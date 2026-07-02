Έβαζε λάθος καύσιμο για 5 ώρες - Τι πρέπει να κάνετε αν βάλετε ντίζελ αντί για βενζίνη
Λάθος ανεφοδιασμός σε πρατήριο στη Γαλικία προκάλεσε αναστάτωση. Για πέντε ώρες προμήθευε λάθος καύσιμο. Τι ισχύει για αποζημιώσεις και τι να κάνετε στο αυτοκίνητο.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αναστάτωση προκλήθηκε σε πρατήριο καυσίμων στη Γαλικία της Ισπανίας, όταν λόγω σφάλματος κατά την εκφόρτωση βυτιοφόρου διατέθηκε για περίπου πέντε ώρες καύσιμο που περιείχε ανάμειξη βενζίνης 95 οκτανίων και ντίζελ.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο πρατήριο Repsol El Jardín, στην περιοχή Ριμπαντέο της επαρχίας Λούγο, και διήρκεσε από τις 12:49 έως τις 17:19 το Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τοπικούς φορείς.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:17 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει τελικά στην πρωινή ζώνη
11:56 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του
08:48 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου σε ηλικία 85 ετών
05:42 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ