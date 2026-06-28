Ζω με έναν υπερφυσικό «φύλακα του σπιτιού» - Ρωσίδα καταγράφει σε βίντεο μυστηριώδη παρουσία

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι το βίντεο είναι αυθεντικό και όχι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ζω με έναν υπερφυσικό «φύλακα του σπιτιού» - Ρωσίδα καταγράφει σε βίντεο μυστηριώδη παρουσία
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μία γυναίκα στη Ρωσία ισχυρίζεται ότι συνυπάρχει με ένα πνεύμα που περιγράφει ως φύλακα του σπιτιού της.
  • Κατέγραψε βίντεο με το πνεύμα, το οποίο δημοσίευσε μέσω του καναλιού SHOR στο Telegram, και επιμένει ότι είναι αυθεντικό και όχι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ειδικοί σε θέματα παραφυσικών φαινομένων επιβεβαίωσαν ότι η φιγούρα στο βίντεο πιθανώς είναι πνεύμα του σπιτιού.
  • Η γυναίκα και η οικογένειά της έχουν παρατηρήσει σημάδια κόπωσης του πνεύματος, όπως αίσθηση βαρύτητας, κακό ύπνο, εξαφάνιση αντικειμένων και βλάβες ηλεκτρονικών συσκευών.
  • Σύμφωνα με εσωτεριστές, το πνεύμα προσπαθεί να διώξει τους ενοίκους από το διαμέρισμα μέσω αυτών των φαινομένων.
Snapshot powered by AI

Μία γυναίκα στη Ρωσία ισχυρίζεται ότι συνυπάρχει μέσα στο διαμέρισμά της μαζί με ένα «πνεύμα» το οποίο η ίδια περιγράφει ως φύλακα του σπιτιού, αν και μελετητές παραφυσικών φαινομένων φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη.

Για να αποδείξει την αλήθεια των ισχυρισμών της, κατέγραψε σε βίντεο αυτό που αποκαλεί πνεύμα, τα οποία δημοσιοποίησε το κανάλι SHOR στο Telegram.

Η Όλγα από το Κεμέροβο, είχε τοποθετήσει κάμερες στο διαμέρισμα και εξέτασε τα βίντεο.

Το πρωί, γύρω στις επτά, ενώ όλη η οικογένεια κοιμόταν, κάτι μυστηριώδες φέρεται να μετακινήθηκε από το παιδικό δωμάτιο στην κρεβατοκάμαρα. Η Όλγα επιμένει ότι το βίντεο είναι αυθεντικό και δεν έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Η εγγραφή, όπως λέει, έγινε το 2024.

«Κάτι περνούσε από το παιδικό δωμάτιο στην κρεβατοκάμαρά μας. Όλα τα μέλη της οικογένειάς μας είδαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές τo λεγόμενο «πνεύμα του σπιτιού». Και στην παιδική μου ηλικία είχα μάλιστα πλήρη φυσική επαφή με κάτι υπερφυσικό, κάτι που τρόμαξε πάρα πολύ τους δικούς μου», διηγήθηκε η Όλγα.

Η γυναίκα απευθύνθηκε σε ειδικούς σε θέματα παραφυσικών φαινομένων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, επιβεβαίωσαν ότι η φιγούρα στο βίντεο υποτίθεται ότι ήταν πνεύμα σπιτιού και ότι με καλύτερο φωτισμό, το περίγραμμά της θα ήταν πιο ευδιάκριτο.

Νωρίτερα, η μέντιουμ ανέφερε ανησυχητικά σημάδια που υποδηλώνουν ότι το πνεύμα του διαμερίσματος έχει κουραστεί από τους ενοίκους του. Σύμφωνα με τους εσωτεριστές, αυτό υποδηλώνεται από τη συνεχή αίσθηση βαρύτητας στο σπίτι, τον κακό ύπνο, την εξαφάνιση αντικειμένων και τις διαδοχικές βλάβες των ηλεκτρονικών συσκευών. Θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο ο αόρατος φύλακας του χώρου προσπαθεί, κατά κάποιον τρόπο, να διώξει τον άνθρωπο από την κατοικία του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Δύο συλλήψεις

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Νεκρά δύο παιδιά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο – Είχαν εγκαύματα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

20:15WHAT THE FACT

Ζω με έναν υπερφυσικό «φύλακα του σπιτιού» - Ρωσίδα καταγράφει σε βίντεο μυστηριώδη παρουσία

20:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εντολή καταβολής 617,4 εκατ. ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου

20:00ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και ζέστη - Γιατί είναι κακή ιδέα

19:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μουντιάλ 2026: Τελείωσαν τα ψέματα, τώρα αρχίζει το τουρνουά - Οι δύο όψεις του ταμπλό των «32» και η ευκαιρία της Αργεντινής του Μέσι

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Η αστυνομία δροσίζει με κανόνια νερού τα πλήθη που «λιώνουν» από τη ζέστη

19:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Rally Acropolis: Ο Γάλλος Οζιέ πήρε την νίκη σε ένα δραματικό φινάλε

19:24LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς κατέρρευσε στη σκηνή του Γουέμπλεϊ λογω του καύσωνα στο Λονδίνο

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός τρελάθηκε: Μετά από 10 μέρες καύσωνα, χαλαζόπτωση και κεραυνοί σάρωσαν το Παρίσι - Χτυπήθηκε ο Πύργος του Άιφελ

19:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από μία συνέντευξη για δουλειά

19:00ΥΓΕΙΑ

Από τον Έπσταϊν στη Wall Street: Η σκοτεινή ψυχολογία του πώς το χρήμα δημιουργεί τέρατα

18:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα δικηγορικό γραφείο με δικηγόρους ΑΙ κέρδισε μια δικαστική υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο

18:38WHAT THE FACT

«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση βίσωνα σε 12χρονο στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone - Η πρώτη για το 2026

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Νυχτερινή επιδρομή και συλλήψεις για διαφθορά στο Ιράκ - «Μίλησε» ο πρώην υφυπουργός Πετρελαίου

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο διώροφο κτήριο: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν περαστικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο διώροφο κτήριο: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν περαστικοί

16:24LIFESTYLE

Αιμιλία Καναρέλη: Η συγκλονιστική ιστορία της τραγουδίστριας -Γεννήθηκε χωρίς στόμα, μύτη και υπερώα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βερολίνο: Παιδιά αλυσοδεμένα σε πομπή για την Ασούρα στους 40°C

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Για 20 δολάρια σκότωσε και έκρυψε σε βαλίτσα τη 17χρονη, ο 45χρονος Αυστραλός

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Νεκρά δύο παιδιά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο – Είχαν εγκαύματα

18:38WHAT THE FACT

«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

19:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Rally Acropolis: Ο Γάλλος Οζιέ πήρε την νίκη σε ένα δραματικό φινάλε

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

20:15WHAT THE FACT

Ζω με έναν υπερφυσικό «φύλακα του σπιτιού» - Ρωσίδα καταγράφει σε βίντεο μυστηριώδη παρουσία

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός τρελάθηκε: Μετά από 10 μέρες καύσωνα, χαλαζόπτωση και κεραυνοί σάρωσαν το Παρίσι - Χτυπήθηκε ο Πύργος του Άιφελ

17:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κασσελάκης: «Εγώ ζήτησα από την Τζάκρη να παραιτηθεί»

20:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εντολή καταβολής 617,4 εκατ. ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ