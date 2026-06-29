Η Φαίη Σκορδά μίλησε δημόσια για τον γάμο της - «Σε λίγο έρχεται»

Οι δημόσιες ευχές της παρουσιάστριας και η αποκάλυψη για τον γάμο της

Ανθή Κουρεντζή

Η Φαίη Σκορδά μίλησε δημόσια για τον γάμο της - «Σε λίγο έρχεται»

Η Φαίη Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη / Instagram

LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πλήθος επωνύμων έδωσαν το παρών στο τριήμερο γαμήλιο πάρτυ της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο.

Ανάμεσα στους celebrities που τίμησαν με την παρουσία τους το ζευγάρι ήταν η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (29/6), η γνωστή παρουσιάστρια έστειλε δημόσιες ευχές στο νεόνυμφο ζευγάρι, ενώ αποκάλυψε ότι πλησιάζει και η δική της σειρά να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

«Να ζήσουν τους εύχομαι», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά, ενώ στην ερώτηση “πότε με το καλό και τα δικά σας;” αρκέστηκε να πει: «Σε λίγο».

Το βράδυ της Κυριακής (29/6) η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το τριήμερό της στην Πάρο, όπου βρέθηκε για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν είναι εκείνες όπου ποζάρει στο πλευρό του καλού της, με το βλέμμα της να αποπνέει την απόλυτη ευτυχία.

https://www.instagram.com/p/DaIrHM9Ddvo/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΚΟΣΜΟΣ

Το ανεπίσημο Μουντιάλ της Γάζας στην πολύπαθη Χαν Γιουνίς – Παίζουν ξυπόλητοι και κρατούν ζωντανή την ελπίδα

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: 5χρονος διασώθηκε από το Λιμενικό καθώς τον είχαν παρασύρει τα ρεύματα με θαλάσσιο στρώμα

11:55ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμιο: Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τα σημερινά νοκ άουτ παιχνίδια

11:55ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Πώς θα το συμπληρώσετε σωστά - Αναλυτικός οδηγός για τους υποψήφιους

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονη με συμπτώματα μέθης - Συνελήφθη ιδιοκτήτης κέντρου διασκέδασης

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεξικανός Μπάτμαν»: Δένει σε κολώνες κλέφτες μηχανών και γράφει μηνύματα στα πρόσωπά τους

11:42LIFESTYLE

Διάσημη παρουσιάστρια ποζάρει τόπλες δείχνοντας τα σημάδια πρόωρης γήρανσης από τον ήλιο - «Η ηλιοθεραπεία ήταν το ναρκωτικό της επιλογής μου»

11:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με τον Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης: Κατηγορείται ότι πλήρωνε γυναίκες για να του στέλνουν ηχητικά μηνύματα με ρατσιστικό και σεξουαλικό περιεχόμενο

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Πώς συνέβη η τραγωδία στην Κύπρο με τα δύο νεκρά αδέλφια μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Το άγνωστο ρήγμα που απειλεί το Λος Άντζελες με σεισμό... τέρας - Η ανασκαφή και η προειδοποίηση

11:33ΥΓΕΙΑ

Απογευματινά χειρουργεία: Ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα - Μειώθηκε η λίστα αναμονής στους 4 μήνες

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Ποτέ δεν τον χτύπησα» ισχυρίζεται ο 44χρονος - «Μη σκύβει το κεφάλι η μάνα»

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Ρομπότ στην Κίνα «φορούν» τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια και εκτελούν πέναλτι – Βίντεο

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ θα συναντηθούν στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση Μπεν: «Η ΕΛΑΣ δεν νοιάζεται για το τι συνέβη στο παιδί μου» - Ξεσπά η Κέρι Νίνταμ

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τον Αύγουστο

11:10ANNOUNCEMENTS

H Cyclon και η Ιαπωνική ενώνουν δυνάμεις - Νέα εποχή στο Automotive Aftermarket στην Ελλάδα

11:07ΥΓΕΙΑ

Προσλήψεις 441 μόνιμων γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Μωρό 10 μηνών λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της βάφτισης στο Βόλο

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα μετά τη ζέστη - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη

11:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με τον Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης: Κατηγορείται ότι πλήρωνε γυναίκες για να του στέλνουν ηχητικά μηνύματα με ρατσιστικό και σεξουαλικό περιεχόμενο

11:42LIFESTYLE

Διάσημη παρουσιάστρια ποζάρει τόπλες δείχνοντας τα σημάδια πρόωρης γήρανσης από τον ήλιο - «Η ηλιοθεραπεία ήταν το ναρκωτικό της επιλογής μου»

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Πώς συνέβη η τραγωδία στην Κύπρο με τα δύο νεκρά αδέλφια μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος «κυκλώνει» την Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τις επόμενες ημέρες

11:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανακαινίζω»: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα για τους ιδιοκτήτες

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τον Αύγουστο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Απόγνωση στη Βενεζουέλα: Μετά τους φονικούς σεισμούς οι καταστροφικές πλημμύρες - Βίντεο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Ποτέ δεν τον χτύπησα» ισχυρίζεται ο 44χρονος - «Μη σκύβει το κεφάλι η μάνα»

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεξικανός Μπάτμαν»: Δένει σε κολώνες κλέφτες μηχανών και γράφει μηνύματα στα πρόσωπά τους

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός πυρετός για τις σχέσεις της Ελλάδας με Λιβύη και Αίγυπτο - Ιταλία και Τυνησία στο πλευρό της Αθήνας - Τι γίνεται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Το άγνωστο ρήγμα που απειλεί το Λος Άντζελες με σεισμό... τέρας - Η ανασκαφή και η προειδοποίηση

09:16WHAT THE FACT

Το AI δίνει τη λύση για τα περιστέρια - Η έξυπνη συσκευή που προστατεύει το μπαλκόνι

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση Μπεν: «Η ΕΛΑΣ δεν νοιάζεται για το τι συνέβη στο παιδί μου» - Ξεσπά η Κέρι Νίνταμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ