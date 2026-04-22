Το Curiosity βρίσκει νέα στοιχεία στον Άρη – τι σημαίνουν για τη ζωή στον πλανήτη

Η επερχόμενη αποστολή Rosalind Franklin του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, προγραμματισμένη για το 2028, θα ενισχύσει την αναζήτηση αρχαίας ζωής στον Άρη με πιο εξελιγμένα όργανα.

Η αποστολή επιστημόνων στη Σελήνη συχνά επισκιάζει τα επιτεύγματα που ήδη καταγράφονται στον Άρη, όπου οι ρομποτικοί εξερευνητές Curiosity και Perseverance συνεχίζουν να αποστέλλουν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα.

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες που στέλνουν πίσω, οι δύο ρόβερ είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένα όργανα που τους επιτρέπουν να αναζητούν ίχνη αρχαίας ζωής στον πλανήτη. Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications αποκαλύπτει ότι το Curiosity έχει εντοπίσει οργανικές ενώσεις στον Άρη, μεταξύ των οποίων και μία με δομή παρόμοια με πρόδρομους του DNA.

Νέα ευρήματα οργανικών ενώσεων στον Άρη

Η ομάδα του Curiosity ανέλυσε δείγματα από αργιλικούς σχηματισμούς στον κρατήρα Gale χρησιμοποιώντας χημικούς αντιδραστήρες και τεχνικές αέριας χρωματογραφίας-μαζικής φασματομετρίας. Η ανάλυση αποκάλυψε πάνω από20 οργανικές ενώσεις, περιλαμβάνοντας μεγάλες και σύνθετες μοριακές δομές. Μεταξύ αυτών ξεχώρισε ένα μόριο που περιέχει άζωτο και σχετίζεται με τους πρόδρομους του DNA, καθώς και η ένωση βενζοθειαφένιο, ένα θειούχο οργανικό μόριο πιθανώς προερχόμενο από μετεωρίτες.

Η γεωλόγος της NASA Amy Williams, από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, δήλωσε ότι τα οργανικά αυτά υλικά φαίνεται να έχουν διατηρηθεί στον Άρη για περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Η διατήρηση τέτοιων αρχαίων οργανικών ουσιών είναι καθοριστική για την εκτίμηση της κατοικήσιμης φύσης του πλανήτη και υπογραμμίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης ζωής μέσω οργανικού άνθρακα.

Συγκρίσεις με μετεωρίτη 7 δισεκατομμυρίων ετών

Για να ερμηνεύσουν καλύτερα τα δεδομένα, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν πειράματα σε έναν μετεωρίτη ηλικίας 7 δισεκατομμυρίων ετών, που ανακτήθηκε στην Αυστραλία το 1969. Επιπλέον, αναπαρήγαγαν τις επιπτώσεις μιας διαρροής που σημειώθηκε στο ρόβερ αμέσως μετά την προσεδάφιση, η οποία όμως δεν επηρέασε αρνητικά τις αναλύσεις και ίσως να βοήθησε.

Η Williams τόνισε τη σημασία αυτών των ευρημάτων, επισημαίνοντας πως η παρουσία σύνθετων οργανικών ουσιών στην επιφανειακή ζώνη του Άρη προσφέρει ελπίδες για την ανεύρεση βιολογικών δεικτών στο μέλλον.

Το μέλλον των αποστολών στον Άρη

Αυτές οι εξελίξεις έρχονται την ώρα που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ετοιμάζει την αποστολή του επόμενου ρομποτικού εξερευνητή στον Άρη, με την ονομασία Rosalind Franklin, προς τιμήν της χημικού που συνέβαλε στην αποκάλυψη της διπλής έλικας του DNA. Η νέα αποστολή, προγραμματισμένη για το 2028, θα φέρει ακόμα πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα στον κόκκινο πλανήτη, ενισχύοντας την αναζήτηση στοιχείων αρχαίας ζωής και συνεργαζόμενη με τα Curiosity και Perseverance.