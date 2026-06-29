Κι όμως ο Δένδιας με τον Αλβανό υπουργό Άμυνας συζήτησαν για συνεργασία στην… κυβερνοασφάλεια

Snapshot Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Αλβανό ομόλογό του Ermal Nufi για την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030».

Καταγράφηκαν συζητήσεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αμυντικών υπηρεσιών από την Ελλάδα και την Αλβανία. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, με τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, Ermal Nufi, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Κατά τις συναντήσεις, οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την κοινή τους βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων και εξέτασαν τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Αλβανό υπουργό Άμυνας για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030».

Επιπλέον, συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Στις συνομιλίες παρευρέθησαν από ελληνικής πλευράς ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας, ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης.

Από την αλβανική πλευρά, συμμετείχαν επίσης, η πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα Λουέλα Χαϊταράγκα, ο διοικητής της Διοίκησης Κυβερνοάμυνας Ταξίαρχος Hamdi Doda, o διευθυντής του Γραφείου του υπουργού Άμυνας της Αλβανίας Ervis Tema και ο ταξίαρχος σύμβουλος του υπουργού Άμυνας, Bardhyl Nuredinaj.