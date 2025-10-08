Η «μάχη των φύλων» στην εποχή των αλγορίθμων: Οι νεότερες γυναίκες και οι «έμπειροι» άνδρες

Οι γυναίκες είναι νεότερες από τους άνδρες στο διαδίκτυο: Μια μελέτη αποκαλύπτει την κρυφή προκατάληψη σε εικόνες και αλγόριθμους

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature δείχνει πώς οι γυναίκες και οι άνδρες παρουσιάζονται διαφορετικά στα κύρια ψηφιακά κανάλια: οι γυναίκες εμφανίζονται συστηματικά νεότερες, ειδικά σε ρόλους υψηλού κύρους.



Μια μελέτη με επικεφαλής τον Douglas Guilbeault (Πανεπιστήμιο Stanford) ανέλυσε σχεδόν 1,4 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο από την Google, τη Wikipedia, το IMDb, το Flickr και το YouTube, συγκρίνοντάς τα με δεδομένα της απογραφής των ΗΠΑ.

Το αποτέλεσμα είναι σαφές: οι γυναίκες απεικονίζονται νεότερες από τους άνδρες σε σχεδόν όλα τα επαγγέλματα και τους κοινωνικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με υψηλό κύρος και τα υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα, όπως γιατροί, τραπεζίτες ή διευθυντές. Ωστόσο, τα δεδομένα της απογραφής δεν αποκαλύπτουν συστηματικές διαφορές μεταξύ της μέσης ηλικίας ανδρών και γυναικών στο εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ. Η απόκλιση είναι επομένως προϊόν του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, όχι αντανάκλαση της πραγματικότητας.

Το φαινόμενο εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο σε ιδιαίτερα ορατά περιβάλλοντα, όπως αυτό των διασημοτήτων: σε εικόνες που συλλέχθηκαν από το IMDb και την Google, οι γυναίκες ηθοποιοί εμφανίζονται κατά μέσο όρο 3 έως 6 χρόνια νεότερες από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Μια προκατάληψη που επηρεάζει επίσης τους χρήστες

Η ερευνητική ομάδα κατέδειξε ότι αυτή η προκατάληψη δεν είναι μόνο περιγραφική, αλλά και μεταβάλλει τις αντιλήψεις των ατόμων.

Σε ένα πείραμα με 459 Αμερικανούς συμμετέχοντες, όσοι έβλεπαν εικόνες γυναικών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα εκτίμησαν τη μέση ηλικία της κατηγορίας έως και πέντε χρόνια νεότερη από ό,τι όσοι έβλεπαν εικόνες ανδρών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συνέδεσαν τα επαγγέλματα με μεγαλύτερο κύρος με μεγαλύτερους άνδρες και τα επαγγέλματα με χαμηλότερες αμοιβές με νεότερες γυναίκες, αναπαράγοντας έτσι ένα μοτίβο ανισότητας στις αξιολογήσεις δεξιοτήτων.

Αντανάκλαση σε Γλωσσικά Μοντέλα: ChatGPT υπό Αξιολόγηση

Στη συνέχεια, η μελέτη ανέλυσε τη συμπεριφορά μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM), εστιάζοντας στο ChatGPT. Οι ερευνητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν σχεδόν 40.000 βιογραφικά για 54 επαγγέλματα χρησιμοποιώντας 16 ανδρικά και γυναικεία ονόματα.

Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά αλλά σύμφωνα με αυτά που έχουν παρατηρηθεί στα οπτικά μέσα:

-Οι γυναίκες υποψήφιες παρουσιάστηκαν κατά μέσο όρο ως 1,6 χρόνια νεότερες, με λιγότερα χρόνια εμπειρίας και πιο πρόσφατα πτυχία από τους άνδρες.

-Τα παλαιότερα ανδρικά βιογραφικά έλαβαν υψηλότερες αξιολογήσεις ποιότητας από τα παλαιότερα γυναικεία βιογραφικά.

Με άλλα λόγια, το ChatGPT όχι μόνο αναπαράγει το στερεότυπο, αλλά το ενισχύει, συνδέοντας έμμεσα την εμπειρία, την εξουσία και την ποιότητα με τον συνδυασμό «άνδρας + προχωρημένη ηλικία».

Συστημικό πρόβλημα

Αυτές οι στρεβλώσεις καταδεικνύουν πώς η πολιτισμική σύνδεση μεταξύ γυναικών και νέων —που έχει τις ρίζες της στα μέσα ενημέρωσης και στις κοινωνικές γλώσσες— έχει επίσης διεισδύσει στα ψηφιακά συστήματα που διαμορφώνουν τη φαντασία μας και, ολοένα και περισσότερο, τις επαγγελματικές μας αποφάσεις.

Ο κίνδυνος, προειδοποιούν οι ερευνητές, είναι ότι οι γυναίκες θα υποβιβαστούν σε ρόλους που θεωρούνται λιγότερο ότι έχουν λιγότερο κύρος, με λιγότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ενώ οι άνδρες θα συνεχίσουν να κατέχουν ηγετικές θέσεις που αποτιμώνται με βάση την ηλικία. Αυτό το μοτίβο μεταφράζεται σε μια μορφή «ηλικιακού ρατσισμού λόγω φύλου», όπου το να είσαι γυναίκα και η γήρανση γίνονται συνδυασμένοι παράγοντες μειονεκτήματος.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των διατομεακών και πολυτροπικών προκαταλήψεων, όπως αυτή μεταξύ ηλικίας και φύλου, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν αλλά είναι βαθιά ριζωμένες.

Συμπερασματικά, η έρευνα θέτει μια προειδοποίηση: χωρίς κριτικό έλεγχο, οι αλγόριθμοι κινδυνεύουν να ενισχύσουν τις υπάρχουσες ανισότητες, επηρεάζοντας τη συλλογική φαντασία και τη δυναμική της ένταξης στον χώρο εργασίας.

