Γιατί ο 13ος όροφος απουσιάζει, από πολλά κτήρια της Νέας Υόρκης

Περιμένοντας το πλοίο που κατευθύνεται προς το Νιου Τζέρσεϊ από το κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη

Μία περίεργη προληπτική άποψη επικρατεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό της Νέας Υόρκης, όπου πολλά κτήριά της, δεν διαθέτουν ή καλύτερα δεν αναφέρουν τον αριθμό 13 ως όροφο.

Στο ασανσέρ τα κουμπιά μπορεί να έχουν τον 12ο και τον 14ο όροφο, αλλά όχι τον 13ο ανάμεσά τους. Μια μελέτη του StreetEasy του 2020 σε 629 κτήρια κατοικιών στη Νέα Υόρκη - αυτά που έχουν πάνω από 13 ορόφους - διαπίστωσε ότι μόνο το 9% έχει όροφο με επίσημη ένδειξη 13, σύμφωνα με τη New York Post.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από το 90% αυτών μεταπηδούν κατευθείαν από τον 12ο στον 14 — ή μεταμφιέζουν τον 13ο όροφο με ένα ψευδώνυμο όπως 12Α ή «Μ» .

Μία εκτίμηση σύμφωνα με τον ιστορικό αρχιτεκτονικής και δικηγόρο Άντριου Άλπερν, είναι ότι ίσως οι άνθρωποι πιστεύουν για ποιον τρελό λόγο, ότι ο αριθμός 13 είναι άτυχος. Κατά συνέπεια ο ιδιοκτήτης που θέλει να νοικιάσει τον χώρο του, δεν θέλει αυτή η λεπτομέρεια να σταθεί εμπόδιο κι έτσι ο αριθμός 13 καταργείται.

Μια εκτίμηση του 2002 από την Otis Elevators διαπίστωσε ότι το 85% των ανελκυστήρων της παραλείπουν τη θέση από 12 σε 14.

Στην αγορά διαμερισμάτων της Νέας Υόρκης, μόνο το 5% των κτηρίων περιλαμβάνουν 13ο όροφο ανά ετικέτα.

Η πρακτική αυτή προκαλεί πονοκεφάλους όχι μόνο στους ερευνητές, αλλά μερικές φορές και στους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης ή στις υπηρεσίες παράδοσης, οι οποίοι μπορεί να δυσκολεύονται να συμβιβάσουν τον αριθμό των ορόφων με τις ετικέτες των ανελκυστήρων. Το 2015, η καναδική πόλη του Βανκούβερ απαγόρευσε εντελώς την πρακτική για να αποφευχθεί μια τέτοια σύγχυση.

Η προέλευση του φόβου παραμένει υπό συζήτηση.

Πολλοί επισημαίνουν ότι ο Ιούδας ήταν ο 13ος καλεσμένος στο Μυστικό Δείπνο. Άλλοι επικαλούνται τη σκανδιναβική μυθολογία ή τον Ινδουισμό.

Στην πραγματικότητα, το αν ο αριθμός 13 εμφανίζεται σε ένα ασανσέρ σπάνια επηρεάζει μια συμφωνία.

Όπως σημείωσε ένας μεσίτης, ακόμη και μια υποψία ανησυχίας μπορεί να είναι αρκετή για να βυθίσει μια πώληση.

Αυτή η ανησυχία μπορεί να ακούγεται ανόητη — αλλά σε μια πόλη όπου τα τετραγωνικά μέτρα μπορούν να κοστίσουν 2.000 δολάρια το ένα, οι κατασκευαστές δεν στοιχηματίζουν στην αριθμολογία.