Έριξαν παλιά λάστιχα σε κανάλια - Τα ψάρια εικοσαπλασιάστηκαν σε λίγο καιρό

Snapshot Η χρήσηλαιών ελαστικών σεχνητούς υφάλους αυξάνει σημαντικά την υδρόβια βιοποιλότητα σε τμεντέν αρδευτικά κανάλια.

Ητάσταση ελαστικών δημιούργησε καταφύγια και επιφάνειες που υποστήριξαν την αύξηση των ασπόνδυλων και των ψαριών.

Σε περιοχές με τεχνητούς υφάλους από ελαστικά, η συγκέντρωση ασπόνδυλων ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη και των ψαριών έως 20 φορές μεγαλύτερη.

Η μελέτη του 1994 αποδεικνύει πως οι τεχνητοί ύφαλοι από ελαστικά βελτιώνουν την υδρόβια ζωή σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, αλλά δεν αποτελούν λύση για κάθε υδάτινο οικοσύστημα. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 30 χρόνια πριν, μια πρωτοποριακή μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξε πως η χρήση παλαιών ελαστικών μπορεί να μεταμορφώσει έναν άδειο, τσιμεντένιο αγωγό σε έναν βιότοπο με σημαντικά αυξημένη υδρόβια βιοποικιλότητα. Η έρευνα αυτή ανέδειξε την ικανότητα των τεχνητών υφάλων από ελαστικά να ενισχύουν τη συγκέντρωση ψαριών και ασπόνδυλων σε κανάλια άρδευσης.

Το 1994, οι ερευνητές Gordon Mueller και Charles R. Liston εγκατέστησαν τεχνητούς υφάλους από χρησιμοποιημένα ελαστικά στον πυθμένα δύο μεγάλων αρδευτικών καναλιών στην Καλιφόρνια και την Αριζόνα.

Τα κανάλια αυτά, κατασκευασμένα με σκυρόδεμα για να μειώσουν απώλειες νερού, στερούνταν της φυσικής δομής που συνήθως υποστηρίζει τη ζωή σε υδάτινα οικοσυστήματα. Η απουσία φυτών, πέτρινων σχηματισμών και κρυψώνων δημιουργούσε ένα επίπεδο και ομοιόμορφο περιβάλλον, με περιορισμένες δυνατότητες για την ανάπτυξη υδρόβιας ζωής.

Η τοποθέτηση των τεχνητών υφάλων από ελαστικά στόχευε στην αύξηση της περιπλοκότητας του βυθού χωρίς να επηρεάσει τη βασική λειτουργία των καναλιών. Τα ελαστικά δημιούργησαν κενά και επιφάνειες όπου συγκεντρώθηκαν οργανισμοί, προσφέροντας παράλληλα καταφύγιο στα ψάρια από τη ροή του νερού.

Εντυπωσιακή αύξηση της βιοποικιλότητας και των ψαριών

Η σύγκριση μεταξύ των τμημάτων με και χωρίς τεχνητούς υφάλους αποκάλυψε σημαντική αύξηση της ζωής στο νερό. Οι ασπόνδυλοι ήταν περίπου τρεις φορές πιο πυκνοί στις περιοχές με ελαστικά, ενώ τα ψάρια παρουσίασαν έως και 20 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση. Η αύξηση των ασπόνδυλων είναι κρίσιμη, καθώς αποτελούν τη βάση της υδάτινης τροφικής αλυσίδας και υποστηρίζουν τη διατήρηση των ψαριών.

Η προσθήκη αυτών των τεχνητών δομών έφερε πολυπλοκότητα σε ένα περιβάλλον που ήταν προηγουμένως επίπεδο και μονοδιάστατο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν νέα καταφύγια και επιφάνειες για τη διαβίωση και αναπαραγωγή των υδρόβιων οργανισμών.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε το 1994 αναδεικνύει πως οι τεχνητοί ύφαλοι από ελαστικά μπορούν να βελτιώσουν την υδρόβια ζωή σε συγκεκριμένα τσιμεντένια κανάλια υπό ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ωστόσο, το εύρημα δεν υποδηλώνει ότι τα παλιά ελαστικά αποτελούν ιδανική λύση για κάθε υδάτινο οικοσύστημα, καθώς η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από το συγκεκριμένο περιβάλλον και τις ανάγκες του.