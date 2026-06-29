Στην Ελλάδα η Ashley Judd: Το ιδιαίτερο μήνυμα για τη φιλία και την προστασία του περιβάλλοντος

Το ταξίδι της 58χρονης ηθοποιού στην Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από μία απλή καλοκαιρινή απόδραση, όπως εξήγησε σε ανάρτησή της στα social media

Ανθή Κουρεντζή

Στην Ελλάδα η Ashley Judd: Το ιδιαίτερο μήνυμα για τη φιλία και την προστασία του περιβάλλοντος

Η Ashley Judd / Instagram

LIFESTYLE
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Στιγμές χαλάρωσης στην Ελλάδα απολαμβάνει η Ashley Judd, τις οποίες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια συνόδευσε τις εικόνες της με ένα βαθιά προσωπικό και φιλοσοφικό μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η φαντασία εμπλουτίζει την πραγματικότητα», μαζί με ελληνική σημαία και μπλε καρδιά.

Στην ανάρτησή της, η 58χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην αξία της φιλίας, της πνευματικότητας και της σύνδεσης με τη φύση, ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Με φόντο το ελληνικό τοπίο, η Judd περιέγραψε στιγμές με αγαπημένους ανθρώπους, όπου η μυθολογία, η φαντασία και το γέλιο συνυπάρχουν με την οικολογική ευαισθησία.

Η ίδια στάθηκε στην έννοια της «ψυχολογικής ασφάλειας», σημειώνοντας πως όταν υπάρχει εμπιστοσύνη μέσα σε μια ομάδα, οι άνθρωποι μπορούν να νιώσουν ελεύθεροι, να παίξουν, να εκφραστούν και να συνδεθούν ουσιαστικά.

Η παρουσία της Ashley Judd στην Ελλάδα δεν περιορίζεται, λοιπόν, σε μια ακόμη καλοκαιρινή απόδραση. Μέσα από την ανάρτησή της, η ηθοποιόςη: εκεί όπου η ομορφιά του τόπου συναντά τη μυθολογία, τη φιλία, τη φροντίδα για το περιβάλλον και την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρεί χώρο για θαυμασμό και ελευθερία.

https:

«Η φαντασία εμπλουτίζει την πραγματικότητα. Λατρεύω να ζω μέσα σε αυτό που ο Ντόναλντ Γουίνικοτ περιέγραψε ως “τον δυνητικό χώρο, εκεί όπου συναντιούνται η εσωτερική και η εξωτερική πραγματικότητα”. Και νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη που έχω στο πλευρό μου ανθρώπους με τους οποίους μπορώ να μοιράζομαι αυτόν τον χώρο με τόση φυσικότητα. Μαζί σκεφτόμαστε σε βάθος, γελάμε συχνά, φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, συζητάμε για έναν εντυπωσιακό βραχώδη σχηματισμό στη γενέτειρα της Αφροδίτης και, όταν παρατηρούμε ότι κάποιος έχει αφήσει σκουπίδια στη σχισμή του βράχου, ξεκινάμε μια σχεδόν ιερή αποστολή για να καθαρίσουμε τον κόλπο της. Μυθολογία, φαντασία, πνευματικότητα, περιβαλλοντική φροντίδα, σύνδεση με το σώμα, περιέργεια, φιλία, γέλιο, παιχνίδι. Η ψυχολογική ασφάλεια επιτρέπει σε μια ομάδα να παίξει. Εσύ πώς δημιουργείς ένα αίσθημα ασφάλειας, ώστε να μπορείς να είσαι πραγματικά ελεύθερος;» έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας:

«Προτεινόμενο βιβλίο: Wonderstruck: How Wonder and Awe Shape the Way We Think («Κατακλυσμένοι από το θαύμα: Πώς το δέος και ο θαυμασμός διαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε»), της καθηγήτριας Χέλεν ντε λα Κρουζ. “Είναι στον χώρο ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο, που εδράζεται η πολιτισμική εμπειρία“».

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