«Κάτι σαν πόρνες... »: Το αιχμηρό σχόλιο της Μάγιας Τσόκλη για τις μεταπηδήσεις βουλευτών

Snapshot Η Μάγια Τσόκλη ασκεί σκληρή κριτική στους βουλευτές που αλλάζουν συχνά κόμμα.

Η δημοσιογράφος χρησιμοποιεί αιχμηρή γλώσσα, παρομοιάζοντας τους πολιτικούς με εκδιδόμενα πρόσωπα.

Τα κόμματα που υποδέχονται αυτούς τους πολιτικούς χαρακτηρίζονται από την Τσόκλη ως οίκοι ανοχής.

Η ανάρτηση εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για τις μεταπηδήσεις στο πολιτικό σκηνικό.

Η Μάγια Τσόκλη ζητά συγνώμη από τις πραγματικές πόρνες και τους οίκους ανοχής για την παρομοίωση. Snapshot powered by AI

Σκληρή κριτική στους πολιτικούς που αλλάζουν διαρκώς κομματική στέγη άσκησε η Μάγια Τσόκλη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοσιογράφος, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, παρομοίασε τους πολιτικούς που μετακινούνται από κόμμα σε κόμμα αναζητώντας νέα πολιτική στέγη με εκδιδόμενα πρόσωπα, ενώ αντίστοιχα χαρακτήρισε τα κόμματα που τους υποδέχονται ως οίκους ανοχής.

«Κάτι σαν πόρνες αυτές/οί οι πολιτικοί που περιφέρονται από κόμμα σε κόμμα ψάχνοντας "στέγη". Και κάτι σαν μπορ@@@@@ αυτά τα κόμματα που τη προσφέρουν. Τι ντροπή, πραγματικά! (ζητώ συγνώμη από τις πόρνες και τους οίκους ανοχής...)», έγραψε χαρακτηριστικά.