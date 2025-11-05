Η ιδέα που γεννήθηκε σε ένα φοιτητικό δωμάτιο και τον ανέβασε στην κορυφή του επιχειρηματικού κόσμου

Η επιχειρηματική ιδέα του Στιβ Χάφμαν τον έκανε δισεκατομμυριούχο, όμως, η επιτυχία άργησε να έρθει

Η ιδέα που γεννήθηκε σε ένα φοιτητικό δωμάτιο και τον ανέβασε στην κορυφή του επιχειρηματικού κόσμου
Η ιστορία του διευθύνοντος συμβούλου του Reddit, Στιβ Χάφμαν, πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάρια με τίτλο: «Πώς ιδέα που γεννήθηκε σε ένα φοιτητικό δωμάτιο μετετράπη σε αυτοκρατορία στον επιχειρηματικό κόσμο».

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Reddit χρειάστηκε δύο δεκαετίες για να προστεθεί στις λίστες των δισεκατομμυριούχων. Η προσωπική του περιουσία μόλις «έσπασε» το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων και υπολογίζεται στα 1,2 δισ. δολάρια, με τη βοήθεια των εταιρικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Την περασμένη Πέμπτη, ανακοινώθηκαν καθαρά κέρδη ύψους 163 εκατ. δολαρίων. Ήταν το πέμπτο διαδοχικό κερδοφόρο τρίμηνο αφότου εισήχθη στο χρηματιστήριο, τον Μάρτιο του 2024. Η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά 75% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το Fortune.

Ακριβώς δύο δεκαετίες έχουν περάσει απ’ όταν ο Στιβ Χάφμαν ίδρυσε τη Reddit μαζί με τον φίλο και συγκάτοικό του, Άλεξις Οχανιάν. Φοιτητές τότε, στο τελευταίο έτος των σπουδών στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, ζήτησαν από το Y Combinator χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μίας εταιρείας διαδικτυακής παράδοσης φαγητού, της My Mobile Menu.

Όμως, η ιδέα τους απορρίφθηκε.

Αντί να τα «βάλουν κάτω», οι δύο φίλοι έκαναν στροφή. ΑυτήΝ τη φορά, κατέθεσαν μία νέα ιδέα. Θέλησαν να δημιουργήσουν «την πρώτη σελίδα του ίντερνετ», που εξελίχθηκε στο Reddit.

Το Y Combinator τούς έδωσε 12.000 δολάρια και τρεις μήνες πληρωμένου ενοικίου και εξόδων γραφείου, προκειμένου να δώσουν «σάρκα και οστά» στην ιδέα τους, μόλις αποφοιτήσουν.

Ο 21άχρονος τότε Χάφμαν έγραψε τον κώδικα για τον ιστότοπο μέσα σε 20 ημέρες, όσο ο Οχανιάν διαχειριζόταν το επιχειρηματικό σκέλος. Η ιδέα τους άρεσε στους επενδυτές κι έτσι, έως το επόμενο καλοκαίρι, είχαν εξασφαλίσει ακόμη 100.000 δολάρια σε χρηματοδότηση.

Ύστερα από ενάμισι χρόνο ζωής, το Reddit εξαγοράστηκε από την Condé Nast αντί μόλις 10 εκατ. δολαρίων. Όμως, τα πράγματα άλλαξαν μέσα στην εταιρεία. Ο Άαρον Σβαρτς, που υπήρξε επικεφαλής της ανάπτυξης της πλατφόρμας από τη δημιουργία της, αποχώρησε το 2007.

Το 2008, ο ιστότοπος επέτρεψε στους χρήστες να δημιουργήσουν τα δικά τους feeds, τα αποκαλούμενα subreddits. Η συγκεκριμένη κίνηση «άνοιξε» τον δρόμο για τη δημιουργία δημοφιλών threads πάνω σε θέματα όπως η πολιτική και η επιστήμη, αλλά επέτρεψε και τη διάδοση αμφιλεγόμενου περιεχομένου στην πλατφόρμα.

Το 2009, ο Οχανιάν και ο Χάφμαν αποχώρησαν, αφότου τα τριετή τους συμβόλαια έληξαν και στα χρόνια που ακολούθησαν, στο Reddit διέρρευσε και διαδόθηκε χυδαίο περιεχόμενο, όπως γυμνές φωτογραφίες διασήμων, θεωρίες συνωμοσίας και υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το 2015, ο Χάφμαν επέστρεψε ως διευθύνων σύμβουλος και πέρασε μία δεκαετία προσπαθώντας να αλλάξει την πορεία του Reddit. Το 2024, η εταιρεία εκκίνησε τις διαδικασίες για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, στα 34 δολάρια / μετοχή, με τον τίτλο να σημειώνει άνοδο έως και 63% στο ντεμπούτο του.

Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση της Reddit «αγγίζει» τα 38 δισ. δολάρια.

