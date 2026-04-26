Επιστήμονες «ανέστησαν» αρχαίο «σκουλήκι-ζόμπι» 24.000 ετών από τους πάγους - Μετά αναπαράχθηκε

Η μελέτη αποδεικνύει ότι και πολυκύτταροι οργανισμοί μπορούν να αντέξουν δεκάδες χιλιάδες χρόνια σε «κρυπτοβίωση»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ένας μικροσκοπικός οργανισμός ηλικίας 24.000 ετών βρέθηκε στους πάγους της Σιβηρίας και επέστρεψε στη ζωή με τη βοήθεια των επιστημόνων.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Biology, οι ερευνητές αναγνώρισαν τον οργανισμό ως rotifer — ένα μικροσκοπικό, πολυκυτταρικό ζώο που συναντάται συχνά σε περιβάλλοντα γλυκού νερού και είναι γνωστό για την ασυνήθιστη ανθεκτικότητά του.

Το δείγμα είχε παραμείνει παγωμένο στον σιβηρικό πάγο από το Ύστερο Πλειστόκαινο, μια περίοδο που έληξε περίπου 11.700 χρόνια πριν, κάτι που ωστόσο συνέβαλε στη διατήρησή του για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Αφού ξεπάγωσαν προσεκτικά τον μικροσκοπικό οργανισμό, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι επανέκτησε τις φυσιολογικές βιολογικές του λειτουργίες.

Ο οργανισμός όχι μόνο επανήλθε σε δραστηριότητα, αλλά ήταν επίσης σε θέση να αναπαραχθεί ασεξουαλικά, υποδηλώνοντας ότι οι κυτταρικές του δομές παρέμειναν άθικτες παρά το πέρασμα των χιλιετιών.

«Η έκθεσή μας αποτελεί την πιο αδιάσειστη απόδειξη μέχρι σήμερα ότι τα πολυκύτταρα ζώα μπορούν να αντέξουν δεκάδες χιλιάδες χρόνια σε κρυπτοβίωση, μια κατάσταση σχεδόν πλήρους παύσης του μεταβολισμού», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Στας Μαλαβίν σε συνέντευξή του στο περιοδικό Indian Defence Review.

Αν και οι επιστήμονες έχουν αναστήσει στο παρελθόν οργανισμούς από τον πάγο, τα παραδείγματα αυτά αφορούσαν συνήθως μονοκύτταρες μορφές ζωής ή απλούστερες δομές.

Η επιτυχής αναβίωση ενός πολυκυτταρικού οργανισμού σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, καθώς τα πιο σύνθετα σώματα παρουσιάζουν μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά στην επιβίωση από την κατάψυξη και την απόψυξη χωρίς ζημιά.

Αρχαία μικρόβια, συμπεριλαμβανομένων των ιών, έχουν επίσης διατηρηθεί στον μόνιμο πάγο και συνήθως είναι ευκολότερο να αναζωογονηθούν λόγω της απλούστερης δομής τους.

Σε ορισμένα πειράματα, οι επιστήμονες έχουν επαναδραστηριοποιήσει ιούς που παρέμειναν ικανοί να μολύνουν κύτταρα-ξενιστές μετά την απόψυξη, αν και κανένας από αυτούς δεν έχει συνδεθεί με ανθρώπινη ασθένεια.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ευρήματα υπογραμμίζουν μια ξεχωριστή ανησυχία: καθώς η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας επιταχύνει την απόψυξη του μόνιμου παγετού, μικροοργανισμοί που παρέμεναν σε μακρά νάρκη θα μπορούσαν να απελευθερωθούν εκτός των ελεγχόμενων εργαστηριακών συνθηκών, δημιουργώντας νέα ερωτήματα σχετικά με πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία.

Τα rotiferw, αν και μικροσκοπικά, διαθέτουν εξειδικευμένα συστήματα, όπως το πεπτικό και στοιχειώδεις νευρικές δομές, γεγονός που καθιστά την μακροχρόνια επιβίωσή τους σε κατάσταση κατάψυξης ιδιαίτερα αξιοσημείωτη.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην επιστήμη, συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα αντιστέκονται στη βλάβη από κρυστάλλους πάγου και ακτινοβολία με την πάροδο του χρόνου.

Η ανακάλυψη μπορεί επίσης να προσφέρει πληροφορίες σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία και η αστροβιολογία, όπου οι επιστήμονες διερευνούν πώς η ζωή θα μπορούσε να επιβιώσει σε ακραία ή εξωγήινα περιβάλλοντα.

Παρά την σημαντική αυτή ανακάλυψη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα ευρήματα δεν υποδηλώνουν ότι μεγαλύτεροι οργανισμοί — όπως τα θηλαστικά — θα μπορούσαν να αναζωογονηθούν μετά από παρόμοιες περιόδους κατάψυξης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Τον Γιάννη Βραδακαστάνη προτείνει για Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Λόφος Φιλοπάππου: Το σημείο όπου σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή

14:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστορική διπλή πρωτιά στον Μαραθώνιο του Λονδίνου: Sabastian Sawe - Yomif Kejelcha τερμάτισαν σε λιγότερο από 2 ώρες

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Μέσα στο χάος καλεσμένοι άρπαξαν μπουκάλια κρασί - Βίντεο

13:51WHAT THE FACT

Επιστήμονες «ανέστησαν» αρχαίο «σκουλήκι-ζόμπι» 24.000 ετών από τους πάγους - Μετά αναπαράχθηκε

13:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Live η ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή

13:21WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Κιβωτού του Νώε βαθαίνει - Yπόγειες σήραγγες ταιριάζουν με το σχέδιο της Βίβλου

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία μετά την επίθεση παρουσία Τραμπ - Μηνύματα συμπαράστασης στον Αμερικανό πρόεδρο

13:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για πιέσεις και ορισμούς διαιτητών - Στο επίκεντρο η Ίντερ

13:13ΚΟΣΜΟΣ

«Όλοι κάτω από τα τραπέζια»: Πώς έζησε ο Μιχάλης Ιγνατίου την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Θετική ψυχική υγεία: Τα 6 στοιχεία που οι ειδικοί λένε ότι είναι τα πιο σημαντικά

12:52WHAT THE FACT

Καναδάς: Το πρώτο αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί ξεκινά δοκιμές στη Βικτώρια

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Λόφος Φιλοπάππου: Συναγερμός μετά από επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε δείπνο Τραμπ: Οι δραματικές στιγμές καρέ καρέ - Ο δράστης, η σύλληψη, η «προφητεία» Λέβιτ και το μήνυμα του Προέδρου

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: MVP της Euroleague ο Σάσα Βεζένκοφ - Δείτε βίντεο

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με βαριοπούλα και μπογιές στο Διοικητικό Εφετείο Αθήνων

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη Κυριακή στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για 300.000 vouchers ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα νέα μπλόκα-φραγμοί στο κέντρο της Αθήνας για αλκοτέστ - Τι καταγράψαμε ένα σαββατόβραδο στη Βουλιαγμένης, πώς «δεν ξεφεύγει κανείς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Μέσα στο χάος καλεσμένοι άρπαξαν μπουκάλια κρασί - Βίντεο

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε δείπνο Τραμπ: Οι δραματικές στιγμές καρέ καρέ - Ο δράστης, η σύλληψη, η «προφητεία» Λέβιτ και το μήνυμα του Προέδρου

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για 300.000 vouchers ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τα νέα μπλόκα-φραγμοί στο κέντρο της Αθήνας για αλκοτέστ - Τι καταγράψαμε ένα σαββατόβραδο στη Βουλιαγμένης, πώς «δεν ξεφεύγει κανείς»

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

10:35ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός της Πρωτομαγιάς: Οι λεπτομέρειες που διαφοροποιούνται - Η πρόγνωση Κολυδά

13:13ΚΟΣΜΟΣ

«Όλοι κάτω από τα τραπέζια»: Πώς έζησε ο Μιχάλης Ιγνατίου την επίθεση στο δείπνο παρουσία Τραμπ

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

13:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στην Ιταλία: Έρευνα για πιέσεις και ορισμούς διαιτητών - Στο επίκεντρο η Ίντερ

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολη Κυριακή στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις

13:51WHAT THE FACT

Επιστήμονες «ανέστησαν» αρχαίο «σκουλήκι-ζόμπι» 24.000 ετών από τους πάγους - Μετά αναπαράχθηκε

11:32WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης στον χρόνο» δηλώνει μοναδικός επιζών «κολλημένος» στο 2028 - «Δεν βλέπει άνθρωπο»

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη «προφητεία» Λέβιτ πριν από την επίθεση - «Σήμερα θα ακουστούν πυροβολισμοί!»

13:21WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Κιβωτού του Νώε βαθαίνει - Yπόγειες σήραγγες ταιριάζουν με το σχέδιο της Βίβλου

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ