Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός τυφώνα; Η νέα μελέτη που ανοίγει τη συζήτηση

Νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τεχνολογίες τροποποίησης του καιρού θα μπορούσαν στο μέλλον να επηρεάζουν την πορεία ακραίων καιρικών φαινομένων

Newsbomb

Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός τυφώνα; Η νέα μελέτη που ανοίγει τη συζήτηση
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι τεχνολογίες τροποποίησης του καιρού θα μπορούσαν στο μέλλον να επηρεάζουν την πορεία ακραίων καιρικών φαινομένων.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

E-contract σε 4 βήματα και ξαφνικά η καθημερινότητά μας απλοποιείται

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νέα διάσωση 21χρονου – Ήταν παγιδευμένος στα συντρίμμια επί 106 ώρες

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονου

16:31ΚΟΣΜΟΣ

EE: Το νέο σχέδιο ανάπτυξης για τα νησιά της Ευρώπης

16:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

16:17LIFESTYLE

Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

16:16ΥΓΕΙΑ

Στον «Άγιο Σάββα» η πρώτη πανευρωπαϊκή χορήγηση νέας θεραπείας για ανθεκτικό δερματικό λέμφωμα 

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κι όμως ο Δένδιας με τον Αλβανό υπουργό Άμυνας συζήτησαν για συνεργασία στην… κυβερνοασφάλεια

16:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: 91 ετών και ακόμη στην πρώτη γραμμή – Ο δημοσιογράφος που έχει ζήσει 18 Παγκόσμια Κύπελλα

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης

15:56LIFESTYLE

Στην Ελλάδα η Ashley Judd: Το ιδιαίτερο μήνυμα για την φιλία και την προστασία του περιβάλλοντος - «Μυθολογία, φαντασία, πνευματικότητα»

15:43LIFESTYLE

Couture: Η νέα ταινία με την Αντζελίνα Τζολί στον «πιο προσωπικό της ρόλο»

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Όρεγκον - Φόβοι πως ενεργοποιείται το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

15:32LIFESTYLE

Χάρης Βαρθακούρης για Good Job Nicky: «Του είχα πει ότι το τραγούδι του δεν ήταν για Eurovision»

15:28ΕΥ ΖΗΝ

Το Νο. 1 σνακ για καλύτερη υγεία του εντέρου, σύμφωνα με γαστρεντερολόγους

15:25WHAT THE FACT

Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός τυφώνα; Η νέα μελέτη που ανοίγει τη συζήτηση

15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

15:19WHAT THE FACT

Το κόλπο της τρίτης ημέρας στους μπουφέδες-Γιατί οι επισκέπτες τρώνε λιγότερο μετά τις πρώτες μέρες

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεολαίας – Συνελήφθη ο ύποπτος

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Χαροκόπιο Κορώνης: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα μετά τη ζέστη - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεολαίας – Συνελήφθη ο ύποπτος

14:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

18.000 ευρώ θα έπαιρνε ο Τούρκος για την εκτέλεση ομοεθνούς του στα Εξάρχεια - Άλλαξε ρούχα, κρύφτηκε σε σπίτι

16:17LIFESTYLE

Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Όρεγκον - Φόβοι πως ενεργοποιείται το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε δύο φάσεις η καταβολή του - Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ακρίβεια: «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, από 1η Σεπτεμβρίου έρχονται δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα

13:57ΚΟΣΜΟΣ

«Όσο ήταν ζωντανός, θα ζούσα κι εγώ»: Η μαρτυρία της μητέρας του νεογέννητου που ανασύρθηκε από τα ερείπια της Βενεζουέλας έπειτα από 32 ώρες

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κάτι σαν πόρνες... »: Το αιχμηρό σχόλιο της Μάγιας Τσόκλη για τις μεταπηδήσεις βουλευτών

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος της 75χρονης στην Καλλιθέα: «Η μητέρα μου είναι μία δυναμική και αυθεντική γυναίκα»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Μάρτυρες του Ιεχωβά: Θρησκεία ή αίρεση; Η αλήθεια για τους Χιλιαστές

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος «κυκλώνει» την Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ