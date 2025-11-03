Ελαιόλαδο: Οι λεπτομέρειες στις ετικέτες που αποκαλύπτουν τις νοθείες - Η οδηγία της ΕΕ

Δεν είναι όλα τα ελαιόλαδα που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ αυτά που πραγματικά νομίζουμε. Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό Epicurious, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια στις ετικέτες που διαφεύγει από τους περισσότερους καταναλωτές — αλλά θα έπρεπε να είναι αρκετή για να μας κάνει να αφήσουμε το μπουκάλι στο ράφι.

Πίσω από υποσχέσεις «αγνότητας» και συνθήματα «ανώτερης ποιότητας», πολλά προϊόντα κρύβουν τεχνάσματα μάρκετινγκ που παραπλανούν ακόμη και τους πιο προσεκτικούς αγοραστές.

Το πρώτο λάθος: «ελαιόλαδο» χωρίς το «εξαιρετικό παρθένο»

Όπως επισημαίνει το Epicurious, ο πρώτος κανόνας είναι ξεκάθαρος: ποτέ μην αγοράζετε λάδι που γράφει απλώς “olive oil” χωρίς τη φράση “extra virgin”. Η απουσία αυτής της ένδειξης σημαίνει ότι το προϊόν έχει υποστεί επεξεργασία, χάνοντας γεύση, άρωμα και τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά που χαρακτηρίζουν ένα αυθεντικό ελαιόλαδο.

Όροι όπως «light», «pure olive oil» ή «olive oil blend» δεν σημαίνουν «ελαφρύ» ή «αγνό» λάδι, αλλά το αντίθετο: πρόκειται για μείγματα χαμηλότερης ποιότητας ή για προϊόντα που έχουν περάσει από βιομηχανική επεξεργασία, με αποτέλεσμα να χάνουν σημαντικό μέρος της διατροφικής τους αξίας.

Η σημασία της ημερομηνίας συγκομιδής

Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο είναι η ημερομηνία συγκομιδής των ελιών. Αν αυτή δεν αναγράφεται, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο φρέσκο είναι το λάδι. Η φρεσκάδα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ποιότητας, επομένως το σωστό προϊόν πρέπει να γράφει το έτος συγκομιδής, όχι μόνο την ημερομηνία λήξης.

Προσοχή στην προέλευση

Ενδείξεις όπως «blend of olive oils from the European Union» υποδηλώνουν έλλειψη ελέγχου στην παραγωγή και ανάμειξη παρτίδων από διάφορες χώρες. Οι ειδικοί συνιστούν να επιλέγουμε λάδια με σαφή αναφορά χώρας, περιοχής και –ιδανικά– παραγωγού.

Το μπουκάλι λέει πολλά

Η συσκευασία αποκαλύπτει σχεδόν όσα και η ετικέτα. Τα σκούρα ή μεταλλικά μπουκάλια προστατεύουν το λάδι από το φως, το οποίο προκαλεί οξείδωση και αλλοίωση της γεύσης. Αντίθετα, τα διάφανα μπουκάλια στα φωτεινά ράφια επιταχύνουν τη φθορά του προϊόντος και πρέπει να αποφεύγονται.

Επιπλέον, σημαντική είναι η ύπαρξη πιστοποίησης ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη), που διασφαλίζει ότι το λάδι πληροί αυστηρά πρότυπα παραγωγής και ποιότητας.

Όταν η τιμή λέει την αλήθεια

Ένα ύποπτα χαμηλό κόστος είναι ακόμη ένα προειδοποιητικό σημάδι. Η παραγωγή γνήσιου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είναι δαπανηρή – από τη χειρονακτική συγκομιδή έως την ψυχρή έκθλιψη. Επομένως, η πολύ χαμηλή τιμή συνήθως σημαίνει μίγματα με ραφιναρισμένα λάδια ή προϊόν αμφίβολης προέλευσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις παραπλανητικής επισήμανσης και ψεύτικων «extra virgin» λαδιών στην Ευρώπη, γεγονός που ανάγκασε την Ε.Ε. να ενισχύσει τους ελέγχους. Παρ’ όλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο καταναλωτής παραμένει η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στην απάτη.

Πώς να επιλέξετε σωστά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν απλό κανόνα που χρειάζεται μόλις δέκα δευτερόλεπτα:

Ελέγξτε ότι η ετικέτα γράφει «extra virgin»

Βεβαιωθείτε ότι η οξύτητα είναι 0,8% ή χαμηλότερη

Προτιμήστε σκούρα, αδιαφανή και καλά σφραγισμένα μπουκάλια

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι θεμέλιο της μεσογειακής διατροφής και φημίζεται για τα οφέλη του στην καρδιά και το ανοσοποιητικό. Όμως αυτές οι ιδιότητες ισχύουν μόνο όταν το προϊόν είναι αυθεντικό — και αυτό ξεκινά πάντα από μια προσεκτική ματιά στην ετικέτα.