Η «μάχη των φύλων» στην εποχή των αλγορίθμων: Οι νεότερες γυναίκες και οι «έμπειροι» άνδρες

Οι γυναίκες και οι άνδρες παρουσιάζονται διαφορετικά στα κύρια ψηφιακά κανάλια

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Η «μάχη των φύλων» στην εποχή των αλγορίθμων: Οι νεότερες γυναίκες και οι «έμπειροι» άνδρες
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι γυναίκες είναι νεότερες από τους άνδρες στο διαδίκτυο: Μια μελέτη αποκαλύπτει την κρυφή προκατάληψη σε εικόνες και αλγόριθμους

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature δείχνει πώς οι γυναίκες και οι άνδρες παρουσιάζονται διαφορετικά στα κύρια ψηφιακά κανάλια: οι γυναίκες εμφανίζονται συστηματικά νεότερες, ειδικά σε ρόλους υψηλού κύρους.

Μια μελέτη με επικεφαλής τον Douglas Guilbeault (Πανεπιστήμιο Stanford) ανέλυσε σχεδόν 1,4 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο από την Google, τη Wikipedia, το IMDb, το Flickr και το YouTube, συγκρίνοντάς τα με δεδομένα της απογραφής των ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα είναι σαφές: οι γυναίκες απεικονίζονται νεότερες από τους άνδρες σε σχεδόν όλα τα επαγγέλματα και τους κοινωνικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με υψηλό κύρος και τα υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα, όπως γιατροί, τραπεζίτες ή διευθυντές. Ωστόσο, τα δεδομένα της απογραφής δεν αποκαλύπτουν συστηματικές διαφορές μεταξύ της μέσης ηλικίας ανδρών και γυναικών στο εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ. Η απόκλιση είναι επομένως προϊόν του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, όχι αντανάκλαση της πραγματικότητας.

Το φαινόμενο εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο σε ιδιαίτερα ορατά περιβάλλοντα, όπως αυτό των διασημοτήτων: σε εικόνες που συλλέχθηκαν από το IMDb και την Google, οι γυναίκες ηθοποιοί εμφανίζονται κατά μέσο όρο 3 έως 6 χρόνια νεότερες από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Μια προκατάληψη που επηρεάζει επίσης τους χρήστες

Η ερευνητική ομάδα κατέδειξε ότι αυτή η προκατάληψη δεν είναι μόνο περιγραφική, αλλά και μεταβάλλει τις αντιλήψεις των ατόμων.

Σε ένα πείραμα με 459 Αμερικανούς συμμετέχοντες, όσοι έβλεπαν εικόνες γυναικών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα εκτίμησαν τη μέση ηλικία της κατηγορίας έως και πέντε χρόνια νεότερη από ό,τι όσοι έβλεπαν εικόνες ανδρών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συνέδεσαν τα επαγγέλματα με μεγαλύτερο κύρος με μεγαλύτερους άνδρες και τα επαγγέλματα με χαμηλότερες αμοιβές με νεότερες γυναίκες, αναπαράγοντας έτσι ένα μοτίβο ανισότητας στις αξιολογήσεις δεξιοτήτων.

Αντανάκλαση σε Γλωσσικά Μοντέλα: ChatGPT υπό Αξιολόγηση

Στη συνέχεια, η μελέτη ανέλυσε τη συμπεριφορά μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM), εστιάζοντας στο ChatGPT. Οι ερευνητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν σχεδόν 40.000 βιογραφικά για 54 επαγγέλματα χρησιμοποιώντας 16 ανδρικά και γυναικεία ονόματα.

Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά αλλά σύμφωνα με αυτά που έχουν παρατηρηθεί στα οπτικά μέσα:

-Οι γυναίκες υποψήφιες παρουσιάστηκαν κατά μέσο όρο ως 1,6 χρόνια νεότερες, με λιγότερα χρόνια εμπειρίας και πιο πρόσφατα πτυχία από τους άνδρες.

-Τα παλαιότερα ανδρικά βιογραφικά έλαβαν υψηλότερες αξιολογήσεις ποιότητας από τα παλαιότερα γυναικεία βιογραφικά.

Με άλλα λόγια, το ChatGPT όχι μόνο αναπαράγει το στερεότυπο, αλλά το ενισχύει, συνδέοντας έμμεσα την εμπειρία, την εξουσία και την ποιότητα με τον συνδυασμό «άνδρας + προχωρημένη ηλικία».

Συστημικό πρόβλημα

Αυτές οι στρεβλώσεις καταδεικνύουν πώς η πολιτισμική σύνδεση μεταξύ γυναικών και νέων —που έχει τις ρίζες της στα μέσα ενημέρωσης και στις κοινωνικές γλώσσες— έχει επίσης διεισδύσει στα ψηφιακά συστήματα που διαμορφώνουν τη φαντασία μας και, ολοένα και περισσότερο, τις επαγγελματικές μας αποφάσεις.

Ο κίνδυνος, προειδοποιούν οι ερευνητές, είναι ότι οι γυναίκες θα υποβιβαστούν σε ρόλους που θεωρούνται λιγότερο ότι έχουν λιγότερο κύρος, με λιγότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ενώ οι άνδρες θα συνεχίσουν να κατέχουν ηγετικές θέσεις που αποτιμώνται με βάση την ηλικία. Αυτό το μοτίβο μεταφράζεται σε μια μορφή «ηλικιακού ρατσισμού λόγω φύλου», όπου το να είσαι γυναίκα και η γήρανση γίνονται συνδυασμένοι παράγοντες μειονεκτήματος.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των διατομεακών και πολυτροπικών προκαταλήψεων, όπως αυτή μεταξύ ηλικίας και φύλου, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν αλλά είναι βαθιά ριζωμένες.

Συμπερασματικά, η έρευνα θέτει μια προειδοποίηση: χωρίς κριτικό έλεγχο, οι αλγόριθμοι κινδυνεύουν να ενισχύσουν τις υπάρχουσες ανισότητες, επηρεάζοντας τη συλλογική φαντασία και τη δυναμική της ένταξης στον χώρο εργασίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εκτιμά ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για την εμπλοκή συμβούλου του Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί»

20:20LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη μπροστά στην κόρη της

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: «Καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Να κάνουν υπομονή οι αγρότες – Σε 10 ημέρες οι αποζημιώσεις από τη θεομηνία Daniel

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση σ' αυτή τη Βουλή»

20:06LIFESTYLE

Νέα αρχή για την Αντζελίνα Τζολί: Λέει «αντίο» στην Αμερική και μετακομίζει στο εξωτερικό - Οι τρεις περιοχές που σχεδιάζει να εγκατασταθεί

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Αλεξάνδρειο ο Ρίτσαρντ Σιάο, αποθεώθηκε από τον κόσμο

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζια» κοσμοσυρροή για το βιβλίο του Στυλιανίδη, αλλά με μια μεγάλη απουσία

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει όρους κρέατος για φυτικά προϊόντα

19:41WHAT THE FACT

Η «μάχη των φύλων» στην εποχή των αλγορίθμων: Οι νεότερες γυναίκες και οι «έμπειροι» άνδρες – Μεγάλη έρευνα για τα στερεότυπα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στο Λος Άντζελες: Σύλληψη 29χρονου για την πυρκαγιά στο «σημείο μηδέν» – Ύποπτος για εμπρησμό

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πρωτοκλασάτα στελέχη ζητούν έκτακτη σύγκληση των κομματικών οργάνων – Πολάκης «καρφώνει» Φάμελλο λόγω Τσίπρα

19:13LIFESTYLE

Καλομοίρα: «Πέρασα κατάθλιψη όταν ήμουν έγκυος, ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα»

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

19:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Ήξερα που έρχομαι – Ο Αταμάν με παρακινεί να δίνω τα πάντα»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν σχέδιο για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για ένα από τα «στολίδια» της Αλβανίας: Τόνοι λυμάτων και σκουπιδιών στην κοιλάδα του Βιόσα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Χειραψία Μητσοτάκη με Καραμανλή

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει όρους κρέατος για φυτικά προϊόντα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η χούντα στην Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο το 1974

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

20:06LIFESTYLE

Νέα αρχή για την Αντζελίνα Τζολί: Λέει «αντίο» στην Αμερική και μετακομίζει στο εξωτερικό - Οι τρεις περιοχές που σχεδιάζει να εγκατασταθεί

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στη σύλληψη του δράστη – Το δρομολόγιο που ακολούθησε μετά το διπλό φονικό

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης - Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

18:28LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε την γούνα της μίνι φόρεμα και «έβαλε» φωτιά στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: 38χρονη έγκυος δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της - Την τρύπησε με πιρούνι στο μάτι

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: «Καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Με αιμάτωμα στο κεφάλι ο ένας πιλότος και κατάγματα ο δεύτερος μετά την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ