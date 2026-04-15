29 Cygni b: Ο «οριακός» πλανήτης που αμφισβητεί τη διάκριση μεταξύ άστρων και γιγάντων αερίων

Τι ξεχωρίζει πλανήτες και άστρα

Δημήτρης Δρίζος

Snapshot
  • Η βασική διαφορά μεταξύ πλανητών και άστρων θεωρείται ο τρόπος σχηματισμού τους, είτε από κάτω προς τα πάνω (πλανήτες) είτε από πάνω προς τα κάτω (άστρα).
  • Ο εξωπλανήτης 29 Cygni b, με μάζα 15 φορές μεγαλύτερη από τον Δία, σχηματίστηκε μέσω πλανητικού τρόπου, όπως έδειξαν παρατηρήσεις του James Webb Space Telescope.
  • Η υψηλή περιεκτικότητα του 29 Cygni b σε βαρέα στοιχεία υποδηλώνει ότι απορρόφησε μεγάλες ποσότητες στερεού υλικού μέσα σε πρωτοπλανητικό δίσκο.
  • Η ευθυγράμμιση της τροχιάς του 29 Cygni b με την περιστροφή του άστρου του ενισχύει το σενάριο του πλανητικού σχηματισμού.
  • Τα ευρήματα της μελέτης συμβάλλουν στην κατανόηση του ορίου μεταξύ πλανητών και άστρων και αμφισβητούν παλαιότερες θεωρίες για τη γένεσή τους.
Πού βρίσκεται τελικά η «γραμμή» που χωρίζει τους πλανήτες από τα άστρα; Το ερώτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους αστρονόμους, καθώς τα πιο ογκώδη πλανητικά σώματα μοιάζουν σε αρκετά σημεία με τα μικρότερα άστρα. Μια νέα μελέτη, με τη βοήθεια του James Webb Space Telescope, έρχεται να ρίξει φως σε αυτή τη γκρίζα ζώνη, εξετάζοντας ένα αντικείμενο που βρίσκεται ακριβώς στο όριο.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η βασική διαφορά ίσως δεν είναι μόνο η μάζα, αλλά και ο τρόπος σχηματισμού. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η «bottom-up» διαδικασία, κατά την οποία μικρά σωματίδια σκόνης και πάγου ενώνονται σταδιακά, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερα σώματα – μέχρι να σχηματιστούν πλανήτες. Από την άλλη, υπάρχει η «top-down» διαδικασία, όπου τεράστια νέφη αερίου καταρρέουν και διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια, οδηγώντας στη δημιουργία άστρων.

Οι πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος σχηματίστηκαν μέσω της πρώτης διαδικασίας, της λεγόμενης συσσώρευσης (accretion). Ωστόσο, όσο μεγαλύτερος είναι ένας πλανήτης, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να εξηγηθεί η δημιουργία του με αυτόν τον τρόπο. Εκεί ακριβώς αρχίζουν τα ερωτήματα.

Η μελέτη για τον 29 Cygni b

Στο επίκεντρο της νέας έρευνας βρίσκεται ο εξωπλανήτης 29 Cygni b, ένα σώμα με μάζα περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία. Το αντικείμενο αυτό κινείται γύρω από το άστρο του σε απόσταση περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων – περίπου όσο απέχει ο Ουρανός από τον Ήλιο.

Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το διαστημικό τηλεσκόπιο Webb, ενώ τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο The Astrophysical Journal Letters. Τα δεδομένα δείχνουν με ισχυρές ενδείξεις ότι ο 29 Cygni b σχηματίστηκε με «πλανητικό» τρόπο, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, και όχι όπως τα άστρα.

Πώς σχηματίζονται τα πλανητικά συστήματα

Σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία, οι πλανήτες γεννιούνται μέσα σε τεράστιους δίσκους αερίου και σκόνης που περιβάλλουν νεαρά άστρα. Σταδιακά, τα μικροσκοπικά σωματίδια ενώνονται, συγκρούονται και μεγαλώνουν, σχηματίζοντας πρώτα πλανητοειδή και στη συνέχεια πλήρεις πλανήτες.

Οι μεγαλύτεροι από αυτούς αποκτούν τελικά και πυκνή ατμόσφαιρα αερίων, μετατρεπόμενοι σε γίγαντες όπως ο Δίας. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο, ενώ οι πρωτοπλανητικοί δίσκοι δεν διαρκούν για πάντα – γεγονός που εξηγεί γιατί τα μικρότερα σώματα είναι πολύ περισσότερα από τα μεγάλα.

Αντίθετα, τα άστρα δημιουργούνται όταν ένα τεράστιο νέφος αερίου καταρρέει λόγω βαρύτητας και διασπάται σε επιμέρους τμήματα. Θεωρητικά, μια παρόμοια διαδικασία θα μπορούσε να συμβεί και μέσα σε έναν δίσκο, εξηγώντας την ύπαρξη μεγάλων σωμάτων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από το άστρο τους.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 29 Cygni b

Ο 29 Cygni b αποτελεί ιδανική περίπτωση μελέτης, καθώς βρίσκεται ακριβώς στο όριο ανάμεσα στα δύο αυτά σενάρια. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την κάμερα υπερύθρου του Webb για να τον απεικονίσουν απευθείας και να αναλύσουν τη χημική σύσταση της ατμόσφαιράς του.

Τα αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία διοξειδίου του άνθρακα και μονοξειδίου του άνθρακα, στοιχεία που επέτρεψαν στους ερευνητές να υπολογίσουν την περιεκτικότητα σε βαρέα στοιχεία – αυτά που οι αστρονόμοι αποκαλούν «μέταλλα». Διαπιστώθηκε ότι ο πλανήτης είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε τέτοια στοιχεία, σε βαθμό που αντιστοιχεί περίπου στη μάζα 150 Γαιών.

Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι σχηματίστηκε μέσα σε πρωτοπλανητικό δίσκο, απορροφώντας μεγάλες ποσότητες στερεού υλικού. Επιπλέον, με τη βοήθεια του συστήματος CHARA Array, επιβεβαιώθηκε ότι η τροχιά του είναι ευθυγραμμισμένη με την περιστροφή του άστρου του – ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει το σενάριο πλανητικού σχηματισμού.

Νέα δεδομένα για την κατανόηση του σύμπαντος

Η μελέτη αυτή δεν αφορά μόνο έναν μεμονωμένο πλανήτη. Οι επιστήμονες στοχεύουν να συγκρίνουν παρόμοια αντικείμενα διαφορετικών μαζών, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα πού ακριβώς βρίσκεται το όριο μεταξύ πλανητών και άστρων.

Τα ευρήματα για τον 29 Cygni b δείχνουν ότι ακόμη και αντικείμενα με τεράστια μάζα μπορούν να σχηματιστούν όπως οι πλανήτες, αμφισβητώντας παλαιότερες αντιλήψεις. Και καθώς το Webb συνεχίζει τις παρατηρήσεις του, αναμένεται να δώσει ακόμη πιο καθαρές απαντήσεις για τη γέννηση των κόσμων στο σύμπαν.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν γνωρίζει τον θάνατο του συντρόφου της - Οι πληροφορίες για την υγεία της

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: 30χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα

10:06WHAT THE FACT

29 Cygni b: Ο «οριακός» πλανήτης που αμφισβητεί τη διάκριση μεταξύ άστρων και γιγάντων αερίων

10:00ANNOUNCEMENTS

Σπουδές Ιατρικής με διεθνείς προδιαγραφές: Γιατί όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Τιτανικός: Το μεγαλύτερο ναυάγιο της ιστορίας – Σπάνια πλάνα από τον βυθό 114 χρόνια μετά

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Επιχειρηματίας της περιοχής έβαλε τέλος στη ζωή του - Βρέθηκε απαγχονισμένος στο μαγαζί του

09:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης

09:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα τελευταία 60 λεπτά στο δωμάτιο ξενοδοχείου κρύβουν το μυστικό του θανάτου της 19χρονης

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαστρονομικός καυγάς Ελλάδας – Τουρκίας: Μαλώνουν για την προέλευση του πατσά

09:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο τυχερός που κέρδισε αυθεντικό πίνακα του Πικάσο αξίας $1 εκατ. με λαχνό… 100 ευρώ

09:13ΥΓΕΙΑ

Μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων «νίκησε» τον HIV: Τι μας έδειξε ο «ασθενής του Όσλο»

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Το μεγάλο παζάρι του Πέτερ Μαγιάρ με τις Βρυξέλλες – Επιδιώκει επανεκκίνηση

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο - Νεκρός δικυκλιστής

08:38TRAVEL

Η Σκόπελος και η Άνδρος ανάμεσα στους 13 μη συμβατικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026​

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Ένα μικρό θαύμα της φύσης: Το δέντρο που φύτεψαν ως έφηβοι «γέμισε» νέα κλαδιά όταν εκείνη έμεινε έγκυος

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπογράφεται σήμερα η σύμβαση για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη και σοβαρές ζημιές στο 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας – Δείτε εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5 χρήσιμες λειτουργίες του IG που ίσως δεν γνωρίζεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Ευαγγελισμό με λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα τελευταία 60 λεπτά στο δωμάτιο ξενοδοχείου κρύβουν το μυστικό του θανάτου της 19χρονης

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Επιχειρηματίας της περιοχής έβαλε τέλος στη ζωή του - Βρέθηκε απαγχονισμένος στο μαγαζί του

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

10:08LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν γνωρίζει τον θάνατο του συντρόφου της - Οι πληροφορίες για την υγεία της

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

07:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα» - Το SMS που εστάλη σε φίλη τη άτυχης κοπέλας

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο - Νεκρός δικυκλιστής

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαστρονομικός καυγάς Ελλάδας – Τουρκίας: Μαλώνουν για την προέλευση του πατσά

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ