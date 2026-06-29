ΑΑΔΕ: Διαθέσιμο από 1η Ιουλίου το ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης και νέες λειτουργικότητες

Το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης χορηγείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr)

Μίλτος Τσεκούρας

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμο από 1η Ιουλίου το ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης και νέες λειτουργικότητες

Κεντρικά Γραφεία ΑΑΔΕ

Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
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  • Από 1η Ιουλίου 2026, το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης εκδίδεται αυτόματα και άμεσα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE χωρίς να απαιτείται αίτημα ή επίσκεψη σε υπηρεσία της ΑΑΔΕ.
  • Το αποδεικτικό καλύπτει πληρωμές οφειλών, αποδόσεις ποσών, κατασχέσεις και κεντρικούς συμψηφισμούς, με πρόσβαση από υπόχρεους, νόμιμους εκπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους λογιστές.
  • Το ψηφιακό αποδεικτικό φέρει κωδικό QR για έλεγχο εγκυρότητας και επαληθεύεται μέσω της εφαρμογής Εγκυρότητα Ψηφιακού Αποδεικτικού Είσπραξης.
  • Προστίθενται νέες επιλογές συμψηφισμού και πίστωση γραμματίων στη ψηφιακή πύλη myAADE, επιτρέποντας στον φορολογούμενο να παρακολουθεί την πίστωση πληρωμών και υπερείσπραξης.
  • Για υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ τηλεφωνικά ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521.
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει σε λειτουργία τη χορήγηση ψηφιακού αποδεικτικού είσπραξης, προχωρώντας σε σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις των σχετικών διαδικασιών.

Με αποφάσεις του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1124/2026 και Α.1125/2026), διευκολύνονται σημαντικά οι συναλλαγές πολιτών, επιχειρήσεων και λογιστών, εξοικονομώντας χρόνο και ενισχύοντας την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Από 1η Ιουλίου 2026, το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης για κεντρικές πληρωμές, πιστώσεις, αποδόσεις ποσών και συμψηφισμούς εκδίδεται αυτόματα και χορηγείται άμεσα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χωρίς να απαιτείται Αίτημα ή επίσκεψη σε Υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Το ψηφιακό αποδεικτικό είσπραξης χορηγείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myAADE.gov.gr), στη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης

Καλύπτει τις περιπτώσεις:

  • πληρωμών οφειλών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων (με τη χρήση ΤΟ/ΤΡΟ, με κάρτα ή IRIS)
  • αποδοθέντων ποσών από παρακράτηση κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας / βεβαίωσης οφειλής
  • αποδοθέντων ποσών κατόπιν επιβολής κατασχέσεων σε χέρια τρίτου
  • κεντρικών συμψηφισμών

Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται από τον ίδιο τον υπόχρεο, από νόμιμο εκπρόσωπό του ή από εξουσιοδοτημένο λογιστή για τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην εφαρμογή, το ψηφιακό αποδεικτικό δύναται να χορηγείται κατόπιν Αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία. Για το 2025 μέσω της εφαρμογής τα Αιτήματά μου υποβλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν 7.000 αντίστοιχες συναλλαγές.

Για την ασφάλεια και την ταυτοποίηση των συναλλαγών, το ψηφιακό αποδεικτικό:

  • φέρει κωδικό QR για έλεγχο εγκυρότητας
  • επαληθεύεται μέσω της εφαρμογής Εγκυρότητα Ψηφιακού Αποδεικτικού Είσπραξης

Επιπλέον, στην ψηφιακή πύλη myAADE στη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Στοιχεία Πληρωμών, από 1/7/2026 προστίθενται τρεις νέες επιλογές:

  • Συμψηφισμός βεβαιωμένων οφειλών κεντρικά
  • Συμψηφισμός ρυθμισμένων οφειλών κεντρικά
  • Πίστωση γραμματίων συμψηφισμού κεντρικά

Σε κάθε συναλλαγή εμφανίζεται η «Ενημέρωση για την είσπραξη».

Με τη νέα λειτουργικότητα, ο φορολογούμενος μπορεί να δει τις οφειλές, στις οποίες πιστώθηκε η συγκεκριμένη πληρωμή ή απόδοση.

Επιπλέον, μπορεί να δει τις πληρωμές ή αποδόσεις που δεν πιστώθηκαν σε κάποια οφειλή, δημιουργώντας υπερείσπραξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: 1521 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00 - 20:00
  • Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Έσοδα > Ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης

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