη Δράμα, στο Δοξάτο, την Προσοτσάνη, τη Χωριστή, τα Κύργια την Αδριανή και άλλα χωριά της Ανατολικής Μακεδονίας.
- 1957 - Έκρηξη στο σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο του Μαγιάκ, στο Τσελιάμπινσκ, απελευθερώνει ραδιενέργεια.
- 2006 - Από συντριβή βραζιλιάνικου αεροσκάφους «Μπόινγκ 737» της Γκολ Τρανσπόρτες Αερέος στο Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας, βρίσκουν το θάνατο όλοι (συνολικά 155) οι επιβαίνοντες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου
03:12 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Όλες οι αργίες για το νέο σχολικό έτος 2025 - 2026
02:18 ∙ ΚΟΣΜΟΣ