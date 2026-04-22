Το Curiosity βρίσκει νέα στοιχεία στον Άρη – τι σημαίνουν για τη ζωή στον πλανήτη

Νέα ευρήματα οργανικών ενώσεων στον Άρη

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Το ρόβερ Curiosity εντόπισε πάνω από 20 οργανικές ενώσεις στον Άρη, μεταξύ αυτών έναριο παρόμοιο με πρόδροους του DNA.
  • Τα οργανικά υλικά έχουν διατηρηθεί στον Άρη για περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, υποδεικνύοντας την πιθανή κατοικήσιμη φύση του πλανήτη.
  • Πειράματα με έναν μετεωρίτη ηλικίας 7 δισεκατομμυρίων ετών βοήθησαν στην ερμηνεία των δεδομένων από τον Άρη χωρίς να επηρεάσουν αρνητικά τις αναλύσεις.
  • Η παρουσία σύνθετων οργανικών ουσιών στην επιφάνεια του Άρη υποδηλώνει την πιθανότητα ανίχνευσης βιολογικών δεικτών στο μέλλον.
  • Η επερχόμενη αποστολή Rosalind Franklin του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, προγραμματισμένη για το 2028, θα ενισχύσει την αναζήτηση αρχαίας ζωής στον Άρη με πιο εξελιγμένα όργανα.
Η αποστολή επιστημόνων στη Σελήνη συχνά επισκιάζει τα επιτεύγματα που ήδη καταγράφονται στον Άρη, όπου οι ρομποτικοί εξερευνητές Curiosity και Perseverance συνεχίζουν να αποστέλλουν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα.

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες που στέλνουν πίσω, οι δύο ρόβερ είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένα όργανα που τους επιτρέπουν να αναζητούν ίχνη αρχαίας ζωής στον πλανήτη. Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications αποκαλύπτει ότι το Curiosity έχει εντοπίσει οργανικές ενώσεις στον Άρη, μεταξύ των οποίων και μία με δομή παρόμοια με πρόδρομους του DNA.

Νέα ευρήματα οργανικών ενώσεων στον Άρη

Η ομάδα του Curiosity ανέλυσε δείγματα από αργιλικούς σχηματισμούς στον κρατήρα Gale χρησιμοποιώντας χημικούς αντιδραστήρες και τεχνικές αέριας χρωματογραφίας-μαζικής φασματομετρίας. Η ανάλυση αποκάλυψε πάνω από20 οργανικές ενώσεις, περιλαμβάνοντας μεγάλες και σύνθετες μοριακές δομές. Μεταξύ αυτών ξεχώρισε ένα μόριο που περιέχει άζωτο και σχετίζεται με τους πρόδρομους του DNA, καθώς και η ένωση βενζοθειαφένιο, ένα θειούχο οργανικό μόριο πιθανώς προερχόμενο από μετεωρίτες.

Η γεωλόγος της NASA Amy Williams, από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, δήλωσε ότι τα οργανικά αυτά υλικά φαίνεται να έχουν διατηρηθεί στον Άρη για περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Η διατήρηση τέτοιων αρχαίων οργανικών ουσιών είναι καθοριστική για την εκτίμηση της κατοικήσιμης φύσης του πλανήτη και υπογραμμίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης ζωής μέσω οργανικού άνθρακα.

Συγκρίσεις με μετεωρίτη 7 δισεκατομμυρίων ετών

Για να ερμηνεύσουν καλύτερα τα δεδομένα, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν πειράματα σε έναν μετεωρίτη ηλικίας 7 δισεκατομμυρίων ετών, που ανακτήθηκε στην Αυστραλία το 1969. Επιπλέον, αναπαρήγαγαν τις επιπτώσεις μιας διαρροής που σημειώθηκε στο ρόβερ αμέσως μετά την προσεδάφιση, η οποία όμως δεν επηρέασε αρνητικά τις αναλύσεις και ίσως να βοήθησε.

Η Williams τόνισε τη σημασία αυτών των ευρημάτων, επισημαίνοντας πως η παρουσία σύνθετων οργανικών ουσιών στην επιφανειακή ζώνη του Άρη προσφέρει ελπίδες για την ανεύρεση βιολογικών δεικτών στο μέλλον.

Το μέλλον των αποστολών στον Άρη

Αυτές οι εξελίξεις έρχονται την ώρα που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ετοιμάζει την αποστολή του επόμενου ρομποτικού εξερευνητή στον Άρη, με την ονομασία Rosalind Franklin, προς τιμήν της χημικού που συνέβαλε στην αποκάλυψη της διπλής έλικας του DNA. Η νέα αποστολή, προγραμματισμένη για το 2028, θα φέρει ακόμα πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα στον κόκκινο πλανήτη, ενισχύοντας την αναζήτηση στοιχείων αρχαίας ζωής και συνεργαζόμενη με τα Curiosity και Perseverance.

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Καλαμάτα - Επιχείρηση πλαστικών παραδόθηκε στις φλόγες - Διακοπή κυκλοφορίας

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλάνο πέταξε χωρίς τους 192 επιβάτες του για έναν απίθανο λόγο

15:27ΦΑΡΜΑΚΟ

2ο ΣΦΕΕ Patient Think Tank Summit: Στο επίκεντρο ο ασθενής και η πρόσβαση στην καινοτομία

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live blog: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επένδυση – «μαμούθ» από το Πεντάγωνο για drones εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας με το Ισραήλ για ένα μήνα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 60χρονος πέθανε από λεπτοσπείρωση - Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθανασίου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ άρση ασυλίας γιατί θέλω να συμπαρασταθώ στους συναδέλφους μου

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει ότι το πλοίο ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas» έχει καταληφθεί

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Λάθος παραγγελία από Temu: Παρήγγειλαν μεταλλική αψίδα κήπου και έλαβαν μια... φωτογραφία της

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν τελέστηκε ποτέ

14:51ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Ρεκόρ 64,2 εκατομμυρίων μεταναστών το 2025

14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος

14:38WHAT THE FACT

Νέος γιγάντιος δεινόσαυρος ανακαλύφθηκε στην Αργεντινή

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η εξειδίκευση των νέων μέτρων - «Εφάπαξ παρεμβάσεις και σταθερή βελτίωση εισοδήματος»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Εγκρίθηκε το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

14:30WHAT THE FACT

Το Curiosity βρίσκει νέα στοιχεία στον Άρη – τι σημαίνουν για τη ζωή στον πλανήτη

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Οι φωνές της Κωνσταντοπούλου και η διαμαρτυρία Μαρκόπουλου - «Δεν μας αφήνετε να μιλήσουμε»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το καθήκον του βουλευτή δεν είναι να είναι ρουσφετάκιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 60χρονος πέθανε από λεπτοσπείρωση - Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η εξειδίκευση των νέων μέτρων - «Εφάπαξ παρεμβάσεις και σταθερή βελτίωση εισοδήματος»

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - πακέτο στήριξης €800 εκατ: Έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με €150 για κάθε παιδί, €300 σε χαμηλοσυνταξιούχους, διεύρυνση κριτηρίων για επιστροφή ενοικίου, επιδότηση σε diesel και λιπάσματα και τον Μάιο

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στη Βουλή: Οι φωνές της Κωνσταντοπούλου και η διαμαρτυρία Μαρκόπουλου - «Δεν μας αφήνετε να μιλήσουμε»

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 300 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι άλλοι ωφελούνται - Στις 12.30 οι ανακοινώσεις

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Λάθος παραγγελία από Temu: Παρήγγειλαν μεταλλική αψίδα κήπου και έλαβαν μια... φωτογραφία της

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live blog: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών

19:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η βόμβα που γίνεται πύραυλος» – Το νέο όπλο του αμερικανικού Ναυτικού κοστίζει έως και 10 φορές λιγότερο από πύραυλο cruise

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ