Ο Βασίλης Λέκκας τραγούδησε στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας - Δείτε βίντεο
Η ανάρτηση του γνωστού τραγουδιστή στα social media
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Για τους κρατούμενους των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας τραγούδησε ο Βασίλης Λέκκας.
Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε ένα απόσπασμα από την εμφάνισή του στα social media, στο πλαίσιο του 5ου Ερασιτεχνικού Φεστιβάλ της ΣΑΕΚ Κασσάνδρας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας.
«Στη φυλακή. Και ήρθαμε. Τραγούδησα για τους κρατούμενους.
Καλεσμένος στο 5ο Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ της ΣΑΕΚ Κασσάνδρας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Κασσάνδρας.
Στο πιάνο ο Γιάννης Φιλιππουπολίτης», έγραψε ο Βασίλης Λέκκας.
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