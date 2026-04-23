Η NASA θα προσπαθήσει το ακατόρθωτο: Να ανάψει φωτιά στη Σελήνη

Το μεγαλύτερο στοίχημα της διαστημικής υπηρεσίας μόλις ξεκίνησε

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Snapshot
  • Η φωτιά στη Σελήνη συμπεριφέρεται διαφορετικά λόγω της μειωμένης βαρύτητας, που επιτρέπει την παρατεταμένη καύση υλικών χωρίς τα συνήθη ρεύματα αέρα που σβήνουν τη φωτιά στη Γη.
  • Οι εργαστηριακές δοκιμές της NASA για την αναφλεξιμότητα υλικών γίνονται σε γήινες συνθήκες και δεν αντιπροσωπεύουν πλήρως το περιβάλλον της Σελήνης.
  • Το πείραμα FM2 θα μελετήσει τη συμπεριφορά της φωτιάς απευθείας στην επιφάνεια της Σελήνης, παρέχοντας δεδομένα σε περιβάλλον μερικής βαρύτητας για παρατεταμένο χρόνο.
  • Τα αποτελέσματα του FM2 θα βελτιώσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τις μελλοντικές σεληνιακές αποστολές και θα συμβάλουν στη θεωρητική κατανόηση της φωτιάς σε μη γήινα περιβάλλοντα.
  • Η NASA θεωρεί απαραίτητη την πραγματική παρατήρηση της φωτιάς στη Σελήνη, παρά το υψηλό κόστος, καθώς οι προσομοιώσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την εμπειρία αυτή.
Snapshot powered by AI

Η εξερεύνηση του βαθύ διαστήματος από τον άνθρωπο φέρνει μαζί της προκλήσεις που δοκιμάζουν την τεχνολογική και ψυχολογική ανθεκτικότητα των πληρωμάτων.

Ωστόσο, η απειλή που ανησυχεί περισσότερο τους σχεδιαστές της NASA είναι η φωτιά. Καθώς πλησιάζουμε στην εποχή που η ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη θα γίνει μόνιμη, η κατανόηση της εξάπλωσης της φωτιάς σε αυτό το περιβάλλον καθίσταται κρίσιμη για την ασφάλεια των μελλοντικών κατοικιών.

Στη Γη, η βαρύτητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση ή την κατάσβεση μιας πυρκαγιάς. Τα καυτά αέρια ανεβαίνουν, δημιουργώντας ρεύματα μεταφοράς που φέρνουν οξυγόνο στη βάση της φλόγας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ταχεία αυτή κίνηση του αέρα μπορεί να σβήσει τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Στη Σελήνη, όμως, όπου η βαρύτητα είναι σημαντικά μειωμένη, η ροή των αερίων είναι πολύ πιο αργή. Αυτό σημαίνει ότι το οξυγόνο τροφοδοτεί τη φωτιά χωρίς να δημιουργούνται ρεύματα αέρα αρκετά γρήγορα για να την σβήσουν, με αποτέλεσμα υλικά που στη Γη θεωρούνται ασφαλή να καίγονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστροναύτες.

Για δεκαετίες, η NASA εφαρμόζει το πρότυπο NASA-STD-6001B για τον έλεγχο της αναφλεξιμότητας των υλικών που προορίζονται για το διάστημα. Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται σε συνθήκες γήινης βαρύτητας, όπου η κατεύθυνση της φλόγας ορίζεται από το "πάνω" και το "κάτω".

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ωστόσο, η μικροβαρύτητα αλλάζει τα χαρακτηριστικά της φωτιάς, η οποία σχηματίζει σφαιρικές φλόγες που τροφοδοτούνται κυρίως από τους συστήματα αερισμού. Παρόμοιες ανωμαλίες έχουν παρατηρηθεί και σε προηγούμενα πειράματα, όπως το Saffire, όπου οι φλόγες εξαπλώθηκαν αντίθετα στη ροή του αέρα.

Το πείραμα Flammability of Materials on the Moon (FM2), που εντάσσεται στις αποστολές Commercial Lunar Payload Service (CLPS), στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό γνώσης. Μέσω μιας κλειστής θαλάμου καύσης, το FM2 θα καίει τέσσερα δείγματα στερεών καυσίμων απευθείας στην επιφάνεια της Σελήνης.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες θα παρατηρήσουν τη δυναμική της φωτιάς σε περιβάλλον μερικής βαρύτητας για παρατεταμένο χρόνο, ξεπερνώντας τα λίγα δευτερόλεπτα που προσφέρουν οι πειραματικοί πύργοι πτώσης ή οι πτήσεις παραβολικής τροχιάς.

Ο θάλαμος θα εξοπλιστεί με υψηλής ακρίβειας κάμερες, ραδιομέτρα και αισθητήρες οξυγόνου για λεπτομερή παρακολούθηση της καύσης. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα γεφυρώσουν τη θεωρητική κατανόηση μεταξύ της συμπεριφοράς της φωτιάς σε μηδενική βαρύτητα και αυτής που γνωρίζουμε στη Γη. Παρά το υψηλό κόστος αποστολής, η NASA αναγνωρίζει ότι καμία προσομοίωση δεν αντικαθιστά την πραγματική εμπειρία.

Τα αποτελέσματα του FM2 θα αναθεωρήσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και θα προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και σε συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, που επιδιώκουν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τους κινδύνους που περιμένουν τους επόμενους διαστημικούς εξερευνητές.

11:33ΕΥ ΖΗΝ

Οι καλύτερες τροφές με βιταμίνη Κ2 για υγιή οστά, αρτηρίες και πήξη αίματος

11:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσπρωτία: Ανήλικος κατηγορείται για φθορές – Στο μικροσκόπιο και ο πατέρας

11:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass: Πώς θα λάβετε το voucher - Οι δικαιούχοι

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Τρικάλων: Κρατούμενοι απείλησαν με συγκρατούμενό τους με μαχαίρι και ζητούσαν 4.000 ευρώ

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Από την εκτέλεση στην αυτοκτονία - Το αιματοβαμμένο χρονικό που διέλυσε 2 οικογένειες

11:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτομαγιά: Πώς αμείβονται όσοι δουλέψουν στην αργία

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

11:09LIFESTYLE

Ο Κινέζος που τραγουδάει «Παραμυθιάζομαι» του Παντελίδη «γκρεμίζει» το διαδίκτυο

11:05ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Δεν συμφωνήσαμε σε καμία παράταση της εκεχειρίας, λέει το Ιράν - Σε αδύναμη θέση η Τεχεράνη, υποστηρίζει ο Τραμπ

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι αγνοούμενοι ή νεκροί επιστήμονες της NASA - Με τι ασχολούνταν ο καθένας

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη: 13χρονος σκότωσε τουρίστρια πετώντας άγαλμα από μπαλκόνι - Διώκονται οι γονείς του για φόνο - Βίντεο

10:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το παρασκήνιο της καρατόμησης του υπουργού Πολεμικού Ναυτικού - Η κόντρα με τον Χέγκσεθ και ο «Χρυσός Στόλος»

10:52WHAT THE FACT

Εικόνες από το ρόβερ της NASA στον Άρη δείχνουν σχηματισμό που θυμίζει λέπια τεράστιου ερπετού

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πως μια σερβιτόρα αγόρασε δέκα πολυτελή αυτοκίνητα;

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Σφάξανε ένα παιδί» - Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb για τη δολοφονία του 25χρονου

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Το αντίο του Νταλάρα στον Στέφανο Ληναίο: «Ένας άνθρωπος με ευαισθησία, χιούμορ και γενναιοδωρία»

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Το θανατηφόρο νέφος στην Πενσυλβάνια που άλλαξε την ιστορία

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε συνολικά πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων σε όλη την Αττική»

10:40ANNOUNCEMENTS

Δύο σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr για ποδόσφαιρο και μπάσκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Σφάξανε ένα παιδί» - Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb για τη δολοφονία του 25χρονου

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς- «Μαμά τι έκανες;» ουρλιάζει ο σύζυγος

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κοβέσι: «Σοκαριστικό ότι στην Ελλάδα όποιος διέπραττε απάτη κι επέστρεφε τα χρήματα έμενε ελεύθερος»

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη: 13χρονος σκότωσε τουρίστρια πετώντας άγαλμα από μπαλκόνι - Διώκονται οι γονείς του για φόνο - Βίντεο

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι αγνοούμενοι ή νεκροί επιστήμονες της NASA - Με τι ασχολούνταν ο καθένας

08:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

11:09LIFESTYLE

Ο Κινέζος που τραγουδάει «Παραμυθιάζομαι» του Παντελίδη «γκρεμίζει» το διαδίκτυο

08:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία - «Δεν αργεί η επιστροφή της άνοιξης» λέει ο Μαρουσάκης

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Αποκρυπτογραφήθηκε η αρχαιότερη ερωτική επιστολή στον κόσμο έπειτα από 540 χρόνια - Το συγκινητικό περιεχόμενό της

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μενίδι: Οργή από τους γονείς του Μάριου - «Οι Ρομά μας ειρωνεύονταν στη δίκη για το παιδί μας»

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ