ΑΑΔΕ: Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης

Snapshot Η ΑΑΔΕ απλοεί τη διαδικασία τελωνειακού ελέγχου για πάνω από 500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης.

Μειώνονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για όμοια εμπόρευμα που διακινείται επανειλημμένα, επιταχύνοντας τον τελωνισμό.

Απλοποιούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στη διαδικασία και παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στη διάρκεια ισχύος, ειδικά για αξιόπιστες επιχειρήσεις όπως οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (AEO).

Η νέα ρύθμιση αφορά περισσότερες από 28.500 ετήσιες διασαφήσεις υπαγωγής και εκκαθάρισης καθεστώτος τελειοποίησης.

Η ΑΑΔΕ προσφέρει υποστήριξη και πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας my1521 για τη νέα διαδικασία. Snapshot powered by AI

Σε σημαντική απλούστευση των τελωνειακών ελέγχων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, περιορίζοντας τις απαιτήσεις δειγματοληψίας για όμοια εμπορεύματα που υπάγονται στα καθεστώτα τελειοποίησης. Η νέα διαδικασία μειώνει τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και επιταχύνει τον τελωνισμό των εμπορευμάτων.

Με την νέα εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Ε.2030/2026) εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο διενέργειας ελέγχων για επιχειρήσεις, κυρίως της μεταποίησης, που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες εισαγωγές και εξαγωγές όμοιων εμπορευμάτων με σταθερά χαρακτηριστικά, χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών ελέγχων.

Η νέα ρύθμιση αφορά πάνω από 500 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης, ενώ σε ετήσια βάση υποβάλλονται περισσότερες από 28.500 διασαφήσεις υπαγωγής και εκκαθάρισης καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, οι οποίες μέχρι σήμερα υπόκεινται σε ελέγχους δειγματοληψίας.

Με τη νέα ρύθμιση

περιορίζονται οι έλεγχοι δειγματοληψίας σε όμοια εμπορεύματα που διακινούνται επανειλημμένα,

επιταχύνεται η διαδικασία τελωνισμού, με λιγότερες καθυστερήσεις,

απλοποιούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στη διαδικασία,

προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη διάρκεια ισχύος, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις αξιόπιστες επιχειρήσεις, όπως οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (AEO).

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να εκσυγχρονίζει τις τελωνειακές διαδικασίες, με στοχευμένες παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και συμβάλλουν στη στήριξη της εθνικής οικονομίας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά : Στο 1521 , χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

: Στο , χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00. Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Δασμοί, ΦΠΑ και Δασμολογικές Επιβαρύνσεις > Απαλλαγές και Ειδικά Καθεστώτα > Πληροφορίες σχετικά με απαλλαγές και ειδικά καθεστώτα

Διαβάστε επίσης