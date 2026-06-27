Ρίτα Όρα: Κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα – Το βίντεο που δημοσίευσε

Snapshot Η Ρίτα Όρα έκανε τις καλοκαιρινές διακοπές της Ελλάδα.

Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε το νησί της Ύδρας.

Στα βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται να απολαμβάνει φαγητό, βόλτες και ηλιοθεραπεία σε πολυτελές σκάφος. Snapshot powered by AI

Βίντεο με στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ελλάδα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της η τραγουδίστρια Ρίτα Όρα.

Στα πλάνα φαίνεται ότι επισκέφθηκε και το νησί της Ύδρας αφού βλέπουμε τα παραδοσιακά γαϊδουράκια που κυκλοφορούν στο νησί. Η τραγουδίστρια φαίνεται ότι απολαμβάνει το φαγητό, τις βόλτες στην Ελλάδα αλλά και την ηλιοθεραπεία σε ένα υπερπολυτελές σκάφος.



