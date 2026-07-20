Ανεμογεννήτρια χωρίς έλικες, δεν γυρίζει ποτέ κι όμως παράγει ρεύμα
Χωρίς τεράστιες έλικες και πολύπλοκα μηχανικά μέρη, η νέα τεχνολογία φιλοδοξεί να φέρει την αιολική ενέργεια ακόμη και στις στέγες των σπιτιών
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Οι εικόνες των γιγαντιαίων ανεμογεννητριών με τις τεράστιες έλικες έχουν ταυτιστεί με την παραγωγή «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας. Για δεκαετίες, η λογική ήταν μία: όσο μεγαλύτερα τα πτερύγια, τόσο περισσότερη ενέργεια μπορεί να παραχθεί. Μια ισπανική startup, όμως, πιστεύει ότι το μέλλον ίσως βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
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