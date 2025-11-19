Αυτή η πόλη θα ξαναδεί το φως του Ήλιου από το 2026

Μπορεί στην Ελλάδα η ηλιοφάνεια να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο και πλέον να ψάχνουμε τις βροχερές και μουντές μέρες με το κυάλι, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί σταθερή συνθήκη σε όλες τις χώρες του εξωτερικού.

Μάλιστα, για μια πόλη χθες, Τρίτη 18 Νοεμβρίου ο ήλιος έδυσε εκεί για τελευταία φορά μέσα στο 2025.

Η πόλη αυτή είναι η Utqiagvik (πρώην Barrow) στην Αλάσκα, με πληθυσμό λίγο κάτω από 5.000 κατοίκους. Χθες ο ήλιος έδυσε εκεί για τελευταία φορά μέσα στο 2025. Οι κάτοικοι δεν πρόκειται να αντικρίσουν ξανά το φως της ημέρας πριν από τις 22 Ιανουαρίου, γεγονός που σημαίνει πως θα βγάλει ξανά ήλιο από το 2026...

Αν και συχνά ακούμε για περιοχές στην Ισλανδία που ζουν μεγάλες περιόδους σκοταδιού η Utqiagvik βυθίζεται στο σκοτάδι για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.

Η Γη είναι κεκλιμένη κατά 23,5 μοίρες στον άξονά της, γέρνοντας το Βόρειο Ημισφαίριο προς ή μακριά από τον ήλιο ανάλογα με την εποχή. Η Utqiagvik όμως βρίσκεται επίσης μέσα στο γεωγραφικό εύρος των 23,5 μοιρών από τον Βόρειο Πόλο. Έτσι, τον χειμώνα, η περιοχή βρίσκεται μόνιμα στραμμένη μακριά από τον ήλιο.

Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει το καλοκαίρι, όταν οι κάτοικοι απολαμβάνουν 24 ώρες συνεχούς ηλιοφάνειας. Επομένως οι κάτοικοι της Utqiagvik θα πρέπει να επιβιώσουν για σχεδόν δύο μήνες χωρίς καθόλου ήλιο.

Με πληροφορίες από ladbible