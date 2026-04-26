Επιστήμονες «ανέστησαν» αρχαίο «σκουλήκι-ζόμπι» 24.000 ετών από τους πάγους - Μετά αναπαράχθηκε

Ένας μικροσκοπικός οργανισμός ηλικίας 24.000 ετών βρέθηκε στους πάγους της Σιβηρίας και επέστρεψε στη ζωή με τη βοήθεια των επιστημόνων.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Biology, οι ερευνητές αναγνώρισαν τον οργανισμό ως rotifer — ένα μικροσκοπικό, πολυκυτταρικό ζώο που συναντάται συχνά σε περιβάλλοντα γλυκού νερού και είναι γνωστό για την ασυνήθιστη ανθεκτικότητά του.

This is a Rotifer, these can be found in many freshwater and moist soil environments



Its name is derived from the Latin word meaning "wheel-bearer", referencing the crown of cilia, moving rapidly to draw a vortex of water into its mouth to sift for food

pic.twitter.com/MsnbZQ84vu — Science girl (@sciencegirl) July 30, 2025

Το δείγμα είχε παραμείνει παγωμένο στον σιβηρικό πάγο από το Ύστερο Πλειστόκαινο, μια περίοδο που έληξε περίπου 11.700 χρόνια πριν, κάτι που ωστόσο συνέβαλε στη διατήρησή του για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Αφού ξεπάγωσαν προσεκτικά τον μικροσκοπικό οργανισμό, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι επανέκτησε τις φυσιολογικές βιολογικές του λειτουργίες.

Ο οργανισμός όχι μόνο επανήλθε σε δραστηριότητα, αλλά ήταν επίσης σε θέση να αναπαραχθεί ασεξουαλικά, υποδηλώνοντας ότι οι κυτταρικές του δομές παρέμειναν άθικτες παρά το πέρασμα των χιλιετιών.

«Η έκθεσή μας αποτελεί την πιο αδιάσειστη απόδειξη μέχρι σήμερα ότι τα πολυκύτταρα ζώα μπορούν να αντέξουν δεκάδες χιλιάδες χρόνια σε κρυπτοβίωση, μια κατάσταση σχεδόν πλήρους παύσης του μεταβολισμού», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Στας Μαλαβίν σε συνέντευξή του στο περιοδικό Indian Defence Review.

Αν και οι επιστήμονες έχουν αναστήσει στο παρελθόν οργανισμούς από τον πάγο, τα παραδείγματα αυτά αφορούσαν συνήθως μονοκύτταρες μορφές ζωής ή απλούστερες δομές.

Η επιτυχής αναβίωση ενός πολυκυτταρικού οργανισμού σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, καθώς τα πιο σύνθετα σώματα παρουσιάζουν μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά στην επιβίωση από την κατάψυξη και την απόψυξη χωρίς ζημιά.

Αρχαία μικρόβια, συμπεριλαμβανομένων των ιών, έχουν επίσης διατηρηθεί στον μόνιμο πάγο και συνήθως είναι ευκολότερο να αναζωογονηθούν λόγω της απλούστερης δομής τους.

Σε ορισμένα πειράματα, οι επιστήμονες έχουν επαναδραστηριοποιήσει ιούς που παρέμειναν ικανοί να μολύνουν κύτταρα-ξενιστές μετά την απόψυξη, αν και κανένας από αυτούς δεν έχει συνδεθεί με ανθρώπινη ασθένεια.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν μια ξεχωριστή ανησυχία: καθώς η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας επιταχύνει την απόψυξη του μόνιμου παγετού, μικροοργανισμοί που παρέμεναν σε μακρά νάρκη θα μπορούσαν να απελευθερωθούν εκτός των ελεγχόμενων εργαστηριακών συνθηκών, δημιουργώντας νέα ερωτήματα σχετικά με πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία.

Τα rotiferw, αν και μικροσκοπικά, διαθέτουν εξειδικευμένα συστήματα, όπως το πεπτικό και στοιχειώδεις νευρικές δομές, γεγονός που καθιστά την μακροχρόνια επιβίωσή τους σε κατάσταση κατάψυξης ιδιαίτερα αξιοσημείωτη.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην επιστήμη, συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα αντιστέκονται στη βλάβη από κρυστάλλους πάγου και ακτινοβολία με την πάροδο του χρόνου.

Η ανακάλυψη μπορεί επίσης να προσφέρει πληροφορίες σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία και η αστροβιολογία, όπου οι επιστήμονες διερευνούν πώς η ζωή θα μπορούσε να επιβιώσει σε ακραία ή εξωγήινα περιβάλλοντα.

Παρά την σημαντική αυτή ανακάλυψη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ευρήματα δεν υποδηλώνουν ότι μεγαλύτεροι οργανισμοί — όπως τα θηλαστικά — θα μπορούσαν να αναζωογονηθούν μετά από παρόμοιες περιόδους κατάψυξης.