29 Cygni b: Ο «οριακός» πλανήτης που αμφισβητεί τη διάκριση μεταξύ άστρων και γιγάντων αερίων

Τα ευρήματα της μελέτης συμβάλλουν στην κατανόηση του ορίου μεταξύ πλανητών και άστρων και αμφισβητούν παλαιότερες θεωρίες για τη γένεσή τους.

Πού βρίσκεται τελικά η «γραμμή» που χωρίζει τους πλανήτες από τα άστρα; Το ερώτημα αυτό απασχολεί εδώ και χρόνια τους αστρονόμους, καθώς τα πιο ογκώδη πλανητικά σώματα μοιάζουν σε αρκετά σημεία με τα μικρότερα άστρα. Μια νέα μελέτη, με τη βοήθεια του James Webb Space Telescope, έρχεται να ρίξει φως σε αυτή τη γκρίζα ζώνη, εξετάζοντας ένα αντικείμενο που βρίσκεται ακριβώς στο όριο.

Τι ξεχωρίζει πλανήτες και άστρα

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η βασική διαφορά ίσως δεν είναι μόνο η μάζα, αλλά και ο τρόπος σχηματισμού. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η «bottom-up» διαδικασία, κατά την οποία μικρά σωματίδια σκόνης και πάγου ενώνονται σταδιακά, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερα σώματα – μέχρι να σχηματιστούν πλανήτες. Από την άλλη, υπάρχει η «top-down» διαδικασία, όπου τεράστια νέφη αερίου καταρρέουν και διασπώνται σε μικρότερα κομμάτια, οδηγώντας στη δημιουργία άστρων.

Οι πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος σχηματίστηκαν μέσω της πρώτης διαδικασίας, της λεγόμενης συσσώρευσης (accretion). Ωστόσο, όσο μεγαλύτερος είναι ένας πλανήτης, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να εξηγηθεί η δημιουργία του με αυτόν τον τρόπο. Εκεί ακριβώς αρχίζουν τα ερωτήματα.

Η μελέτη για τον 29 Cygni b

Στο επίκεντρο της νέας έρευνας βρίσκεται ο εξωπλανήτης 29 Cygni b, ένα σώμα με μάζα περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία. Το αντικείμενο αυτό κινείται γύρω από το άστρο του σε απόσταση περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων – περίπου όσο απέχει ο Ουρανός από τον Ήλιο.

Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το διαστημικό τηλεσκόπιο Webb, ενώ τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο The Astrophysical Journal Letters. Τα δεδομένα δείχνουν με ισχυρές ενδείξεις ότι ο 29 Cygni b σχηματίστηκε με «πλανητικό» τρόπο, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, και όχι όπως τα άστρα.

Πώς σχηματίζονται τα πλανητικά συστήματα

Σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία, οι πλανήτες γεννιούνται μέσα σε τεράστιους δίσκους αερίου και σκόνης που περιβάλλουν νεαρά άστρα. Σταδιακά, τα μικροσκοπικά σωματίδια ενώνονται, συγκρούονται και μεγαλώνουν, σχηματίζοντας πρώτα πλανητοειδή και στη συνέχεια πλήρεις πλανήτες.

Οι μεγαλύτεροι από αυτούς αποκτούν τελικά και πυκνή ατμόσφαιρα αερίων, μετατρεπόμενοι σε γίγαντες όπως ο Δίας. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο, ενώ οι πρωτοπλανητικοί δίσκοι δεν διαρκούν για πάντα – γεγονός που εξηγεί γιατί τα μικρότερα σώματα είναι πολύ περισσότερα από τα μεγάλα.

Αντίθετα, τα άστρα δημιουργούνται όταν ένα τεράστιο νέφος αερίου καταρρέει λόγω βαρύτητας και διασπάται σε επιμέρους τμήματα. Θεωρητικά, μια παρόμοια διαδικασία θα μπορούσε να συμβεί και μέσα σε έναν δίσκο, εξηγώντας την ύπαρξη μεγάλων σωμάτων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από το άστρο τους.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 29 Cygni b

Ο 29 Cygni b αποτελεί ιδανική περίπτωση μελέτης, καθώς βρίσκεται ακριβώς στο όριο ανάμεσα στα δύο αυτά σενάρια. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την κάμερα υπερύθρου του Webb για να τον απεικονίσουν απευθείας και να αναλύσουν τη χημική σύσταση της ατμόσφαιράς του.

Τα αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία διοξειδίου του άνθρακα και μονοξειδίου του άνθρακα, στοιχεία που επέτρεψαν στους ερευνητές να υπολογίσουν την περιεκτικότητα σε βαρέα στοιχεία – αυτά που οι αστρονόμοι αποκαλούν «μέταλλα». Διαπιστώθηκε ότι ο πλανήτης είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε τέτοια στοιχεία, σε βαθμό που αντιστοιχεί περίπου στη μάζα 150 Γαιών.

Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι σχηματίστηκε μέσα σε πρωτοπλανητικό δίσκο, απορροφώντας μεγάλες ποσότητες στερεού υλικού. Επιπλέον, με τη βοήθεια του συστήματος CHARA Array, επιβεβαιώθηκε ότι η τροχιά του είναι ευθυγραμμισμένη με την περιστροφή του άστρου του – ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει το σενάριο πλανητικού σχηματισμού.

Νέα δεδομένα για την κατανόηση του σύμπαντος

Η μελέτη αυτή δεν αφορά μόνο έναν μεμονωμένο πλανήτη. Οι επιστήμονες στοχεύουν να συγκρίνουν παρόμοια αντικείμενα διαφορετικών μαζών, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα πού ακριβώς βρίσκεται το όριο μεταξύ πλανητών και άστρων.

Τα ευρήματα για τον 29 Cygni b δείχνουν ότι ακόμη και αντικείμενα με τεράστια μάζα μπορούν να σχηματιστούν όπως οι πλανήτες, αμφισβητώντας παλαιότερες αντιλήψεις. Και καθώς το Webb συνεχίζει τις παρατηρήσεις του, αναμένεται να δώσει ακόμη πιο καθαρές απαντήσεις για τη γέννηση των κόσμων στο σύμπαν.