Ισπανία: Πρόστιμα έως 500.000€ σε εστιατόρια για τα περισσεύματα φαγητού

Σε αυστηροποίηση του πλαισίου για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων προχωρά η Ισπανία, θέτοντας σε πλήρη εφαρμογή έναν νέο νόμο που επιβάλλει σημαντικές υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που αφορούν εστίαση και λιανεμπόριο.

Η νομοθεσία για την πρόληψη της απώλειας τροφίμων, που τέθηκε σε ισχύ το 2025 και εφαρμόζεται πλέον καθολικά από τον Απρίλιο του 2026, προβλέπει ότι μπαρ, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες -εφόσον το ζητήσουν- κατάλληλα δοχεία για να πάρουν μαζί τους τα περισσεύματα φαγητού, χωρίς επιπλέον χρέωση.

