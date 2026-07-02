Ρίτα Όρα: Τριήμερη απόδραση στη Μύκονο - Οι βόλτες με σκάφος και η έξοδός της στο Scorpios

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε στιγμές από την τριήμερη παραμονή της στο νησί

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ρίτα Όρα: Τριήμερη απόδραση στη Μύκονο - Οι βόλτες με σκάφος και η έξοδός της στο Scorpios
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  • Η Ρίτα Όρα επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, με τη Μύκονο να αποτελεί βασικό σταθμό του ταξιδιού της.
  • Πριν τη Μύκονο, η τραγουδίστρια επισκέφθηκε την Ύδρα και παρέμεινε τρεις ημέρες στο νησί των Ανέμων, απολαμβάνοντας παραλίες και κρουαζιέρα με υπερπολυτελές σκάφος.
  • Κατά τη διαμονή της, επισκέφθηκε το beach club Scorpios και ένα δημοφιλές εστιατόριο στη Χώρα της Μυκόνου.
  • Η Ρίτα Όρα δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ανάρτηση εκφράζοντας την αγάπη της για τη Μύκονο και μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές της.
  • Εκτός από τη μουσική καριέρα της, έχει σημαντική παρουσία στην τηλεόραση ως κριτής και μέντορας σε δημοφιλή talent shows και παρουσιάστρια.
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Την Ελλάδα επέλεξε και φέτος για τις καλοκαιρινές της διακοπές, η Ρίτα Όρα, με τη Μύκονο να αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς του ταξιδιού της.

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε αποκλειστικά τη Ρίτα Όρα κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής της στο «νησί των Ανέμων», όπου η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης μαζί με την παρέα της, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Από την Ύδρα στη Μύκονο

Πριν βρεθεί στη Μύκονο, η Ρίτα Όρα είχε επισκεφθεί την Ύδρα, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα. Στη Μύκονο παρέμεινε για τρεις ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων απόλαυσε τις παραλίες του νησιού, πραγματοποιώντας κρουαζιέρα με υπερπολυτελές σκάφος.

https://www.instagram.com/reel/DaDPv6as8cQ/

Οι εμφανίσεις της στο νησί

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η διεθνής σταρ επισκέφθηκε το γνωστό beach club Scorpios, ενώ πραγματοποίησε και έξοδο σε ένα από τα δημοφιλή εστιατόρια της Χώρας της Μυκόνου. Το Mykonos Live TV κατέγραψε αποκλειστικά τη στιγμή που η Ρίτα Όρα αποβιβάστηκε από το tender του σκάφους στην προβλήτα του Όρνου, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Λίγο πριν αποχαιρετήσει το νησί, η Ρίτα Όρα δημοσίευσε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία εξέφρασε την αγάπη της για τη Μύκονο, μοιραζόμενη στιγμές από τις διακοπές της με τους εκατομμύρια ακολούθους της.

Η επιτυχημένη πορεία στην τηλεόραση

Η Ρίτα Όρα έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο το 2012, όταν κυκλοφόρησαν οι μεγάλες επιτυχίες «R.I.P.» και «How We Do (Party)», ενώ το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Ora» βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών μουσικών charts. Γεννήθηκε στην Πρίστινα το 1990 και μεγάλωσε στο Λονδίνο.

Εκτός από τη μουσική της καριέρα, η Ρίτα Όρα έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία και στην τηλεόραση.

Έχει συμμετάσχει ως κριτής και μέντορας σε δημοφιλή talent shows, όπως το The X Factor UK, το The Voice Australia και το The Masked Singer UK, ενώ έχει αναλάβει και την παρουσίαση του America's Next Top Model, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον χώρο της ψυχαγωγίας.

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