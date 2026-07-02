Έβαζε λάθος καύσιμο για 5 ώρες - Τι πρέπει να κάνετε αν βάλετε ντίζελ αντί για βενζίνη

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πρατήριο καυσίμων στη Γαλικία της Ισπανίας, όταν λόγω σφάλματος κατά την εκφόρτωση βυτιοφόρου διατέθηκε για περίπου πέντε ώρες καύσιμο που περιείχε ανάμειξη βενζίνης 95 οκτανίων και ντίζελ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πρατήριο Repsol El Jardín, στην περιοχή Ριμπαντέο της επαρχίας Λούγο, και διήρκεσε από τις 12:49 έως τις 17:19 το Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τοπικούς φορείς.

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