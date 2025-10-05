Οι ειδικοί επισημαίνουν: Η σταθερή ώρα ύπνου είναι σημαντικότερη από τη διάρκεια

Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι το σημαντικότερο στοιχείο για έναν καλό ύπνο είναι η διάρκεια κι έτσι προσπαθούν να συμπληρώσουν τις προτεινόμενες 7 με 9 ώρες κάθε βράδυ.

Όμως, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως η σταθερότητα στις ώρες που κοιμόμαστε και ξυπνάμε, διαδραματίζει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο για τη σωματική και ψυχική μας υγεία.

Πλήθος μελετών από διακεκριμένα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης επιδεικνύουν ότι τα άτομα που τηρούν ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, έχουν καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία, πιο ρυθμισμένα επίπεδα σακχάρου και μειωμένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι συνέπεια στο ωράριο επιτρέπει στον κιρκαδικό ρυθμό, δηλαδή το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού, να λειτουργεί αρμονικά, ρυθμίζοντας την παραγωγή ορμονών, τον μεταβολισμό και τη γνωστική απόδοση.

Αντίθετα, οι συχνές αλλαγές στις ώρες ύπνου διαταράσσουν αυτήν την ισορροπία και προκαλούν αύξηση του στρες, φλεγμονώδεις αντιδράσεις και χρόνια κόπωση.

Οι ειδικοί συνιστούν να τηρούμε την ίδια ώρα ύπνου και αφύπνισης καθημερινά, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, καθώς η συνέπεια φαίνεται να είναι το πραγματικό «κλειδί» για έναν υγιή τρόπο ζωής.