Το κόλπο της τρίτης ημέρας στους μπουφέδες-Γιατί οι επισκέπτες τρώνε λιγότερο μετά τις πρώτες μέρες

Οι μπουφέδες απεριόριστης κατανάλωσης αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ξενοδοχείων που προσφέρουν πακέτα all inclusive. Για τους επισκέπτες σημαίνουν ελευθερία επιλογών και απεριόριστο φαγητό, για τις ξενοδοχειακές μονάδες όμως αποτελούν μέρος μιας καλά μελετημένης επιχειρηματικής στρατηγικής που συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους και στην αύξηση της κερδοφορίας.

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