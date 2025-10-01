Σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου.
- 331 π.Χ. - Ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμηλα τον βασιλέα των Περσών Δαρείο. Με την αποφασιστική αυτή νίκη ο Περσικός στρατός διαλύεται.
- 1861 - Κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα, με παράσταση της κεφαλής του Ερμή, τα οποία τυπώθηκαν στο Παρίσι.
- 1873 - Εκδίδεται η Εφημερίς του Δημήτριου Κορομηλά, η πρώτη καθημερινή εφημερίδα της Αθήνας.
- 1936 - Ο Φρανθίσκο Φράνκο αναλαμβάνει τα ηνία της επαναστατικής εθνικιστικής κυβέρνησης στην Ισπανία.
- 1958 - Ιδρύεται η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, η NASA.
- 1976 - Στο Μεξικό, ο τυφώνας Λίζι σκοτώνει 2.500, τραυματίζει 14.000 και αφήνει 40.000 αστέγους
- 1988 - ΕΣΣΔ: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκλέγεται Γ.Γ. του ΚΚΣΕ και συνεπώς, ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου
01:24 ∙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ - Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια για 24 ώρες
00:43 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Βενέτσια – Άρης 81-85: Θριαμβευτική πρεμιέρα στο Eurocup
00:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ