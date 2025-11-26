Σαν σήμερα 26 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 26 Νοεμβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 26 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
AP
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 26 Νοεμβρίου.

  • 1922 - Ο αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που εισέρχεται στον τάφο του φαραώ Τουταγχαμών μετά από 3.000 χρόνια.
  • 1943 - Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής εκτελούν 118 Έλληνες ομήρους στο Μονοδένδρι Λακωνίας.
  • 2003 - Το Κονκόρντ πραγματοποιεί την τελευταία του πτήση στο Μπρίστολ της Αγγλίας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΚΑΙΡΟΣ

«Red Code» σε αρκετές περιοχές – Έρχονται σφοδρές καταιγίδες – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία Adel

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί για δύο μέρες η χώρα – Πότε τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 26 Νοεμβρίου

04:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

04:10ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕΤΑΑ: Τα οριστικά αποτελέσματα της Β' πρόσκλησης για τους παιδικούς σταθμούς

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στις φλόγες αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Πούτιν – Η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις

02:30ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας - Οι ενδεικτικές ειδικότητες

02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής

01:38ΚΟΣΜΟΣ

ΣΑ ΟΗΕ: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίτη μέρα ανόδου στη Wall Street – «Άλμα» για τον Dow Jones

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Πολλά εξαρτώνται από τις ΗΠΑ, γιατί η Ρωσία παίρνει περισσότερο στα σοβαρά τη δύναμη της Αμερικής

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα πάει για το «μπαμ» με τον Νάναλι, λένε οι Σέρβοι!

00:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μπορούμε να παίξουμε άμυνα, πρέπει να βελτιώσουμε την συγκέντρωσή μας»

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πάρτι Τσέλσι με Μπαρτσελόνα - «Βόμβα» Μπάγερ στο Μάντσεστερ - Τα αποτελέσματα

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Δήλωσε «παρών» για την Εθνική ο Ρογκαβόπουλος

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν οι 24 μαθήτριες που είχαν απαχθεί από οικοτροφείο στην πολιτεία Κέμπι

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 46χρονη φεύγει από το σπίτι μετά τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε το 2021 για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο: «Κατάλαβα εξ' αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πήρα μόνο πέντε βιβλία» και «ένα συγγνώμη δεν λέει»: Αναγνώστες σχολιάζουν το εκδοτικό φαινόμενο «Ιθάκη» που έχει πουλήσει ήδη 33.000 αντίτυπα και την μαρτυρία Τσίπρα

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69: Πρώτα την εξαφάνισε και μετά την ισοπέδωσε

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Ανθρωπόμορφο ρομπότ από την Κίνα περπάτησε 106 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα Αλβανός δημοσιογράφος - Η προκλητική ανάρτηση για την Κόνιτσα

19:40LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η έκπληξη που της ετοίμασαν τα πέντε βαφτιστήρια της - Ξέσπασε σε κλάματα

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πάρτι Τσέλσι με Μπαρτσελόνα - «Βόμβα» Μπάγερ στο Μάντσεστερ - Τα αποτελέσματα

20:30LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: ««Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» - Η μάχη του με την κατάθλιψη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αποδέχθηκε το σχέδιο των ΗΠΑ - Ποιες αλλαγές φέρνει στο τραπέζι - Τα «εννέα αγκάθια» που θα συζητήσουν Ζελένσκι - Τραμπ επί προσωπικού

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδιά τους μέσα σε πλοίο – Συνελήφθη 63χρονος

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ