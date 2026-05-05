Ισπανία: Πρόστιμα έως 500.000€ σε εστιατόρια για τα περισσεύματα φαγητού
Σε ισχύ ο νέος νόμος στην Ισπανία για τη σπατάλη τροφίμων. Υποχρεωτικά δοχεία υπολειμμάτων για take away – βαριά πρόστιμα έως 500.000€.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε αυστηροποίηση του πλαισίου για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων προχωρά η Ισπανία, θέτοντας σε πλήρη εφαρμογή έναν νέο νόμο που επιβάλλει σημαντικές υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που αφορούν εστίαση και λιανεμπόριο.
Η νομοθεσία για την πρόληψη της απώλειας τροφίμων, που τέθηκε σε ισχύ το 2025 και εφαρμόζεται πλέον καθολικά από τον Απρίλιο του 2026, προβλέπει ότι μπαρ, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες -εφόσον το ζητήσουν- κατάλληλα δοχεία για να πάρουν μαζί τους τα περισσεύματα φαγητού, χωρίς επιπλέον χρέωση.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:50 ∙ ANNOUNCEMENTS
H 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στο Eleon Loft
11:39 ∙ WHAT THE FACT
Ένας αστεροειδής θα συγκρουστεί με τη Γη: H NASA έχει ήδη προαναγγείλει την ημερομηνία
11:00 ∙ LIFESTYLE
Metallica: Τι ώρα θα εμφανιστούν το Σάββατο στη σκηνή του ΟΑΚΑ
10:55 ∙ ΥΓΕΙΑ
Πώς ο καφές γίνεται όπλο στη μάχη κατά της γήρανσης
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:43 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ