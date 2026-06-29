Ο νυχτερινός ουρανός του Ιουλίου θα προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια θεάματα της χρονιάς

Snapshot Ο Ιούλιος περιλαμβάνει οκτώ σημαντικά αστρονομικά φαινόμενα, με πολλές πλανητικές ευθυγραμμίσεις και βροχές διαττόντων ορατές με γυμνό μάτι ή με τη χρήση κιαλιών και τηλεσκοπίων.

Τις νύχτες της 7ης και 8ης Ιουλίου, ο Κρόνος θα βρίσκεται κοντά στη Σελήνη στο τελευταίο της τέταρτο, προσφέροντας εντυπωσιακή θέαση στον ανατολικό ορίζοντα.

Η Νέα Σελήνη στις 14 Ιουλίου προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την παρατήρηση του φωτεινού κέντρου του Γαλαξία από σκοτεινές τοποθεσίες χωρίς το φως της Σελήνης.

Η Πανσέληνος της 29ης Ιουλίου («Buck Moon») θα είναι ορατή με μεγάλη οπτική ψευδαίσθηση κατά την ανατολή και τη δύση της, ενώ στο τέλος του μήνα κορυφώνονται οι βροχές διαττόντων Δέλτα Υδροχοΐδες και Άλφα Αιγοκερίδες.

Ο κομήτης 10P θα γίνει σταδιακά πιο φωτεινός καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, καθιστώντας τον ορατό με κιάλια από σκοτεινές περιοχές, με τη μέγιστη φωτεινότητά του να αναμένεται τον Αύγουστο. Snapshot powered by AI

Ο Ιούλιος διαμορφώνεται ως ένας από τους πιο «πλούσιους» μήνες του έτους για τους λάτρεις της αστρονομίας, καθώς περιλαμβάνει μια σειρά από πλανητικές ευθυγραμμίσεις, βροχές διαττόντων, συναντήσεις της Σελήνης με φωτεινά ουράνια σώματα και εντυπωσιακές εικόνες του Γαλαξία.

Σύμφωνα με το National Geographic, ο μήνας προσφέρει οκτώ σημαντικά αστρονομικά φαινόμενα, τα περισσότερα από τα οποία μπορούν να απολαύσουν οι παρατηρητές με γυμνό μάτι, αρκεί να έχουν καθαρό ουρανό και σωστό συγχρονισμό. Με κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο, η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή.

Από τη θεαματική συνάντηση του Κρόνου με τη Σελήνη έως τις δύο βροχές διαττόντων που κορυφώνονται στο τέλος του μήνα, ο Ιούλιος υπόσχεται μοναδικές εικόνες τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους παρατηρητές του νυχτερινού ουρανού.

Οι πρώτες εντυπωσιακές συναντήσεις

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ξεκινά με αρκετές εντυπωσιακές ευθυγραμμίσεις που αξίζει να δουν όσοι ξυπνούν νωρίς. Τις νύχτες της 7ης και 8ης Ιουλίου, όσοι κοιτάξουν προς τον ανατολικό ορίζοντα μετά τα μεσάνυχτα θα δουν τον Κρόνο να βρίσκεται πολύ κοντά στη Σελήνη στο τελευταίο της τέταρτο. Το ζευγάρι θα παραμείνει ορατό μέχρι την αυγή, προσφέροντας ένα από τα πιο όμορφα θεάματα του μήνα με γυμνό μάτι.

Λίγο πριν από την ανατολή του Ήλιου, στον ίδιο ουρανό θα εμφανιστούν και ο Άρης μαζί με το διάσημο αστρικό σμήνος των Πλειάδων, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή συγκέντρωση λαμπρών ουράνιων αντικειμένων.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουλίου, ο ουρανός γίνεται ακόμη πιο φωτογενής. Μια λεπτή ημισέληνος σχηματίζει ένα μικρό τρίγωνο με τον πορτοκαλί Άρη και τα γαλάζια αστέρια των Πλειάδων. Το φαινόμενο θα είναι ορατό περίπου δύο ώρες πριν από την ανατολή του Ήλιου, χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα.

Αν και η εικόνα διακρίνεται εύκολα χωρίς οπτικά μέσα, τα κιάλια αποκαλύπτουν δεκάδες επιπλέον αστέρια μέσα στις Πλειάδες, ένα από τα πιο κοντινά και αναγνωρίσιμα ανοικτά αστρικά σμήνη που είναι ορατά από τη Γη. Παράλληλα, η λεπτή φάση της Σελήνης προσφέρει εξαιρετική αντίθεση για την παρατήρηση κρατήρων, οροσειρών και κοιλάδων κατά μήκος του σεληνιακού τερματιστή, πριν το φως της ημέρας περιορίσει την ορατότητα.

Η καλύτερη περίοδος για τον Γαλαξία

Η Νέα Σελήνη, στις 14 Ιουλίου, δημιουργεί μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες παρατήρησης του μήνα. Χωρίς το έντονο φως της Σελήνης να φωτίζει τον ουρανό, από σκοτεινές τοποθεσίες γίνονται ορατά πολύ περισσότερα αστέρια, νεφελώματα και σφαιρωτά σμήνη.

Η περίοδος αυτή θεωρείται ιδανική για την παρατήρηση του φωτεινού κέντρου του Γαλαξία μας, το οποίο φιλοξενεί περίπου 100 δισεκατομμύρια αστέρια.

Όπως επισημαίνει το National Geographic, όσοι απομακρυνθούν από τα φώτα των πόλεων και αφήσουν τα μάτια τους να προσαρμοστούν στο σκοτάδι για περίπου 30 λεπτά μπορούν να διακρίνουν τον γαλαξιακό πυρήνα να εκτείνεται στον νότιο ουρανό ακόμη και χωρίς τηλεσκόπιο.

Τα εθνικά πάρκα και οι περιοχές που έχουν πιστοποιηθεί ως «σκοτεινοί ουρανοί» προσφέρουν ιδανικές συνθήκες παρατήρησης. Οι πιο έμπειροι μπορούν να αναζητήσουν αντικείμενα βαθιού ουρανού, όπως το Νεφέλωμα του Δακτυλίου και το Μεγάλο Σφαιρωτό Σμήνος του Ηρακλή, ενώ ο γνωστός αστερισμός της «Τσαγιέρας» στον Τοξότη αποτελεί έναν εύκολο οδηγό προς το φωτεινότερο τμήμα του Γαλαξία.

Αφροδίτη, Πανσέληνος και δύο βροχές διαττόντων

Το βράδυ της 17ης Ιουλίου, η λαμπρή Αφροδίτη θα εμφανιστεί πολύ κοντά σε μια λεπτή ημισέληνο χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα, λίγο μετά τη δύση του Ήλιου. Αν και ο πλανήτης θα παραμείνει ορατός μόνο για περίπου δύο ώρες πριν δύσει, η εξαιρετική του λαμπρότητα καθιστά αυτή τη σύνοδο ένα από τα πιο εύκολα αστρονομικά φαινόμενα του μήνα. Παράλληλα, το πολύχρωμο λυκόφως προσφέρει ιδανικές συνθήκες για φωτογράφιση.

Η προσοχή στρέφεται στη συνέχεια στην Πανσέληνο του Ιουλίου, γνωστή και ως «Buck Moon», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου. Η ονομασία προέρχεται από την εποχή κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα.

Η Πανσέληνος θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή κατά την ανατολή και τη δύση της, όταν η γνωστή οπτική ψευδαίσθηση κάνει τον σεληνιακό δίσκο να φαίνεται πολύ μεγαλύτερος απ' ό,τι πραγματικά είναι. Το φαινόμενο αναμένεται να είναι πιο έντονο τα βράδια της 28ης και της 29ης Ιουλίου.

Ο μήνας ολοκληρώνεται με την κορύφωση δύο βροχών διαττόντων. Οι Δέλτα Υδροχοΐδες του Νότου, που είναι ενεργές από τις 12 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου, κορυφώνονται τις νύχτες της 30ής και 31ης Ιουλίου, προσφέροντας έως και 20 μετέωρα την ώρα υπό ιδανικές συνθήκες σκοτεινού ουρανού.

Η βροχή ευνοεί κυρίως τους παρατηρητές στο Νότιο Ημισφαίριο, ωστόσο αρκετοί διάττοντες θα είναι ορατοί και σε χαμηλά γεωγραφικά πλάτη του Βόρειου Ημισφαιρίου.

Την ίδια περίοδο κορυφώνονται και οι Άλφα Αιγοκερίδες, μια μικρότερη βροχή που παράγει περίπου πέντε μετέωρα την ώρα, αλλά είναι γνωστή για τις εξαιρετικά φωτεινές «βολίδες» της, οι οποίες μπορούν να ξεχωρίσουν ακόμη και όταν υπάρχει έντονο σεληνιακό φως.

Ωστόσο, φέτος και οι δύο βροχές θα συμπέσουν με μια φωτεινή φθίνουσα αμφίκυρτη Σελήνη, γεγονός που θα περιορίσει την ορατότητα των πιο αμυδρών διαττόντων.

Ένας κομήτης επιστρέφει

Ο Ιούλιος δεν προσφέρει μόνο πλανήτες και μετέωρα. Καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, ο κομήτης 10P, ένας περιοδικός επισκέπτης που ολοκληρώνει μία περιφορά γύρω από τον Ήλιο περίπου κάθε πέντε χρόνια, θα γίνεται σταδιακά πιο φωτεινός και ευκολότερος στην παρατήρηση.

Στις αρχές του μήνα απαιτείται συνήθως ένα μικρό τηλεσκόπιο για τον εντοπισμό του κοντά στον αστερισμό του Αιγόκερω, όμως προς τα τέλη Ιουλίου θα είναι αρκετά φωτεινός ώστε να μπορεί να εντοπιστεί ακόμη και με κιάλια από περιοχές με σκοτεινό ουρανό.

Η σταδιακή αύξηση της λαμπρότητάς του υπενθυμίζει ότι ο νυχτερινός ουρανός βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, με ουράνια σώματα που αλλάζουν θέση και φωτεινότητα σε χρονικές κλίμακες από λίγες ώρες έως και δεκαετίες.

Αν και ο κομήτης 10P θα φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά του στις αρχές Αυγούστου, ο Ιούλιος αποτελεί εξαιρετική περίοδο για να παρακολουθήσει κανείς την επιστροφή του, σε έναν μήνα που συνδυάζει πλανητικές συνόδους, σεληνιακές φάσεις, ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση του Γαλαξία και δύο βροχές διαττόντων, προσφέροντας σχεδόν κάθε εβδομάδα έναν νέο λόγο για να στρέψει κανείς το βλέμμα του στον ουρανό.