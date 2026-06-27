Ρίτα Όρα: Κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα – Το βίντεο που δημοσίευσε
Στην Ελλάδα βρέθηκε για τις καλοκαιρινές διακοπές της η τραγουδίστρια
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- Η Ρίτα Όρα έκανε τις καλοκαιρινές διακοπές της Ελλάδα.
- Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε το νησί της Ύδρας.
- Στα βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται να απολαμβάνει φαγητό, βόλτες και ηλιοθεραπεία σε πολυτελές σκάφος.
Βίντεο με στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ελλάδα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της η τραγουδίστρια Ρίτα Όρα.
Στα πλάνα φαίνεται ότι επισκέφθηκε και το νησί της Ύδρας αφού βλέπουμε τα παραδοσιακά γαϊδουράκια που κυκλοφορούν στο νησί. Η τραγουδίστρια φαίνεται ότι απολαμβάνει το φαγητό, τις βόλτες στην Ελλάδα αλλά και την ηλιοθεραπεία σε ένα υπερπολυτελές σκάφος.
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