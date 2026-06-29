Κι όμως ο Δένδιας με τον Αλβανό υπουργό Άμυνας συζήτησαν για συνεργασία στην… κυβερνοασφάλεια

Με τον Αλβανό ομόλογό του συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Κι όμως ο Δένδιας με τον Αλβανό υπουργό Άμυνας συζήτησαν για συνεργασία στην… κυβερνοασφάλεια
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Αλβανό ομόλογό του Ermal Nufi για την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων.
  • Συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
  • Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030».
  • Καταγράφηκαν συζητήσεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.
  • Στις συνομιλίες συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αμυντικών υπηρεσιών από την Ελλάδα και την Αλβανία.
Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, με τον υπουργό Άμυνας της Αλβανίας, Ermal Nufi, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.
Κατά τις συναντήσεις, οι δύο υπουργοί εξέφρασαν την κοινή τους βούληση για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων και εξέτασαν τις δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Νίκος Δένδιας Ermal Nufi Αλβανός υπουργός Άμυνας

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Αλβανό υπουργό Άμυνας για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την «Ατζέντα 2030».

Επιπλέον, συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.
Στις συνομιλίες παρευρέθησαν από ελληνικής πλευράς ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας, ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας & Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) πρέσβυς ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλης.

Από την αλβανική πλευρά, συμμετείχαν επίσης, η πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα Λουέλα Χαϊταράγκα, ο διοικητής της Διοίκησης Κυβερνοάμυνας Ταξίαρχος Hamdi Doda, o διευθυντής του Γραφείου του υπουργού Άμυνας της Αλβανίας Ervis Tema και ο ταξίαρχος σύμβουλος του υπουργού Άμυνας, Bardhyl Nuredinaj.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

E-contract σε 4 βήματα και ξαφνικά η καθημερινότητά μας απλοποιείται

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Νέα διάσωση 21χρονου – Ήταν παγιδευμένος στα συντρίμμια επί 106 ώρες

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Συνελήφθη 65χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονου

16:31ΚΟΣΜΟΣ

EE: Το νέο σχέδιο ανάπτυξης για τα νησιά της Ευρώπης

16:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Αινιγματικός Κόσμος του Ανθρώπου» του Αλέκου Φασιανού στην Άνδρο

16:17LIFESTYLE

Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

16:16ΥΓΕΙΑ

Στον «Άγιο Σάββα» η πρώτη πανευρωπαϊκή χορήγηση νέας θεραπείας για ανθεκτικό δερματικό λέμφωμα 

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κι όμως ο Δένδιας με τον Αλβανό υπουργό Άμυνας συζήτησαν για συνεργασία στην… κυβερνοασφάλεια

16:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: 91 ετών και ακόμη στην πρώτη γραμμή – Ο δημοσιογράφος που έχει ζήσει 18 Παγκόσμια Κύπελλα

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης

15:56LIFESTYLE

Στην Ελλάδα η Ashley Judd: Το ιδιαίτερο μήνυμα για την φιλία και την προστασία του περιβάλλοντος - «Μυθολογία, φαντασία, πνευματικότητα»

15:43LIFESTYLE

Couture: Η νέα ταινία με την Αντζελίνα Τζολί στον «πιο προσωπικό της ρόλο»

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Όρεγκον - Φόβοι πως ενεργοποιείται το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

15:32LIFESTYLE

Χάρης Βαρθακούρης για Good Job Nicky: «Του είχα πει ότι το τραγούδι του δεν ήταν για Eurovision»

15:28ΕΥ ΖΗΝ

Το Νο. 1 σνακ για καλύτερη υγεία του εντέρου, σύμφωνα με γαστρεντερολόγους

15:25WHAT THE FACT

Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία ενός τυφώνα; Η νέα μελέτη που ανοίγει τη συζήτηση

15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

15:19WHAT THE FACT

Το κόλπο της τρίτης ημέρας στους μπουφέδες-Γιατί οι επισκέπτες τρώνε λιγότερο μετά τις πρώτες μέρες

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεολαίας – Συνελήφθη ο ύποπτος

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Χαροκόπιο Κορώνης: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:23ΕΛΛΑΔΑ

15χρονος «εξολοθρευτής»: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος και κέρδισε το πρώτο βραβείο

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα μετά τη ζέστη - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε κέντρο νεολαίας – Συνελήφθη ο ύποπτος

14:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

18.000 ευρώ θα έπαιρνε ο Τούρκος για την εκτέλεση ομοεθνούς του στα Εξάρχεια - Άλλαξε ρούχα, κρύφτηκε σε σπίτι

16:17LIFESTYLE

Το «ομορφότερο κορίτσι του κόσμου» μόλις παντρεύτηκε - Βίντεο και φωτογραφίες

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στο Όρεγκον - Φόβοι πως ενεργοποιείται το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε δύο φάσεις η καταβολή του - Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ακρίβεια: «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, από 1η Σεπτεμβρίου έρχονται δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα

13:57ΚΟΣΜΟΣ

«Όσο ήταν ζωντανός, θα ζούσα κι εγώ»: Η μαρτυρία της μητέρας του νεογέννητου που ανασύρθηκε από τα ερείπια της Βενεζουέλας έπειτα από 32 ώρες

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κάτι σαν πόρνες... »: Το αιχμηρό σχόλιο της Μάγιας Τσόκλη για τις μεταπηδήσεις βουλευτών

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος της 75χρονης στην Καλλιθέα: «Η μητέρα μου είναι μία δυναμική και αυθεντική γυναίκα»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Μάρτυρες του Ιεχωβά: Θρησκεία ή αίρεση; Η αλήθεια για τους Χιλιαστές

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος «κυκλώνει» την Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τις επόμενες ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ