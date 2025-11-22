Μαγιόρκα: Υδροστρόβιλος χτυπά μόλις λίγα μέτρα μακριά από δημοφιλή παραλία
Εντυπωσιακό βίντεο από τον υδροστρόβιλο
Ένας τεράστιος υδροστρόβιλος, παρατηρήθηκε λίγα μέτρα μακριά από μια δημοφιλή παραλία στη Μαγιόρκα, τρομοκρατώντας τους ντόπιους, οι οποίοι ομολόγησαν ότι ήταν ο μεγαλύτερος που έχουν δει ποτέ.
Στη Μαγιόρκα επικρατούν συνθήκες ψύχους, μετά τις ισχυρές χαλαζοπτώσεις που έπληξαν στο νησί με τις θερμοκρασίες να φτάνουν στους 6 βαθμούς Κελσίου! Σύμφωνα όμως με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει καθώς πλησιάζει ένα θερμό ρεύμα.
