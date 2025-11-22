Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνουμε τα ρούχα στο καλοριφέρ

Πολλοί βάζουν τα ρούχα πάνω σε καλοριφέρ ή θερμοπομπού για να στεγνώσουν γρήγορα, αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Τα υγρά ρούχα εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία θερμού αέρα, καθυστερούν τη θέρμανση του δωματίου και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Η υγρασία που απελευθερώνεται από τα ρούχα μπορεί να προκαλέσει μούχλα στους τοίχους και τα ταβάνια, με αρνητικές συνέπειες για την υγεία και το σπίτι.

Στους θερμοπομπούς, η κάλυψη τους με ρούχα αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, εσωτερικών ζημιών και βραχυκυκλώματος, παρόλο που οι σύγχρονες συσκευές διαθέτουν θερμική προστασία.

Καλύτεροι τρόποι για στέγνωμα στο σπίτι: