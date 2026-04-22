Κινέζοι επιστήμονες κάνουν την άμμο της ερήμου να “ζωντανεύει” μέσα σε 10 μήνες

Snapshot Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν μέθοδο που μετατρέπει την άγονη άμμο της ερήμου σε παραγωγικό έδαφος μέσα σε 10 μήνες χρησιμοποιώντας κυανοβακτήρια.

Οι βιολογικές κρούστες εδάφους που δημιουργούνται σταθεροποιούν την άμμο και αυξάνουν τα θρεπτικά στοιχεία όπως άζωτο και φώσφορο.

Η μέθοδος επιταχύνει τη φυσική ανάκαμψη της ερήμου, αυξάνοντας σημαντικά τη συσσώρευση οργανικού άνθρακα και αζώτου σε σχέση με τις φυσικές κρούστες.

Η χρήση ανθεκτικών σε ξηρασία κυανοβακτηρίων καθιστά τη μέθοδο προσαρμόσιμη σε διάφορα ξηρά κλίματα παγκοσμίως, προσφέροντας οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Η συνεχιζόμενη έρευνα στις συνθετικές μικροβιακές κοινότητες στοχεύει στη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση της μεθόδου για ευρεία εφαρμογή στην καταπολέμηση της ερημοποίησης.

Επιστήμονες στο Ερευνητικό Σταθμό Έρημου Σαποτού στην Κίνα έχουν αναπτύξει μια καινοτόμο βιοτεχνολογική μέθοδο που αντιστρέφει τη διαδικασία της ερημοποίησης, μετατρέποντας άγονες, μετακινούμενες αμμουδιές σε παραγωγικό έδαφος μέσα σε μόλις 10 μήνες. Χρησιμοποιώντας κυανοβακτήρια, εξειδικευμένους φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς, δημιούργησαν βιολογικές επιφανειακές κρούστες που σταθεροποιούν την άμμο και βελτιώνουν το περιβάλλον για την ανάπτυξη φυτών.

Οι βιολογικές κρούστες εδάφους (Biological Soil Crusts - BSCs) αποτελούνται από τα κυανοβακτήρια που εκκρίνουν κολλώδεις ουσίες βασισμένες σε σάκχαρα. Αυτές οι ουσίες δρουν ως φυσική κόλλα, συνενώνοντας τα μεμονωμένα κόκκους άμμου σε μια σταθερή και συμπαγή μάζα. Η διαδικασία αυτή επιταχύνει σημαντικά το σχηματισμό φυσικού εδάφους, αυξάνοντας τα επίπεδα θρεπτικών συστατικών όπως το άζωτο και ο φώσφορος.

Με τη σταθεροποίηση της άμμου και τη διατήρηση της υγρασίας, οι βιολογικές κρούστες δημιουργούν ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη φυτών σε ακραίες και ξηρές περιοχές, προσφέροντας μια οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λύση για την αποκατάσταση των ερημικών οικοσυστημάτων.

Επιτάχυνση της φυσικής ανάκαμψης της ερήμου

Σύμφωνα με μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Soil Biology and Biochemistry, οι βιολογικές κρούστες αυξάνουν τον ρυθμό συσσώρευσης οργανικού άνθρακα έως και 3,2 φορές και τη συσσώρευση αζώτου περίπου 15 φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με τις φυσικές κρούστες.

Αυτή η επιτάχυνση επιτρέπει τη δημιουργία ενός σταθερού υποστρώματος άμμου που διευκολύνει την εγκατάσταση πιο σύνθετων οργανισμών, όπως λειχήνες και βρύα, ενισχύοντας περαιτέρω την ποικιλότητα και τη σταθερότητα του οικοσυστήματος.

Η χρήση καλλιεργημένων σε εργαστήριο κυανοβακτηρίων που είναι ανθεκτικά στην ξηρασία καθιστά τη μέθοδο προσαρμόσιμη σε διάφορα ξηρά κλίματα παγκοσμίως. Αυτή η βιοτεχνολογική προσέγγιση αντικαθιστά παραδοσιακές, επίπονες μεθόδους όπως η χειρωνακτική φύτευση δέντρων, προσφέροντας μια πρακτική και χαμηλού κόστους λύση για την αποκατάσταση ερημοποιημένων περιοχών.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη έρευνα στην ανάπτυξη «συνθετικών μικροβιακών κοινοτήτων» υπόσχεται τη βελτιστοποίηση συγκεκριμένων βακτηριακών στελεχών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα στη δημιουργία των βιολογικών κρούστεων.

Αυτό ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων, ευρέως εφαρμόσιμων συστημάτων ελέγχου της ερημοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα.

Η καινοτόμος μέθοδος που βασίζεται στα κυανοβακτήρια και τις βιολογικές κρούστες εδάφους αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.