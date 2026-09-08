Μυστήριο στο Τρίγωνο των Βερμούδων: Βρέθηκε βυθισμένη πόλη μήκους 7 μιλίων

Τα δεδομένα του βυθού δείχνουν μια σειρά από αχνές, περίπου παράλληλες και διασταυρούμενες γραμμές στον πυθμένα, δυτικά του νησιού

Δημήτρης Δρίζος

Μυστήριο στο Τρίγωνο των Βερμούδων: Βρέθηκε βυθισμένη πόλη μήκους 7 μιλίων
WHAT THE FACT
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  • Ο Scott C. Waring ισχυρίζεται ότι εντόπισε γεωμετρικά μοτίβα στον θαλάσσιο πυθμένα κοντά στο Τρίγωνο των Βερμούδων, τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας αρχαίας βυθισμένης πόλης.
  • Τα δεδομένα προέρχονται από το πρόγραμμα Seabed 2030, που χαρτογραφεί τον ωκεάνιο πυθμένα, αλλά κανένας επιστήμονας δεν έχει επιβεβαιώσει την αρχαιολογική σημασία των σχημάτων.
  • Ο Waring θεωρεί πιθανό οι κατασκευαστές να ήταν αρχαίοι άνθρωποι και συνδέει την ανακάλυψη με τη μυθική Ατλαντίδα, χωρίς όμως να παρουσιάζει γεωλογικά ή αρχαιολογικά στοιχεία.
  • Η NOAA απορρίπτει τη θεωρία των μυστηριωδών εξαφανίσεων στο Τρίγωνο των Βερμούδων, επισημαίνοντας φυσικά φαινόμενα και ανθρώπινα λάθη ως αιτίες.
  • Τα μοτίβα στα δεδομένα χαρτογράφησης μπορεί να προκύπτουν από τεχνικές διαδικασίες και δεν αποτελούν απόδειξη πραγματικών κατασκευών χωρίς επιτόπια έρευνα και αρχαιολογικά ευρήματα.
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Ένα μυστηριώδες μοτίβο που εντοπίστηκε σε δεδομένα του θαλάσσιου πυθμένα έχει πυροδοτήσει ισχυρισμούς ότι μια «βυθισμένη πόλη» μπορεί να κρύβεται κοντά στο Τρίγωνο των Βερμούδων.

Ο αυτοαποκαλούμενος ερευνητής UFO, Scott C. Waring, εντόπισε τα συγκεκριμένα σχήματα στην περιοχή μεταξύ Κούβας και Αϊτής, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να αποτελούν τα απομεινάρια μιας πόλης που κατασκευάστηκε από ανθρώπους στην αρχαιότητα.

Ο Waring έκανε την υποτιθέμενη ανακάλυψη χρησιμοποιώντας έναν διαδικτυακό χάρτη του προγράμματος Seabed 2030, μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που έχει στόχο να χαρτογραφήσει ολόκληρο τον πυθμένα των ωκεανών μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Τα δεδομένα του βυθού δείχνουν μια σειρά από αχνές, περίπου παράλληλες και διασταυρούμενες γραμμές στον πυθμένα, δυτικά του νησιού.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η φερόμενη ως περιοχή εκτείνεται περίπου επτά ή οκτώ μίλια προς τη μία κατεύθυνση και περίπου τρία μίλια προς την άλλη.

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«Αυτός ο νέος χάρτης είναι εκπληκτικός», δήλωσε ο Waring σε βίντεο στο YouTube, παρουσιάζοντας την περιοχή. «Σε αυτή τη συγκεκριμένη τοποθεσία υπάρχει μια αρχαία βυθισμένη πόλη. Υπάρχουν πολλά γεωμετρικά σχήματα, τα οποία δείχνουν ότι κάτι εδώ κάτω κατασκευάστηκε με νοημοσύνη», πρόσθεσε.

Ωστόσο, κανένας αρχαιολόγος ή θαλάσσιος επιστήμονας δεν έχει εξετάσει την περιοχή ούτε έχει επιβεβαιώσει ότι τα συγκεκριμένα μοτίβα αντιστοιχούν σε πραγματικές ανθρώπινες κατασκευές.

Ο Waring δήλωσε ότι η κλίμακα και η κανονικότητα των σχημάτων τον έπεισαν πως είναι απίθανο να έχουν δημιουργηθεί από φυσικές διεργασίες.

Εξέτασε μάλιστα το ενδεχόμενο οι υποτιθέμενοι κατασκευαστές να ήταν είτε άνθρωποι είτε επισκέπτες από έναν άλλο κόσμο.

«Τώρα, πρόκειται για αρχαίους εξωγήινους ή για αρχαίους ανθρώπους;» αναρωτήθηκε ο Waring στην ιστοσελίδα του, UFO Sightings Daily. «Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα».

Τελικά, τάχθηκε περισσότερο υπέρ της θεωρίας ενός χαμένου ανθρώπινου πολιτισμού, υποστηρίζοντας: «Πιθανότατα θα επέλεγα τους αρχαίους ανθρώπους, επειδή ο γεωμετρικός σχεδιασμός φαίνεται πιο πρωτόγονος και λιγότερο φουτουριστικός για μένα».

Ο Waring υπέθεσε ότι τα σχήματα θα μπορούσαν να αποτελούν τα απομεινάρια ενός οικισμού που μοιάζει με την Ατλαντίδα, τον θρυλικό πολιτισμό που, σύμφωνα με την παράδοση, εξαφανίστηκε κάτω από τη θάλασσα.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι μια χαμένη πόλη, κάτι σαν την Ατλαντίδα, που χτίστηκε πάνω σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο μιας νησιωτικής περιοχής», είπε.

Υπέθεσε ότι ένας ισχυρός σεισμός μπορεί να αποσταθεροποίησε το νησί, προκαλώντας την κατάρρευση του υφάλου και όλων των κατασκευών που είχαν ανεγερθεί πάνω του μέσα στον ωκεανό.

«Ένας σεισμός θα μπορούσε απλώς να το είχε ταρακουνήσει τόσο πολύ, ώστε τα κοράλλια να κατέρρευσαν και ολόκληρο το νησί να βυθίστηκε», εξήγησε ο Waring.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί αποκλειστικά δική του θεωρία και δεν παρουσίασε κανένα γεωλογικό ή αρχαιολογικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι κάποτε υπήρχε νησί στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

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«Αυτή είναι απλώς η υπόθεσή μου, η εικασία μου», είπε.

Ο Waring τοποθέτησε την ανωμαλία στα νερά κοντά στην Κούβα και την Αϊτή, σε σχετικά μικρή απόσταση από τα νησιά Turks and Caicos και τις Μπαχάμες.

Την περιέγραψε επίσης ως περιοχή που βρίσκεται κοντά στο Τρίγωνο των Βερμούδων, την αόριστα καθορισμένη θαλάσσια περιοχή του Ατλαντικού που εδώ και δεκαετίες συνδέεται με ιστορίες για πλοία που εξαφανίστηκαν, αγνοούμενα αεροσκάφη και ανεξήγητες συμπεριφορές της πυξίδας.

Ο Waring ισχυρίστηκε ότι υποτιθέμενες μαγνητικές ανωμαλίες στην περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν απώλεια προσανατολισμού στα πλοία ή ακόμη και βλάβες στους κινητήρες τους.

Ωστόσο, η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως μυστηριώδεις εξαφανίσεις συμβαίνουν συχνότερα στο Τρίγωνο των Βερμούδων από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του ωκεανού με έντονη ναυσιπλοΐα.

Η υπηρεσία επισημαίνει ότι ισχυρές καταιγίδες, οι απότομες μεταβολές του καιρού που προκαλεί το Ρεύμα του Κόλπου, τα ρηχά νερά και το ανθρώπινο λάθος μπορούν να εξηγήσουν πολλά από τα περιστατικά που έχουν αποδοθεί στο υποτιθέμενο φαινόμενο.

Ο Waring αναρωτήθηκε επίσης γιατί τα ίδια μοτίβα δεν είναι ορατά στο Google Earth, υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει καλύψει την περιοχή κάτω από ένα στρώμα εξομαλυμένης μπλε απεικόνισης.

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«Το Google Earth δεν δείχνει απολύτως τίποτα εκεί», είπε. «Χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα εξομάλυνσης, το καλύπτουν με μπλε και έτσι δεν μπορείς να δεις τίποτα».

Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία ένδειξη ότι η Google απέκρυψε σκόπιμα οτιδήποτε στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Οι χάρτες του πυθμένα των ωκεανών δημιουργούνται από δεδομένα διαφορετικής ποιότητας και ανάλυσης, τα οποία προέρχονται μεταξύ άλλων από άμεσες μετρήσεις με σόναρ, δορυφορικές παρατηρήσεις και υπολογιστικές εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τα τεράστια κενά μεταξύ των περιοχών που έχουν ερευνηθεί.

Ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών πηγών δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει ευθείες γραμμές, πλέγματα και άλλα φαινομενικά γεωμετρικά μοτίβα, τα οποία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αντιστοιχούν σε πραγματικά αντικείμενα στον βυθό.

Για να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ενός χαμένου οικισμού θα απαιτούνταν λεπτομερείς έρευνες με σόναρ, υποβρύχιες φωτογραφίες και φυσικά στοιχεία, όπως επεξεργασμένες πέτρες, κεραμικά, εργαλεία ή άλλα αρχαιολογικά ευρήματα.

Μέχρι να πραγματοποιηθεί μια τέτοια έρευνα, η υποτιθέμενη «πόλη» παραμένει μια ερμηνεία σχημάτων που εμφανίζονται σε δεδομένα χαρτογράφησης και όχι μια επιβεβαιωμένη αρχαιολογική ανακάλυψη.

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