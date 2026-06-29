Το κόλπο της τρίτης ημέρας στους μπουφέδες-Γιατί οι επισκέπτες τρώνε λιγότερο μετά τις πρώτες μέρες

Οι μπουφέδες all inclusive δεν λειτουργούν τυχαία. Δείτε γιατί τα ξενοδοχεία βασίζονται στη λεγόμενη «στρατηγική της τρίτης ημέρας» και πώς επηρεάζει την κατανάλωση των επισκεπτών

Newsbomb

Το κόλπο της τρίτης ημέρας στους μπουφέδες-Γιατί οι επισκέπτες τρώνε λιγότερο μετά τις πρώτες μέρες
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μπουφέδες απεριόριστης κατανάλωσης αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ξενοδοχείων που προσφέρουν πακέτα all inclusive. Για τους επισκέπτες σημαίνουν ελευθερία επιλογών και απεριόριστο φαγητό, για τις ξενοδοχειακές μονάδες όμως αποτελούν μέρος μιας καλά μελετημένης επιχειρηματικής στρατηγικής που συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους και στην αύξηση της κερδοφορίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

E-contract σε 4 βήματα και ξαφνικά η καθημερινότητά μας απλοποιείται

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νέα διάσωση 21χρονου – Ήταν παγιδευμένος στα συντρίμμια επί 106 ώρες

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονου

16:31ΚΟΣΜΟΣ

EE: Το νέο σχέδιο ανάπτυξης για τα νησιά της Ευρώπης

16:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

16:17LIFESTYLE

Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

16:16ΥΓΕΙΑ

Στον «Άγιο Σάββα» η πρώτη πανευρωπαϊκή χορήγηση νέας θεραπείας για ανθεκτικό δερματικό λέμφωμα 

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κι όμως ο Δένδιας με τον Αλβανό υπουργό Άμυνας συζήτησαν για συνεργασία στην… κυβερνοασφάλεια

16:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: 91 ετών και ακόμη στην πρώτη γραμμή – Ο δημοσιογράφος που έχει ζήσει 18 Παγκόσμια Κύπελλα

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης

15:56LIFESTYLE

Στην Ελλάδα η Ashley Judd: Το ιδιαίτερο μήνυμα για την φιλία και την προστασία του περιβάλλοντος - «Μυθολογία, φαντασία, πνευματικότητα»

15:43LIFESTYLE

Couture: Η νέα ταινία με την Αντζελίνα Τζολί στον «πιο προσωπικό της ρόλο»

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Όρεγκον - Φόβοι πως ενεργοποιείται το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

15:32LIFESTYLE

Χάρης Βαρθακούρης για Good Job Nicky: «Του είχα πει ότι το τραγούδι του δεν ήταν για Eurovision»

15:28ΕΥ ΖΗΝ

Το Νο. 1 σνακ για καλύτερη υγεία του εντέρου, σύμφωνα με γαστρεντερολόγους

15:25WHAT THE FACT

Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός τυφώνα; Η νέα μελέτη που ανοίγει τη συζήτηση

15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

15:19WHAT THE FACT

Το κόλπο της τρίτης ημέρας στους μπουφέδες-Γιατί οι επισκέπτες τρώνε λιγότερο μετά τις πρώτες μέρες

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεολαίας – Συνελήφθη ο ύποπτος

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Χαροκόπιο Κορώνης: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα μετά τη ζέστη - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεολαίας – Συνελήφθη ο ύποπτος

14:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

18.000 ευρώ θα έπαιρνε ο Τούρκος για την εκτέλεση ομοεθνούς του στα Εξάρχεια - Άλλαξε ρούχα, κρύφτηκε σε σπίτι

16:17LIFESTYLE

Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Όρεγκον - Φόβοι πως ενεργοποιείται το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε δύο φάσεις η καταβολή του - Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ακρίβεια: «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, από 1η Σεπτεμβρίου έρχονται δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα

13:57ΚΟΣΜΟΣ

«Όσο ήταν ζωντανός, θα ζούσα κι εγώ»: Η μαρτυρία της μητέρας του νεογέννητου που ανασύρθηκε από τα ερείπια της Βενεζουέλας έπειτα από 32 ώρες

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κάτι σαν πόρνες... »: Το αιχμηρό σχόλιο της Μάγιας Τσόκλη για τις μεταπηδήσεις βουλευτών

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος της 75χρονης στην Καλλιθέα: «Η μητέρα μου είναι μία δυναμική και αυθεντική γυναίκα»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Μάρτυρες του Ιεχωβά: Θρησκεία ή αίρεση; Η αλήθεια για τους Χιλιαστές

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος «κυκλώνει» την Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ