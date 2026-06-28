Ζω με έναν υπερφυσικό «φύλακα του σπιτιού» - Ρωσίδα καταγράφει σε βίντεο μυστηριώδη παρουσία

Snapshot Μία γυναίκα στη Ρωσία ισχυρίζεται ότι συνυπάρχει με ένα πνεύμα που περιγράφει ως φύλακα του σπιτιού της.

Κατέγραψε βίντεο με το πνεύμα, το οποίο δημοσίευσε μέσω του καναλιού SHOR στο Telegram, και επιμένει ότι είναι αυθεντικό και όχι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικοί σε θέματα παραφυσικών φαινομένων επιβεβαίωσαν ότι η φιγούρα στο βίντεο πιθανώς είναι πνεύμα του σπιτιού.

Η γυναίκα και η οικογένειά της έχουν παρατηρήσει σημάδια κόπωσης του πνεύματος, όπως αίσθηση βαρύτητας, κακό ύπνο, εξαφάνιση αντικειμένων και βλάβες ηλεκτρονικών συσκευών.

Σύμφωνα με εσωτεριστές, το πνεύμα προσπαθεί να διώξει τους ενοίκους από το διαμέρισμα μέσω αυτών των φαινομένων. Snapshot powered by AI

Μία γυναίκα στη Ρωσία ισχυρίζεται ότι συνυπάρχει μέσα στο διαμέρισμά της μαζί με ένα «πνεύμα» το οποίο η ίδια περιγράφει ως φύλακα του σπιτιού, αν και μελετητές παραφυσικών φαινομένων φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη.

Για να αποδείξει την αλήθεια των ισχυρισμών της, κατέγραψε σε βίντεο αυτό που αποκαλεί πνεύμα, τα οποία δημοσιοποίησε το κανάλι SHOR στο Telegram.

Η Όλγα από το Κεμέροβο, είχε τοποθετήσει κάμερες στο διαμέρισμα και εξέτασε τα βίντεο.

Το πρωί, γύρω στις επτά, ενώ όλη η οικογένεια κοιμόταν, κάτι μυστηριώδες φέρεται να μετακινήθηκε από το παιδικό δωμάτιο στην κρεβατοκάμαρα. Η Όλγα επιμένει ότι το βίντεο είναι αυθεντικό και δεν έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Η εγγραφή, όπως λέει, έγινε το 2024.

«Κάτι περνούσε από το παιδικό δωμάτιο στην κρεβατοκάμαρά μας. Όλα τα μέλη της οικογένειάς μας είδαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές τo λεγόμενο «πνεύμα του σπιτιού». Και στην παιδική μου ηλικία είχα μάλιστα πλήρη φυσική επαφή με κάτι υπερφυσικό, κάτι που τρόμαξε πάρα πολύ τους δικούς μου», διηγήθηκε η Όλγα.

Η γυναίκα απευθύνθηκε σε ειδικούς σε θέματα παραφυσικών φαινομένων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, επιβεβαίωσαν ότι η φιγούρα στο βίντεο υποτίθεται ότι ήταν πνεύμα σπιτιού και ότι με καλύτερο φωτισμό, το περίγραμμά της θα ήταν πιο ευδιάκριτο.

Νωρίτερα, η μέντιουμ ανέφερε ανησυχητικά σημάδια που υποδηλώνουν ότι το πνεύμα του διαμερίσματος έχει κουραστεί από τους ενοίκους του. Σύμφωνα με τους εσωτεριστές, αυτό υποδηλώνεται από τη συνεχή αίσθηση βαρύτητας στο σπίτι, τον κακό ύπνο, την εξαφάνιση αντικειμένων και τις διαδοχικές βλάβες των ηλεκτρονικών συσκευών. Θεωρείται ότι με αυτόν τον τρόπο ο αόρατος φύλακας του χώρου προσπαθεί, κατά κάποιον τρόπο, να διώξει τον άνθρωπο από την κατοικία του.



