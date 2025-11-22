Μαγιόρκα: Υδροστρόβιλος χτυπά μόλις λίγα μέτρα μακριά από δημοφιλή παραλία

Ένας τεράστιος υδροστρόβιλος, παρατηρήθηκε λίγα μέτρα μακριά από μια δημοφιλή παραλία στη Μαγιόρκα, τρομοκρατώντας τους ντόπιους, οι οποίοι ομολόγησαν ότι ήταν ο μεγαλύτερος που έχουν δει ποτέ.

?️La impresionante imagen de una manga marina en la costa de Mallorca https://t.co/RiemIzS660 pic.twitter.com/LXu1cQZEDG — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) November 21, 2025

Στη Μαγιόρκα επικρατούν συνθήκες ψύχους, μετά τις ισχυρές χαλαζοπτώσεις που έπληξαν στο νησί με τις θερμοκρασίες να φτάνουν στους 6 βαθμούς Κελσίου! Σύμφωνα όμως με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει καθώς πλησιάζει ένα θερμό ρεύμα.