«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

To Newsbomb βρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης που πραγματοποιήθηκε με παρουσία ανθρώπων του πολιτισμού, της αυτοδιοίκησης και πλήθους επισκεπτών

Newsbomb

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Αποστολή στην Άνδρο: Μαρία Πασαλίδου

Με την παρουσία ανθρώπων του πολιτισμού, της αυτοδιοίκησης και πλήθους επισκεπτών πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 27 Ιουνίου τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» στη Μονή Παναχράντου της Άνδρου, αφιερωμένης στο έργο του Αλέκου Φασιανού.

Η έκθεση, που φιλοξενείται στον ιστορικό μοναστηριακό χώρο, παρουσιάζει περισσότερα από 50 έργα του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, μεταξύ των οποίων πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά, γλυπτά και άλλα αντικείμενα τέχνης, ενώ αρκετά από αυτά εκτίθενται για πρώτη φορά. Μέσα από τα έργα της έκθεσης αναδεικνύονται οι σταθερές θεματικές της εικαστικής του δημιουργίας, με επίκεντρο τον άνθρωπο.

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

«Η σύγχρονη τέχνη και η εκκλησιά, μπορούν να βρίσκουν τρόπους να συνεργάζονται»

https://www.instagram.com/reel/DaK9oqUFYxG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Την έκθεση επιμελήθηκε ο Χρήστος Κεχαγιόγλου, ο οποίος επιδιώκει να αναδείξει μια διαφορετική προσέγγιση στο έργο του καλλιτέχνη, μέσα σε έναν χώρο όπου η σύγχρονη τέχνη συναντά την ιστορία και το πνευματικό αποτύπωμα της Μονής Παναχράντου.

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Όπως ανέφερε ο ίδιος στο Newsbomb, «υπάρχει ένα αεράκι, όπως έγραφε και ο Ζακ Λακαρριέρ σε όλα τα έργα του Φασιανού, που κουνάει τα μαλλιά, τα ρούχα, τους ίδιους τους όγκους των ανθρώπων και αυτή η πνοή είναι αυτό το μυστικό, που θα το λέγαμε ψυχή, μία δύναμη δημιουργίας εσωτερική, η οποία κινεί τα πάντα, κινεί τον άνθρωπο και πάντοτε θα είναι και το μεγάλο του αίνιγμα».

Ο χώρος συνυπάρχει σήμερα «με έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, δημιουργώντας ένα πολύ ιδιαίτερο και δημιουργικό "πάντρεμα"» επεσήμανε ο κ. Κεχαγιόγλου, συμπληρώνοντας πως «υπό αυτή την έννοια θα ήθελα πολύ να αφήνει στους επισκέπτες μας μία ελπίδα ότι πράγματα που έμοιαζαν αντιθετικά, όπως είναι η σύγχρονη τέχνη και η εκκλησιά, μπορούν να βρίσκουν τρόπους να συνεργάζονται».

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Υπογράμμισε ότι η έκθεση περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό ανέκδοτα έργα, επιδιώκοντας να φέρει στο φως μια λιγότερο γνωστή πτυχή της δημιουργίας του Αλέκου Φασιανού.

Στη συνέχεια ο κ. Κεχαγιόγλου εξήγησε πως τα έργα προέρχεται από την οικογένεια Φασιανού, το Μουσείο Φασιανού, το Alekos Fasianos Estate και τη συλλογή του Χρήστου Π. Μοσχανδρέου, ενώ οι επιλογές έγιναν, όπως ανέφερε, «με τη λογική να παρουσιαστούν έργα που έχουν εκτεθεί ελάχιστα ή και καθόλου», δίνοντας στην έκθεση και ένα «ερευνητικό ενδιαφέρον».

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η προετοιμασία της έκθεσης αποτέλεσε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαδικασία, για τον ίδιο, εξηγώντας πως το «πάντρεμα» της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας με τον ιστορικό χώρο της Μονής δίνει τη δυνατότητα να διαβαστεί το έργο του Αλέκου Φασιανού «με έναν διαφορετικό τρόπο».

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

«Με έπεισε να συμμετέχουμε ο Χρήστος Κεχαγιόγλου και είμαι χαρούμενος»

Ανάμεσα στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της έκθεσης βρίσκεται και ο συλλέκτης Χρήστος Π. Μοσχανδρέου, από τη συλλογή του οποίου προέρχεται σημαντικός αριθμός έργων που παρουσιάζονται στη Μονή Παναχράντου.

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Όπως αποκάλυψε, η απόφασή του να συμμετάσχει στην έκθεση ήρθε έπειτα από την επιμονή του Χρήστου Κεχαγιόγλου. «Είναι αγαπημένος μου φίλος πάνω από 50 χρόνια. Με πίεσε πολύ για να γίνει η έκθεση, γιατί εγώ δεν ήμουν και τόσο πολύ καλά στην υγεία. Τελικά με έπεισε, συμμετέχουμε και είμαι χαρούμενος», ανέφερε.

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου»

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Ο ίδιος γνωστοποίησε ακόμη ότι πρότεινε η συνεργασία με τη Μονή Παναχράντου να συνεχιστεί και το επόμενο καλοκαίρι, με τη φιλοξενία έκθεσης αφιερωμένης σε έργα του 19ου αιώνα από την προσωπική του συλλογή.

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Αναφερόμενος στην ανταπόκριση που είχε ήδη η έκθεση από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του κόσμου στα εγκαίνια, λέγοντας: «Χαίρομαι που οι Ανδριώτες ήρθαν και την είδαν και που θα ακολουθήσει και άλλος κόσμος να την καμαρώσει. Πραγματικά είναι σημαντική αυτή η έκθεση του Αλέκου Φασιανού, ο οποίος ήταν αγαπημένος μου φίλος και πραγματικά μας λείπει όλους».

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

«Ο καλλιτέχνης αποκαλύπτει την ψυχή του και μέσα από την αποκάλυψη έρχεται η ένωση με την πνευματικότητα».

Από την πλευρά του ο πατέρας Αέτιος, ένας από τους τέσσερις μοναχούς της Μονής Παναχράντου, υπογράμμισε ότι η φιλοξενία της έκθεσης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Μονή.

Τόνισε ότι, «πολλοί αναρωτιούνται ποια η σχέση της θρησκείας και της εκκλησίας με τη σύγχρονη ζωγραφική. Απαντούμε ότι ο καλλιτέχνης αποκαλύπτει την ψυχή του και μέσα από αυτή την αποκάλυψη έρχεται και η ένωση που έχει με την πνευματικότητα».

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι η έκθεση λειτουργεί ως σημείο επαφής δύο διαφορετικών κόσμων, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τόσο το έργο του Φασιανού όσο και τον ίδιο τον μοναστηριακό χώρο. «Οι άνθρωποι που έρχονται να προσκυνήσουν εδώ το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας και την Κάρα του Αγίου Πεντελεήμονος έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά αυτά τα έργα του μεγάλου ζωγράφου και από την άλλη μεριά οι άνθρωποι που έρχονται να δουν αυτά τα έργα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους μοναχούς και να κουβεντιάσουν όχι μόνο για τη ζωγραφική αλλά και για το πνεύμα».

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Χάρης Δούκας: «Η Άνδρος είναι νησί του πολιτισμού»

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος σε δηλώσεις του στο Newsbomb χαρακτήρισε τα εγκαίνια μία «πολύ σημαντική στιγμή. Γίνεται στο μοναστήρι με 50 κορυφαία έργα και πάρα πολλά ανέκδοτα του Φασιανού».

Παράλληλα, αναφερόμενος στην πολιτιστική ταυτότητα της Άνδρου, τόνισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι «νησί του πολιτισμού. Κατάγομαι από εδώ και έχω την ευκαιρία να θαυμάσω εξαιρετικές δημιουργίες».

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb

«Καλούμε όσους επισκεφθούν το νησί το καλοκαίρι να έρθουν στο μοναστήρι να δουν την απίστευτη έκθεση και την φανταστική θέα της χώρας της Άνδρου» κατέληξε ο δήμαρχος.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

Χάρης Γκίκας/Newsbomb
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