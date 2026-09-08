Το θρυλικό ψάρι της Αποκάλυψης ξεβράστηκε σε ακτή: Τι συνέβη μέσα σε μόλις 6 μέρες

Snapshot Ένα ψάρι μήκους σχεδόν 4 μέτρων, γνωστό ως «ψάρι της Αποκάλυψης», ξεβράστηκε σε ακτή της Ινδονησίας στις 25 Αυγούστου προκαλώντας φόβο στους ντόπιους.

Έξι ημέρες μετά το ξεβράσμα του ψαριού, η Ινδονησία βίωσε έξι σχεδόν ταυτόχρονες ηφαιστειακές εκρήξεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Οι ειδικοί του Κέντρου Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας διευκρίνισαν ότι οι έξι ηφαιστειακές εκρήξεις δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Στις 26 Αυγούστου σημειώθηκαν καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ από την έκρηξη παγετώδους λίμνης, με πάνω από 1.300 θύματα.

Παρά τις λαϊκές παραδόσεις και μύθους που συνδέουν τα «ψάρια της Αποκάλυψης» με κακοτυχία, οι επιστήμονες δεν έχουν βρει στοιχεία που να υποστηρίζουν τη σύνδεσή τους με φυσικές καταστροφές. Snapshot powered by AI

Όταν ένα από τα τρομακτικά «Ψάρια της Αποκάλυψης» ξεβράστηκε σε ακτή της Ινδονησίας, στα τέλη του περασμένου μήνα ήταν αρκετό για να προκαλέσει τον φόβο, καθώς η φήμη του συνδέεται με επερχόμενες καταστροφές.

Το «ψάρι της Αποκάλυψης» ξεβράστηκε στις 25 Αυγούστου, προκαλώντας ανησυχίες για καταστροφή στους ντόπιους.

Μια ομάδα παιδιών και ένας ηλικιωμένος άνδρας μετέφεραν το σχεδόν 4 μέτρων ψάρι μακριά από την παραλία.

Τα συγκεκριμένα ψάρια συνδέονται με καταστροφές και καταστροφικές προφητείες, γεγονός που τους έχει αποδώσει το όνομα «ψάρι της Αποκάλυψης». Αν και δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτή την πεποίθηση, οι άνθρωποι συνεχίζουν να το συνδέουν με δυσοίωνα γεγονότα, όπως σεισμούς, τσουνάμι και πλημμύρες.

Ωστόσο, έξι ημέρες αργότερα, η Ινδονησία βίωσε έξι ταυτόχρονες ηφαιστειακές εκρήξεις. Έξι ηφαίστεια εξερράγησαν στη χώρα στις 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Κινδύνων (PVMBG), στις 31 Αυγούστου σημειώθηκαν τουλάχιστον έξι ηφαιστειακές εκρήξεις σχεδόν ταυτόχρονα.

Το όρος Σιναμπούγκ εξερράγη στη Βόρεια Σουμάτρα, ενώ το όρος Ανάκ Κρακατόου εκτόξευσε ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος έως και 50.000 πόδια πάνω από περιοχές της Ιάβας και της Σουμάτρας.

Τα άλλα τέσσερα ηφαίστεια είναι το όρος Ίμπου στα Βόρεια Μαλούκου, τα όρη Λεβοτόμπι Περουάμαν και Ίλι Λεβοτόλοκ στην Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, καθώς και το όρος Σεμέρου στην Ανατολική Ιάβα. Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής του PVMBG, Σίτι Σουμίλα Ρίτα Σουσιλαβάτι, τόνισε ότι οι έξι εκρήξεις δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Μια άλλη καταστροφή εκτυλίχθηκε 4.600 χιλιόμετρα μακριά από την Ινδονησία, στο Νεπάλ, την επόμενη κιόλας μέρα, στις 26 Αυγούστου. Σύμφωνα με αναφορές, οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από την έκρηξη μιας παγετώδους λίμνης και παρέσυραν ολόκληρα χωριά, προκαλώντας το θάνατο περισσότερων από 1.300 ανθρώπων.

Τα «ψάρια της Αποκάλυψης» ζουν σε εξαιρετικά μεγάλα βάθη και σπάνια αναδύονται στην επιφάνεια. Σύμφωνα με την ιαπωνική λαϊκή παράδοση, η θέασή τους θεωρείται ότι φέρνει κακοτυχία.

Είναι γνωστά ως «Ryūgū no tsukai», που μεταφράζεται ως «Αγγελιαφόρος από το Παλάτι του Θεού της Θάλασσας». Πιστεύεται ότι αναδύονται στην επιφάνεια για να προειδοποιήσουν την ανθρωπότητα.

Ιαπωνικός μύθος για ένα ψάρι-κουπί

Σύμφωνα με έναν μύθο, ένα ψάρι-κουπί μήκους 30 ποδιών εμφανίστηκε στις ακτές της Τσουσίμα τον Απρίλιο του 1819. Σχεδόν 800 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε βάρκες και πυροβόλησαν τριάντα φορές εναντίον του, αλλά το ψάρι δεν κινήθηκε. «Δεν είμαι κάτι που πρέπει να φοβάστε. Έχω έρθει εδώ από το Παλάτι του Δράκου για έναν λόγο. Μια μέρα φέτος, θα έρθει μια μεγάλη κακή ασθένεια και οι άνθρωποι σίγουρα θα πεθάνουν», είπε επτά ημέρες αργότερα. Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι η θέαση ενός ψαριού-κουπί δεν πρέπει να συνδέεται με καμία καταστροφή.