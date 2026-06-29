Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός τυφώνα; Η νέα μελέτη που ανοίγει τη συζήτηση
Νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τεχνολογίες τροποποίησης του καιρού θα μπορούσαν στο μέλλον να επηρεάζουν την πορεία ακραίων καιρικών φαινομένων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τεχνολογίες τροποποίησης του καιρού θα μπορούσαν στο μέλλον να επηρεάζουν την πορεία ακραίων καιρικών φαινομένων.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
E-contract σε 4 βήματα και ξαφνικά η καθημερινότητά μας απλοποιείται
16:31 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
EE: Το νέο σχέδιο ανάπτυξης για τα νησιά της Ευρώπης
16:28 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο
15:25 ∙ WHAT THE FACT