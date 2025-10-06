Νέα έρευνα: Η πιο ευτυχισμένη ώρα της ημέρας είναι… το πρωί

Αν είστε από εκείνους τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι η μέρα τους πηγαίνει καλύτερα όταν ξεκινά νωρίς, η επιστήμη σάς δικαιώνει.

Μία έρευνα του University College London, που είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό BMJ Mental Health, διαπιστώνει ότι οι άνθρωποι έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, περισσότερη ευτυχία και μεγαλύτερη ικανοποίηση στη ζωή τις πρωινές ώρες, με τα επίπεδα ευεξίας να μειώνονται σταδιακά όσο προχωράει η μέρα.

Οι επιστήμονες συνέδεσαν αυτό το φαινόμενο με το βιολογικό ρολόι του οργανισμού και με ορμονικές μεταβολές, όπως τα επίπεδα κορτιζόλης. Οι λεγόμενοι «πρωινοί τύποι» φαίνεται να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο στρες.

Ακόμη κι όταν μέτρησαν παράγοντες, όπως ο τρόπος ζωής ή οι επιπτώσεις της πανδημίας, το μοτίβο παρέμεινε αμετάβλητο, με την καλή διάθεση να κορυφώνεται το πρωί και να μειώνεται προς τα μεσάνυχτα.

Παράλληλα, η μελέτη αναφέρει και γενετικές ενδείξεις ότι το γεγονός να είναι κάποιος «πρωινός τύπος» συνδέεται με λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα ντοπαμίνης νωρίς μέσα στην ημέρα ενισχύουν τη διάθεση.

Οι πρωινοί τύποι, μάλιστα, τείνουν να κάνουν και πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές και να καταναλώνουν λιγότερη ζάχαρη.