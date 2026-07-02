Μινεσότα: Τρίχες είχαν κολλήσει στο μπέργκερ του και τις κατανάλωσε - Έχασε μέρος του εντέρου του

Snapshot Ένας έφηβος στη Μινεσότα υπέστη διάτρηση εντέρου μετά από κατάποση μεταλλικών τριχών από βούρτσα ψησίματος που βρέθηκαν σε μπέργκερ.

Ο Νόα Γουόλντεν χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση με τομή 15 εκατοστών για την αφαίρεση μέρους του εντέρου του.

Πάνω από 13 εκατομμύρια μεταλλικές βούρτσες σχάρας ανακλήθηκαν το 2026 λόγω κινδύνου κατάποσης και ιατρικών επιπλοκών.

Ο Νόα συμβουλεύει να μασάμε προσεκτικά το φαγητό, ειδικά όταν χρησιμοποιείται συρμάτινη βούρτσα για το ψήσιμο στη σχάρα. Snapshot powered by AI

Σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση αναγκάστηκε να υποβληθεί ένας έφηβος από τη Μινεσότα, αφού φέρεται να κατάπιε μια αποκολλημένη μεταλλική τρίχα από βούρτσα ψησίματος που ήταν θαμμένη μέσα στο μπέργκερ του.

Ο Νόα Γουόλντεν κατανάλωσε άθελά του τις τρίχες και μια βδομάδα αργότερα τρύπησε το έντερό του. «Έφαγα δύο μπέργκερ, και υποθέτω ότι το ένα από αυτά είχε μέσα τις τρίχες ψησίματος, και τις κατάπια», είπε ο Γουόλντεν στο WCCO.

«Ήταν τόσος πολύς ο πόνος»

Κάποια στιγμή, «σηκώθηκε» και «δεν μπορούσε να ξαπλώσει ξανά», οπότε είπε στους γονείς του ότι ήθελε να πάει στα επείγοντα. «Ήταν τόσος πολύς ο πόνος», είπε.

Το νοσοκομείο έπρεπε να αφαιρέσει μέρος του εντέρου του, αναγκάζοντας τους γιατρούς να κάνουν μια τομή 15 εκατοστών στην κοιλιά του, σύμφωνα με τη μητέρα του Νόα, Άμι Γουόλντεν. «Ξεφορτωθείτε τις μεταλλικές τρίχες από βούρτσες ψησίματος», παρακάλεσε.

New York Post

Ο Νόα συμβούλεψε επίσης όσους κάνουν μπάρμπεκιου «να μασούν καλά όταν ψήνουν στη σχάρα, ειδικά αν έχουν συρμάτινη βούρτσα».

Πάνω από 13 εκατομμύρια μεταλλικές βούρτσες σχάρας ανακλήθηκαν το 2026 επειδή οι πελάτες, τις κατάπιαν κατά λάθος ολόκληρες και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

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