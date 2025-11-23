Σοκαριστική μελέτη: Οι πραγματικές επιπτώσεις αν παρακολουθείτε περιεχόμενο σύντομης μορφής

Όλοι λίγο πολύ παρακολουθούμε βίντεο σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες, από instagram μέχρι TikTok και το YouTube Shorts.

Ενώ μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, οι άνθρωποι που καταναλώνουν περιεχόμενο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαπιστώσουν ότι επηρεάζει τον εγκέφαλό τους.

Πολλές προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στο TikTok, αλλά τα βίντεο σύντομης μορφής (SFVs) είναι πλέον σχεδόν παντού .

Με αυτό το σκεπτικό, οι ερευνητές πίσω από μια νέα μελέτη εξέτασαν δεδομένα από 98.299 συμμετέχοντες σε 71 μελέτες και διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης .

«Η αναβίωση των βίντεο σύντομης μορφής (SFVs), που έγιναν δημοφιλή από το TikTok και το Douyin, έχει μεταμορφώσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με λειτουργίες όπως το Instagram Reels και το YouTube Shorts να ενισχύουν την ευρεία υιοθέτησή τους» συμπαιρένουν οι ερευνητές .

«Παρόλο που αρχικά απευθύνονταν στην ψυχαγωγία, τα SFV χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση , τις πολιτικές εκστρατείες, τη διαφήμιση και τον καταναλωτισμό, ωστόσο ο σχεδιασμός τους, που χαρακτηρίζεται από ατελείωτες κύλιση στις διεπαφές, έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τον εθισμό και τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία », συνέχισαν.

Από τους σχεδόν 100.000 συμμετέχοντες, η ομάδα πίσω από την εκπληκτική μελέτη ανέλυσε τα πρότυπα ενασχόλησής τους και διάφορους δείκτες γνωστικής και ψυχικής υγείας τόσο σε νέους όσο και σε ενήλικες — και μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι τα αποτελέσματα ήταν ανησυχητικά.

Όσον αφορά τη γνωστική λειτουργία, το συμπέρασμα ήταν ότι «η υψηλότερη κατανάλωση SFV συνδέεται με μειωμένη προσοχή τόσο στους νέους όσο και στους ηλικιωμένους πληθυσμούς».

Η χρήση SPV έχει επίσης συνδεθεί με κακή ψυχική υγεία, κατάθλιψη, άγχος, στρες και ιδιαίτερα με μοναξιά. «Ο συνεχής κύκλος σάρωσης και λήψης νέου, συναισθηματικά διεγερτικού περιεχομένου έχει προταθεί ότι προκαλεί την απελευθέρωση ντοπαμίνης, δημιουργώντας έναν βρόχο ενίσχυσης που συμβάλλει σε πρότυπα συνηθισμένης χρήσης και μεγαλύτερη συναισθηματική εξάρτηση από τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις», εξηγεί η μελέτη.

«Αυτή η συνηθισμένη ενασχόληση μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο στρες και άγχος, καθώς ορισμένοι χρήστες αναφέρουν δυσκολίες στην απεμπλοκή και τη ρύθμιση των συναισθημάτων τους σε περιβάλλοντα εκτός σύνδεσης».

Όσον αφορά άλλους τομείς υγείας, όπως η εικόνα σώματος, σημειώθηκε ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

Η ποιότητα του ύπνου μπορεί επίσης να επηρεαστεί από την κύλιση στο SFV, ειδικά αν έχετε την τάση να χρησιμοποιείτε ιστότοπους όπως το TikTok ή το Instagram στο κρεβάτι.

Το γενικό συμπέρασμα: όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση SFV, τόσο χειρότερη θα είναι τόσο η γνωστική σας υγεία όσο και η ψυχική σας υγεία.