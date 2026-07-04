Το παράδοξο του αφηλίου: Στις 6 Ιουλίου η Γη θα βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόστασή της από τον Ήλιο

Snapshot Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου η Γη θα βρεθεί στο αφήλιο, το πιο απομακρυσμένο σημείο της από τον Ήλιο, σε απόσταση 152.087.774 χιλιομέτρων.

Οι εποχές δεν εξαρτώνται από την απόσταση της Γης από τον Ήλιο, αλλά από την κλίση του άξονα της Γης κατά περίπου 23°.

Η ελλειπτική τροχιά της Γης προκαλεί διαφορές στην απόσταση από τον Ήλιο, με το περιήλιο να σημειώνεται τον Ιανουάριο και το αφήλιο τον Ιούλιο.

Το Βόρειο Ημισφαίριο έχει καλοκαίρι τον Ιούλιο επειδή είναι στραμμένο προς τον Ήλιο, παρά την μεγαλύτερη απόσταση από αυτόν.

Το καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο διαρκεί περίπου πέντε ημέρες περισσότερο από το Νότιο λόγω της αργότερης κίνησης της Γης στην τροχιά της στο αφήλιο. Snapshot powered by AI

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, η Γη θα βρεθεί στο πιο απομακρυσμένο σημείο της από τον Ήλιο, σε ένα ετήσιο αστρονομικό φαινόμενο γνωστό ως αφήλιο. Φέτος, η απόσταση του πλανήτη μας από το άστρο του Ηλιακού Συστήματος θα φτάσει τα 152.087.774 χιλιόμετρα.

Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι οι εποχές εξαρτώνται άμεσα από την απόσταση της Γης από τον Ήλιο, θεωρώντας ότι το καλοκαίρι συνδέεται με τη μικρότερη απόσταση από το άστρο. Στην πραγματικότητα, το συγκεκριμένο αστρονομικό φαινόμενο αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο, καθώς τις ιστορικά θερμότερες ημέρες του έτους για το Βόρειο Ημισφαίριο η Γη βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της.

Η εναλλαγή των εποχών οφείλεται αποκλειστικά στην κλίση του άξονα της Γης κατά περίπου 23° σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της. Αυτή η κλίση καθορίζει τη γωνία με την οποία οι ακτίνες του Ήλιου προσπίπτουν στην επιφάνεια του πλανήτη καθώς η Γη κινείται στο Ηλιακό Σύστημα. Η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί ένα εντυπωσιακό γεωμετρικό παράδοξο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στις αρχές Ιουλίου.

Ο γεωμετρικός μηχανισμός του αφηλίου

Η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο δεν είναι ένας τέλειος κύκλος, αλλά μια ελλειπτική διαδρομή, όπως απέδειξε πρώτος ο αστρονόμος Γιοχάνες Κέπλερ. Αυτή η ασυμμετρία έχει ως αποτέλεσμα η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων να μεταβάλλεται κατά περίπου 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα μέσα σε έναν χρόνο.

Το σημείο της μικρότερης απόστασης ονομάζεται περιήλιο και σημειώνεται στις αρχές Ιανουαρίου, όταν η Γη βρίσκεται περίπου 147 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο. Αντίθετα, το πιο απομακρυσμένο σημείο είναι το αφήλιο, που καταγράφεται στις αρχές Ιουλίου.

Παρότι η διαφορά αυτή φαίνεται τεράστια σε ανθρώπινη κλίμακα, η συνολική μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται η Γη δεν ξεπερνά το 7%.

Γιατί η κλίση του άξονα είναι σημαντικότερη από την απόσταση

Ο καθοριστικός παράγοντας για την εναλλαγή των εποχών είναι η κλίση του άξονα της Γης. Τον Ιούλιο, το Βόρειο Ημισφαίριο είναι στραμμένο προς τον Ήλιο, με αποτέλεσμα οι ηλιακές ακτίνες να πέφτουν σχεδόν κάθετα στην επιφάνεια του εδάφους. Έτσι, η θερμική ενέργεια συγκεντρώνεται σε μικρότερη επιφάνεια και για περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα.

Αυτό το φαινόμενο υπερκαλύπτει το γεγονός ότι η Γη βρίσκεται σε απόσταση 152.087.774 χιλιομέτρων από τον Ήλιο.

Αντίθετα, στο Νότιο Ημισφαίριο οι ακτίνες του Ήλιου προσπίπτουν με μεγαλύτερη γωνία και η διάρκεια της ημέρας είναι μικρότερη, γεγονός που οδηγεί στις χειμερινές συνθήκες.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, επειδή η Γη κινείται πιο αργά στην τροχιά της όταν βρίσκεται στο αφήλιο, σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, το καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο διαρκεί περίπου πέντε ημέρες περισσότερο από ό,τι στο Νότιο Ημισφαίριο, χαρίζοντας λίγο περισσότερο χρόνο πριν από την επόμενη φθινοπωρινή ισημερία.