Η Φαίη Σκορδά μίλησε δημόσια για τον γάμο της - «Σε λίγο έρχεται»

Πλήθος επωνύμων έδωσαν το παρών στο τριήμερο γαμήλιο πάρτυ της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο.

Ανάμεσα στους celebrities που τίμησαν με την παρουσία τους το ζευγάρι ήταν η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (29/6), η γνωστή παρουσιάστρια έστειλε δημόσιες ευχές στο νεόνυμφο ζευγάρι, ενώ αποκάλυψε ότι πλησιάζει και η δική της σειρά να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Να ζήσουν τους εύχομαι», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά, ενώ στην ερώτηση “πότε με το καλό και τα δικά σας;” αρκέστηκε να πει: «Σε λίγο».

Το βράδυ της Κυριακής (29/6) η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το τριήμερό της στην Πάρο, όπου βρέθηκε για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν είναι εκείνες όπου ποζάρει στο πλευρό του καλού της, με το βλέμμα της να αποπνέει την απόλυτη ευτυχία.

https://www.instagram.com/p/DaIrHM9Ddvo/

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