Οι ειδικοί επισημαίνουν: Η σταθερή ώρα ύπνου είναι σημαντικότερη από τη διάρκεια

Οι επιστήμονες εξηγούν γιατί είναι κρισιμότερο να έχουμε συνέπεια στον ύπνο, όσον αφορά την ώρα

Newsbomb

Οι ειδικοί επισημαίνουν: Η σταθερή ώρα ύπνου είναι σημαντικότερη από τη διάρκεια
UNSPLASH.
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι το σημαντικότερο στοιχείο για έναν καλό ύπνο είναι η διάρκεια κι έτσι προσπαθούν να συμπληρώσουν τις προτεινόμενες 7 με 9 ώρες κάθε βράδυ.

Όμως, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως η σταθερότητα στις ώρες που κοιμόμαστε και ξυπνάμε, διαδραματίζει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο για τη σωματική και ψυχική μας υγεία.

Πλήθος μελετών από διακεκριμένα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης επιδεικνύουν ότι τα άτομα που τηρούν ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, έχουν καλύτερη καρδιαγγειακή λειτουργία, πιο ρυθμισμένα επίπεδα σακχάρου και μειωμένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι συνέπεια στο ωράριο επιτρέπει στον κιρκαδικό ρυθμό, δηλαδή το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού, να λειτουργεί αρμονικά, ρυθμίζοντας την παραγωγή ορμονών, τον μεταβολισμό και τη γνωστική απόδοση.

Αντίθετα, οι συχνές αλλαγές στις ώρες ύπνου διαταράσσουν αυτήν την ισορροπία και προκαλούν αύξηση του στρες, φλεγμονώδεις αντιδράσεις και χρόνια κόπωση.

Οι ειδικοί συνιστούν να τηρούμε την ίδια ώρα ύπνου και αφύπνισης καθημερινά, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, καθώς η συνέπεια φαίνεται να είναι το πραγματικό «κλειδί» για έναν υγιή τρόπο ζωής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πέταξαν οι «δικέφαλοι» στην κορυφή, ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0: Νίκη-αφιέρωση στον Τζορτζ Μπάλντοκ

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες με γκολ του Τσέριν - Βίντεο

23:22ΚΥΠΡΟΣ

Νέες «εμπρηστικές» δηλώσεις Τατάρ: «Η νότια Κύπρος έχει μετατραπεί σε αποθήκη όπλων»

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Δεν συλλέγουμε πτώματα ούτε παραδίδουμε όπλα - Νετανιάχου:Η ΕΕ έχει υποκύψει στην τρομοκρατία

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πυρκαγιά σε τέμενος του Πισχέβεν - Για «έγκλημα μίσους» κάνουν λόγο οι αρχές

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΚ: «Δεν είμαστε ανόητοι, υπάρχουν πράγματα που με κάνουν να λυπάμαι» | Όσα είπε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας Ελλάδος

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο – Τραυματίστηκε δικυκλιστής

22:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: Νεκρός ορειβάτης που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα - Δύο ακόμη αγνοούνται

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Ανατροπή με ψυχή για τους Θεσσαλονικείς

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 (τελικό): Θρίαμβος με ανατροπή για τον Δικέφαλο του Βορρά - Δείτε τα γκολ

22:17WHAT THE FACT

Οι ειδικοί επισημαίνουν: Η σταθερή ώρα ύπνου είναι σημαντικότερη από τη διάρκεια

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (5/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.000.000 ευρώ

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονης γυναίκας - Η ζωής της βρίσκεται σε κίνδυνο

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΚ: «Κάθε άνθρωπος με κοινό νου καταλαβαίνει…» | Το σχόλιο Ηλιόπουλου για τη διαιτησία

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αλλάζει από αύριο το ωράριο λειτουργίας στο Μετρό – Τι ισχύει μέχρι την διακοπή της λειτουργίας του

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Συνελήφθη στη Ζάκυνθο ο βασικός ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Δεν συλλέγουμε πτώματα ούτε παραδίδουμε όπλα - Νετανιάχου:Η ΕΕ έχει υποκύψει στην τρομοκρατία

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας: Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Συνελήφθη στη Ζάκυνθο ο βασικός ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

18:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από τον Νοέμβριο στις πληρωμές με IRIS – Το νέο σύστημα γίνεται υποχρεωτικό

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Γκόγκα Λεντιάν για την τραγωδία με τα δύο νεκρά παιδιά στον Άραχθο: «Πίστευα ότι θα ζήσουν» - Το τατουάζ και η συμβουλή στις οικογένειες

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα – Μία σύλληψη, δείτε βίντεο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (5/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.000.000 ευρώ

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Πίρι Ρέις: Σε διεθνή ύδατα στο κεντρικό Αιγαίο, ανάμεσα σε Ψαρά και Σκύρο

22:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Ανατροπή με ψυχή για τους Θεσσαλονικείς

23:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πέταξαν οι «δικέφαλοι» στην κορυφή, ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ