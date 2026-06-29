Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός τυφώνα; Η νέα μελέτη που ανοίγει τη συζήτηση

Νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τεχνολογίες τροποποίησης του καιρού θα μπορούσαν στο μέλλον να επηρεάζουν την πορεία ακραίων καιρικών φαινομένων.

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