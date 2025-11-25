Σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 25 Νοεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 25 Νοεμβρίου.
- 1343 - Τσουνάμι, που προκλήθηκε από σεισμό στη Τυρρηνική θάλασσα, καταστρέφει μεταξύ άλλων τη Νάπολη και το Αμάλφι.
- 1826 - Η φρεγάτα Ελλάς φτάνει στο Ναύπλιο για να γίνει η πρώτη ναυαρχίδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
- 1963 - Πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κηδεία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
- 1973 - Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, επικεφαλής της χούντας των συνταγματαρχών, ανατρέπεται μετά από πραξικόπημα με επικεφαλής τον ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαννίδη.
- 1992 - Οι βουλευτές της Τσεχοσλοβακίας ψηφίζουν τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας σε Τσεχία και Σλοβακία από την 1η Ιανουαρίου 1993.
- 2020 - Πεθαίνει ο «θεός της μπάλας», ο θρυλικός Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου
03:44 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,1 Ρίχτερ βόρεια της Σκύρου
00:52 ∙ WHAT THE FACT
Ελβετία: Ισπανικό χρυσό κέρμα του 1609 κατέρριψε ρεκόρ σε δημοπρασία
00:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Άνοδος στη Wall Street με ώθηση από τις προσδοκίες για τα επιτόκια
23:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στη Δάφνη για την εξαφάνιση 16χρονης
23:12 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ