Ανακαλύφθηκε αρνητικός χρόνος: Τι είναι το απίστευτο φαινόμενο που επιβεβαίωσε η επιστήμη

Η έννοια του αρνητικού χρόνου, που μέχρι πρότινος φαινόταν να ανήκει περισσότερο στην επιστημονική φαντασία, αποκτά νέα επιστημονική βάση.

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένα φωτόνιο μπορεί να βιώσει αρνητικό χρόνο κατά τη διέλευσή του μέσα από ένα νέφος ατόμων σε διεγερμένη κατάσταση. Αυτή η ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων φωτός και ύλης, χωρίς όμως να σημαίνει πιθανότητα ταξιδιών στο χρόνο ή άλλα εξωπραγματικά φαινόμενα.

Η ιδέα προέκυψε από πείραμα που πραγματοποιήθηκε το 2022 στο University of Toronto υπό την καθοδήγηση του Aephraim Steinberg και δημοσιεύτηκε στο AIP Publishing. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι όταν ένα φωτόνιο διέρχεται από ένα νέφος ατόμων και διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο σε κάποιο από αυτά, ο χρόνος που αφιερώνει σε αυτή τη διέγερση είναι παρόμοιος με τον χρόνο που καταναλώνει ένα φωτόνιο που διαπερνά το νέφος χωρίς να προκαλέσει καμία διέγερση.

Για να ερμηνεύσουν το φαινόμενο, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με θεωρητικούς από διάφορα πανεπιστήμια και ανέπτυξαν ένα θεωρητικό μοντέλο βασισμένο σε ασθενείς μετρήσεις, που επιτρέπει την ανίχνευση της διάρκειας διέγερσης. Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε ότι ο μέσος χρόνος διέγερσης μπορεί να λάβει αρνητικές τιμές, μια έννοια που μέχρι πρότινος φαινόταν παράδοξη.

Παρά την αρχική έκπληξη, οι μετρήσεις επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του αρνητικού χρόνου, οδηγώντας σε επανεξέταση παλαιότερων θεωρητικών υποθέσεων. Ο καθηγητής Steinberg επισημαίνει πως παλαιότερα αγνοούσαν τέτοια αποτελέσματα, ωστόσο πλέον θεωρούν ότι το ζήτημα αξίζει περαιτέρω διερεύνηση στο πλαίσιο της κβαντικής φυσικής. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εμπλουτίσει την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φωτός και ύλης, ανοίγοντας νέους δρόμους στην κβαντική τεχνολογία και τη φυσική.