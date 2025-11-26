Σαν σήμερα 26 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 26 Νοεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Νοεμβρίου.
- 1922 - Ο αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που εισέρχεται στον τάφο του φαραώ Τουταγχαμών μετά από 3.000 χρόνια.
- 1943 - Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής εκτελούν 118 Έλληνες ομήρους στο Μονοδένδρι Λακωνίας.
- 2003 - Το Κονκόρντ πραγματοποιεί την τελευταία του πτήση στο Μπρίστολ της Αγγλίας.
