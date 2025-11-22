Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνουμε τα ρούχα στο καλοριφέρ
Ο βασικός λόγος που δεν πρέπει να στεγνώνουμε τα ρούχα στο καλοριφέρ
Πολλοί βάζουν τα ρούχα πάνω σε καλοριφέρ ή θερμοπομπού για να στεγνώσουν γρήγορα, αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Τα υγρά ρούχα εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία θερμού αέρα, καθυστερούν τη θέρμανση του δωματίου και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.
Η υγρασία που απελευθερώνεται από τα ρούχα μπορεί να προκαλέσει μούχλα στους τοίχους και τα ταβάνια, με αρνητικές συνέπειες για την υγεία και το σπίτι.
Στους θερμοπομπούς, η κάλυψη τους με ρούχα αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, εσωτερικών ζημιών και βραχυκυκλώματος, παρόλο που οι σύγχρονες συσκευές διαθέτουν θερμική προστασία.
Καλύτεροι τρόποι για στέγνωμα στο σπίτι:
- Ρούχα κοντά στο θερμαντικό σώμα, όχι πάνω του, για καλύτερη κυκλοφορία αέρα.
- Ανεμιστήρας δαπέδου ή οροφής για γρήγορο στέγνωμα με χαμηλή κατανάλωση.
- Ηλεκτρική απλώστρα για μικρά φορτία.
- Αφυγραντήρας για μείωση υγρασίας και επιτάχυνση στεγνώματος.
- Στεγνωτήριο για ταχύτερο, αλλά πιο ακριβό αποτέλεσμα.
