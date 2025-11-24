Σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 24 Νοεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 24 Νοεμβρίου.
- 1859 - Ο Κάρολος Δαρβίνος δημοσιεύει την Καταγωγή των Ειδών.
- 1917 - Στο Μιλγουόκι, εννέα αστυνομικοί σκοτώνονται από βόμβα. Ήταν το πιο θανατηφόρο χτύπημα σε αστυνομικούς στην αμερικανική ιστορία μέχρι τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
- 1963 - Ο Λη Χάρβεϊ Όσβαλντ, δολοφόνος του Αμερικανού προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, δολοφονείται από τον Τζακ Ρούμπι, ιδιοκτήτη νυχτερικών κέντρων, στο υπόγειο της έδρας του αστυνομικού τμήματος του Ντάλας, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Ο Όσβαλντ οδηγούνταν από δύο ντετέκτιβς σε ένα τεθωρακισμένο αυτοκίνητο για να μεταφερθεί σε κοντινή φυλακή.
- 2017 - Τρομοκρατική επίθεση σε τέμενος στο Βόρειο Σινά από το Ισλαμικό Κράτος, όπου 235 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.
