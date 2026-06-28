ΑΑΔΕ: Εντολή καταβολής 617,4 εκατ. ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου

Πώς κατανέμονται τα ποσά

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

ΑΑΔΕ: Εντολή καταβολής 617,4 εκατ. ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου

Κεντρικά Γραφεία ΑΑΔΕ

Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
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  • Η ΑΑΔΕ έστειλε εντολή καταβολής 617,4 εκατ. ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους για αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου 2026, που αντιστοιχούν σε 529.494 μοναδικούς ΑΦΜ.
  • Τα ποσά κατανέμονται σε διάφορα προγράμματα, με το μεγαλύτερο μέρος (440,1 εκατ. ευρώ) να αφορά τα Οικολογικά Προγράμματα.
  • Το συνολικό ποσό πληρωμών του Πυλώνα Ι για Μάιο και Ιούνιο ανήλθε σε 802,4 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον αρχικό προγραμματισμό κατά 101 εκατ. ευρώ.
  • Έγινε αύξηση των τιμών μονάδας στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στα οικολογικά σχήματα χωρίς αλλαγή στο συνολικό εθνικό ποσό πόρων.
  • Από την αρχή του 2026 έχουν καταβληθεί πάνω από 1,061 δισ. ευρώ σε αγρότες, υπερβαίνοντας τον στόχο του πρώτου εξαμήνου.
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Εστάλη η εντολή για την καταβολή 617.468.049,80 ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους, που αντιστοιχούν σε 529.494 μοναδικούς ΑΦΜ, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τις αγροτικές ενισχύσεις Ιουνίου 2026.

«Η σημερινή πληρωμή επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους Έλληνες αγρότες. Με διαφάνεια, αυστηρούς ελέγχους και πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού πόρου, περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε όσους πραγματικά παράγουν και στηρίζουν με τον μόχθο τους την ελληνική οικονομία. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται, αυτή τη στιγμή, στη χώρα» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Και πρόσθεσε: «Δημιουργούμε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα πληρωμών, με διασταυρωμένους ελέγχους, ίσους κανόνες για όλους και απόλυτη λογοδοσία στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Το μήνυμά μας προς τους έντιμους παραγωγούς είναι ξεκάθαρο: δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Αντίθετα, έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται δικαιωμένοι, γιατί η νέα διαδικασία διασφαλίζει ότι τα χρήματα φτάνουν σε αυτούς που τα δικαιούνται, σε αυτούς που πραγματικά παράγουν και όχι σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν κενά και αστοχίες του συστήματος. Με συνέπεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη, αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύουμε την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα και τη διεθνή εικόνα της χώρας».

Από τη μεριά του ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής επισήμανε «συνεπείς στον προγραμματισμό, που έχει ανακοινωθεί, συνεχίζουμε σταθερά το έργο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων κατόπιν ελέγχων, με σκοπό να αυξάνονται τα χρήματα που πηγαίνουν σε όσους πραγματικά τα δικαιούνται».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και της ΑΑΔΕ, τα ποσά κατανέμονται ως εξής: για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα καταβάλλονται 112.032.597,73 ευρώ, για τη Συμπληρωματική Αναδιανεμητική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 6.186.459,67 ευρώ, για τη Συμπληρωματική Εισοδηματική Στήριξη για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας 577.782,10 ευρώ, για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Φυτικής Παραγωγής 22.475.002,01 ευρώ και για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις Ζωικής Παραγωγής 16.674.597,29 ευρώ.

Επίσης, για τα Οικολογικά Προγράμματα καταβάλλονται 440.112.266,57 ευρώ, για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου Πελάγους 14.510.507,40 ευρώ, για την Ειδική Ενίσχυση για την Καλλιέργεια Βαμβακιού 4.566.801,87 ευρώ και για τη Διεπαγγελματική Βάμβακος 332.035,16 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ και της ΑΑΔΕ, σε σχέση με τον προγραμματισμό πληρωμών που παρουσιάστηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, στις 12 Μαΐου 2026, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τις πληρωμές του Πυλώνα Ι κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο υπερέβη τον αρχικό προγραμματισμό κατά περίπου 101 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθε σε 802,4 εκατ. ευρώ, έναντι 701,3 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή, όπως επισημαίνεται, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ με τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει το ενωσιακό πλαίσιο, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του προϋπολογισμού που έχει διατεθεί στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος όσων πραγματικά δικαιούνται τις σχετικές επιδοτήσεις.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το ενωσιακό πλαίσιο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τηρήθηκε πλήρως η κυβερνητική δέσμευση για πρόσθετη στήριξη της κτηνοτροφίας, των παραγωγών σιτηρών και βαμβακιού, διαμορφώθηκαν οι υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στα οικολογικά σχήματα του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, ενώ για πρώτη φορά κατέστη δυνατή η πρόσθετη οριζόντια αύξηση της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως και 15%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αύξηση των τιμών μονάδος δεν μεταβάλλει το συνολικό ύψος των πόρων που λαμβάνει η χώρα, καθώς ο εθνικός φάκελος του Πυλώνα Ι παραμένει σταθερός βάσει του ενωσιακού πλαισίου. Επιτρέπει, ωστόσο, την πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε μεγαλύτερο μέρος τους να κατευθύνεται στους πραγματικούς δικαιούχους, με αντίστοιχα υψηλότερη ενίσχυση ανά παραγωγό.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι έχει ληφθεί μέριμνα για την πληρωμή τυχόν εκκρεμοτήτων εντός των κανονιστικά προβλεπόμενων προθεσμιών, με τη δέσμευση των απαιτούμενων πόρων.

Ύστερα και από την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει τα 1,061 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας ήδη τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου, που είχε τεθεί στα 1,060 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συνυπολογίζονται ακόμη οι πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση των πληρωμών του Πυλώνα ΙΙ εντός ΟΣΔΕ, θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για το συνολικό ύψος των καταβληθεισών ενισχύσεων, καθώς και για τη διαχείριση των εκκρεμοτήτων στις πληρωμές του έτους 2025 και προηγούμενων ετών.

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